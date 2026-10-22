Jupiter Wagons Limited to indyjski prywatny producent wagonów towarowych i wagonów pasażerskich oraz komponentów i elementów infrastruktury kolejowej. Firma produkuje między innymi wagony dla Kolei Indyjskich i przewoźników prywatnych.

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Pesa podpisała umowa o współpracy z Jupiter Wagons 22 października, podczas odbywającego się w Delhi Polsko Indyjskiego Forum Gospodarczego. Zakłada ona transfer technologii oraz wspólną produkcję lokomotyw i pojazdów pasażerskich w Indiach. – Indie to w kontekście kolei jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków świata. Przyglądamy się mu od lat, a teraz zyskujemy partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty i dostarczać pojazdy dla indyjskich przewoźników. To może być dla nas jeden z najważniejszych rynków poza Europą, a współpraca z Jupiter Wagons to ważny krok w rozwoju ekspansji zagranicznej Pesa – zapewnia prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.

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Podpisane z inicjatywy Jupiter Wagons porozumienie zakłada współpracę w trzech obszarach: uruchomienie produkcji lokomotyw i pojazdów pasażerskich na bazie technologii Pesa, wspólne projekty związane z dekarbonizacją kolei, w tym rozwój pojazdów zasilanych wodorem oraz dostawy i produkcję komponentów.

Nowe obszary i europejskie technologie

Pesa konsekwentnie rozwija obecność na rynkach zagranicznych. W Bydgoszczy produkowane są pojazdy dla przewoźników z Rumunii, Czech i Niemiec. W czerwcu Grupa Pesa sfinalizowała przejęcie niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick, a w lipcu podpisała porozumienie o współpracy z Hitachi Rail. Firmy razem biorą udział w przetargu na dostawy pojazdów Very High Speed dla PKP Intercity, a porozumienie zakłada również transfer technologii spawania aluminium i konstrukcji piętrowych do zakładów Pesa w Bydgoszczy oraz wspólne projekty na rynkach Europy Środkowo Wschodniej i Skandynawii.

Dla Jupiter Wagons to kolejne porozumienie z europejskim producentem. Firma jest właścicielem od marca 2024 roku większościowego pakietu akcji Bonatrans India, tamtejszego producenta zestawów kołowych. Spółka Jupiter Tatravagonka wznosi nowy zakład o mocy 100 tys. zestawów kołowych rocznie i 20 tys. luźnych kół. W porozumieniu ze słoweńską firmą Kovis produkuje hamulce tarczowe i przekładnie, z czeskim Dako-Cz pneumatyczne układy hamulcowe, z hiszpańskim Talleres Alegria rozjazdy, z hiszpańskim CAF zawarła w 2022 roku umowę na stworzenie fabryki wagonów.

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Przychód Jupiter Wagons w 2026 roku wyniósł 272 mln dol., EBITDA 31,6 mln dol. a na koniec marca wartość portfela zamówień 493,5 mln dol. Firma zatrudnia 5 tys. osób w 13 zakładach produkcyjnych.

Pesa zatrudnia 4 tys. osób i w tym roku przychody spółki sięgną miliarda euro.

Zachęcające perspektywy

W 2025 roku wartość wymiany handlowej między Polską a Indiami wyniosła 6,3 mld euro. Obie strony dążą do co najmniej podwojenia tego wyniku do 2030 roku. Wraz z premierem Tuskiem do Indii pojechali przedstawiciele 80 polskich przedsiębiorstw.

Niektórzy już tam są, jak np. MB Pneumatyka z systemami pneumatyki hamulcowej dla samochodów użytkowych. – Azja to już nie tania siła robocza, a rozwój technologiczny i jak choćby Indie, trzecia gospodarka świata, która rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Kogo jeszcze nie ma w Azji, ten już jest spóźniony. Pojawiliśmy się tam 5 lat temu i notujemy ogromny rozwój – przekonuje prezes MB Pneumatyka Małgorzata Bieniaszewska.

Dodaje, że Indie są dla firmy jednym z najważniejszych rynków obok europejskiego i tureckiego.

W 2016 roku Solaris wykupił 20 proc. w JBM z zamiarem kooperacji przy produkcji autobusów elektrycznych. Firmy przedstawiły w 2018 roku wspólny model wykorzystujący komponenty Solarisa, jednak współpraca nie rozwinęła się.

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Spośród polskich firm największy sukces odniósł Ursus, który na początku lat 60 sprzedał licencję na ciągniki Ursus C-328 i jego wersje rozwojowe oraz pomógł opanować produkcję kluczowych komponentów.