Spółka PCC Intermodal uzyskała wsparcie do zakupu dwóch lokomotyw elektrycznych. Wartość inwestycji: 49,2 mln zł brutto, dofinansowanie UE wynosi 17,6 zł. Są to lokomotywy elektryczne Pesa Gama (111Ed-113 oraz 111Ed-114). Pojazdy przekazano ściśle według harmonogramu i w ustalonym umową terminie, zaznacza producent.

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Wagony liczone w setkach sztuk

Po dwóch dostawach przewoźnik eksploatuje łącznie pięć lokomotyw z Bydgoszczy.

Wcześniej, CUPT przyznał przewoźnikowi 20,4 mln zł na zakup 100 platform kolejowych, o całkowitej wartości 40,8 mln zł.

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Spółka uzyskała także 20,4 mln zł wsparcia na zakup 100 platform kolejowych do przewozu kontenerów. Całkowita wartość projektu wyniosła 40,8 mln zł.

Taką samą liczbę wagonów zakupiła też spółka Silva LS, uzyskują z CUPT 30,1 mln zł przy całkowitej wartości projektu 100,3 mln zł.

LTG Cargo Polska kupiła 72 wagony z pomocą unijnych funduszy (26,1 mln zł dofinansowania) przy całkowitej wartości projektu 52,3 mln zł.

Beneficjentami unijnych dopłat są także inne podmioty: ELL Polska Asset (należy do grupy European Locomotive Leasing) pozyskała blisko 22 mln zł na zakup dwóch lokomotyw do transportu intermodalnego, całkowitej wartości 43,9 mln zł.

Laude Smart Intermodal pozyskała na zakup dwóch lokomotyw wielosystemowych i 40 wagonów-platform do przewozu kontenerów 38,3 mln zł, przy wartości całego projektu sięgającej 94,1 mln zł.

Corgounit pozyskał z CUPT 112,4 mln zł na zakupu 10 fabrycznie nowych wielosystemowych lokomotyw, o całkowitej wartości 224,7 mln zł.

Lepsze wyniki przewozowe

Captrain Polska kupił 3 lokomotywy wielosystemowe Traxx Universal. Pojazdy są dopuszczone do eksploatacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, Belgii i Luksemburgu. – Captrain Polska od ponad 10 lat dzierżawi lokomotywy Traxx w konfiguracji MS2 i DC2, jednak Traxx-y Universal trzeciej generacji będą pierwszymi nowoczesnymi lokomotywami zakupionymi przez spółkę, zgodnie z przyjętą polityką uzupełnienia floty o własne pojazdy – zaznacza prezes zarządu Captrain Polska Paweł Szczapiński.

Spółka koncentruje się na obsłudze korytarza wschód-zachód, który został wpisany jako priorytetowy do strategii grupy kapitałowej. Lokomotywy posiadają homologację we wszystkich krajach, w których operują spółki Captrain z grupy Rail Logistics Europe.

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Zapowiada, że już we wrześniu można będzie spotkać zakupione lokomotywy Traxx MS3 na szlakach w Polsce, Niemczech, Francji i Belgii, w ramach projektów koordynowanych przez polską spółkę.

W pierwszym kwartale praca przewozowa w transporcie intermodalnym wzrosła o ponad 16,4 proc. rok do roku, przy takiej samej dynamice wzrostu masy, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. Udział przewozów w rynku kolejowym sięgnął rekordowych 19,25 proc w pracy przewozowej i 15 proc. w masie.

Wśród przewoźników największy udział ma według pracy przewozowej PCC Intermodal (21,86 proc.), PKP Cargo (20,17 proc.) i DB Cargo Polska (12,11 proc.), zaś wg masy PCC Intermodal (19,72 proc) przed PKP Cargo (19,3 proc.) i DB Cargo Polska (10,43 proc.).