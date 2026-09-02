Ministerstwo Infrastruktury konsultuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (UC133), tworzącej podstawy prawne do programu pilotażowego dopuszczającego ruch pojazdów dłuższych i cięższych zestawów niż określone w dotychczasowych warunkach technicznych. 

Instytut poprowadzi pilotaż

Jako organizatora i prowadzącego program resort wyznaczył Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (IBDiM). Instytut dokona kontroli sieci TEN‑T oraz tras dojazdowych (wskazanych do pilotażu), „obejmującą m.in. analizę nośności nawierzchni i geometrii tras, przeglądy techniczne obiektów inżynierskich i funkcjonalnych) oraz zakup i wdrożenie aplikacji do monitorowania pojazdów uczestniczących w pilotażu z modułem analitycznym”. Obsługa aplikacji będzie wymagała zatrudnienia i przeszkolenie personelu. Całość prac pochłonie blisko 3,1 mln zł i zostanie pokryta jednorazową dotacją celową z budżetu państwa w 2027 roku.

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W kolejnych lata koszty funkcjonowania pilotażu pokryją przewoźnicy. Opłata roczna za udział jednego zestawu wyniesie 8 tys. zł rewaloryzowane co rok. MI wskazuje, że cena jest w proporcji do zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii IV dotyczącego pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 60 ton. 

MI spodziewa się, że średnio w programie uczestniczyć będzie 600 pojazdów. KFD otrzyma do 40 proc. wpływów na ew. rozbudowę miejsc parkingowych i inne potrzebne przebudowy dróg. 

Wydatek 8 tys. zł może się przedsiębiorcom opłacać, bo od 1 stycznia 2028 roku w górę pójdą ceny paliw z powodu wejście w życie unijnej dyrektywy ETS 2. 

Resort przewiduje, że w pilotażu będzie wykorzystanych 1200-1500 km dróg należących do GDDKiA. Natomiast odcinek trasy stanowiący tzw. „ostatnią milę” nie będzie mógł być dłuższy niż 15 km. Ponadto przejazd uzależniony ma być od zawarcia umowy z zarządcą drogi oraz ponoszenia rocznej opłaty przeznaczonej na przebudowę, remonty i utrzymanie drogi oraz jej infrastruktury. 

Warunkiem uczestnictwa w pilotażu ma być:

- prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy, 

- niekaralność za naruszenia związane z przewozem nienormatywnym (w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku), 

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- zgłoszenie pojazdu wraz z dokumentami homologacyjnymi i potwierdzającymi przejście badań technicznych, wskazanie tras, na jakich pojazd będzie wykorzystywany,

- uiszczenie opłaty w wysokości nie większej niż 8000 złotych rocznie za każdy pojazd. 

Szczegóły w rozporządzeniu

Rozporządzenie określi dokładne parametry samochodów (w tym dmc zestawu) oraz wymagania co do kwalifikacji i stażu kierowcy przedmiotowych pojazdów oraz obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy wynikające z programu badawczego. 

Ustawa mówi, że nieudostępnienie IBDM danych geolokalizacyjnych pojazdu, rzeczywistej masy pojazdu, nacisków osi i innych parametrów technicznych w terminie 7 dni skutkować ma zawieszeniem uczestnictwa w pilotażu. 

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Ma on trwać co najmniej 5 lat, po zakończeniu programu minister infrastruktury będzie mógł, na wniosek przedsiębiorcy i po uzyskaniu pozytywnej opinii IBDiM, indywidualnie zezwolić na dalszą eksploatację pojazdu bez zezwolenia na przejazd nienormatywny i bez pilotowania. Decyzja ministra określi m.in. okres ważności, trasy, parametry pojazdu, konfigurację, wyposażenie i oznakowanie.

Długie zestawy mierzą 25,25 m, gdy standardowy ciągnik z naczepą 16,5 m, zaś samochód ciężarowy z przyczepą 18,75 m. 