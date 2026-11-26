Na dwóch pierwszych odcinkach Kolei Dużych Prędkości, czyli linii nr 85 (Warszawa-lotnisko- Łódź-Sieradz) i nr 86 (Sieradz-Wrocław) CP zorganizowało dwa przetargi na systemy Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK).

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Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa i łączności (ustawienie drogi przejazdu, czyli upewnienie się, że tory są wolne, a zwrotnice właściwe ustawione), drugi dotyczy przygotowania systemu informatycznego, z którego korzystać będą dyżurni oraz inni pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ruchu.

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W części pierwszej wnioski złożyły:

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Alstom Polska S.A., członkowie: Zakłady Automatyki „Kombud” S.A., Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Compagnie des Signaux

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Hitachi Rail GTS Polska sp. z o.o., członek: Wasko S.A.

Konsorcjum Wykonawców: Lider: ZUE S.A. Członek: Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility sp. z o.o

W części drugiej:

Alstom Polska S.A.

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Zakłady Automatyki „Kombud” S.A., członek: Indra Sistemas, S.A.

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Accenture sp. z.o.o, członek: Stadler Signalling AG

Konsorcjum Wykonawców: Lider: ZUE S.A, członkowie: Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility sp. z o.o.

Konsorcjum Wykonawców: Lider: Hitachi Rail GTS Polska sp. z o.o., członek: Hitachi Rail Portugal S.A.

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Port Polska dodaje, że obie części muszą działać wspólnie. Zgodnie z obecnym harmonogramem podpisanie umów z wykonawcami zaplanowane jest na koniec 2027 roku, a zakończenie zakresu podstawowego prac – na I kwartał 2034.

Nowi oferenci

CPK wyodrębniło przetargi na SRK z całości robót budowlanych. Standardem inwestycji kolejowych były przetargi na modernizację istniejących linii kolejowych zlecane wielobranżowo. – Udział branży SRK w takich kontraktach był stosunkowo niewielki. Wykluczało to samodzielny udział firm dysponujących systemami SRK. Wychodząc wiec naprzeciw oczekiwaniom producentów spółka Centralny Port Komunikacyjny zdecydowała się na wyodrębnienie zakresu sterowania ruchem kolejowych do oddzielnych postępowań przetargowych. Daje to lokalnym podmiotom możliwość organizowania się w konsorcja lub otwiera drogę do samodzielnego udziału w postępowaniach – wyjaśnia rzecznik Port Polska Maciej Dutkiewicz.

CPK otworzyło rynek dla wykonawców w branży SRK dotychczas nieposiadającym wszystkich oczekiwanych przez Port Polska kompetencji. Spółka Centralny Port Komunikacyjny dała czas na zapoznanie się ze standardami, a następnie na przygotowanie oraz dostosowanie produktów i struktur do swoich oczekiwań.

Spółka chcąc uniknąć zjawiska tzw. Vendor lock-in przystąpiła do inicjatywy EULYNX jako pierwsza w naszym kraju. Dzięki temu poszczególne elementy systemu SRK będą mogły współpracować ze sobą za pośrednictwem standaryzowanych protokołów komunikacyjnych. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę są szeroko dyskutowanie na specjalnie stworzonym do tego celu Forum Dialogu Technicznego, w którym uczestniczyły podmioty z branży SRK, zainteresowane dostawą swoich urządzeń oraz realizacją kontraktów. Rozwinięciem rozmów trwających na Forum Dialogu Technicznego były rozmowy z oferentami w ramach planowanego Dialogu Konkurencyjnego.

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Szanse dla polskich firm

Postepowanie jest szansą dla polskich dostawców. – Widzimy w tym projekcie ogromny potencjał rozwojowy dla całego krajowego sektora kolejowego oraz szerzej – dla polskiego przemysłu. Wierzymy, że procesy przetargowe zostaną ukształtowane w sposób, który umożliwi polskim podmiotom realne szanse startu w postępowaniach. Tylko takie rozwiązanie umożliwi wykorzystanie kompetencji, które już dziś istnieją w kraju, oraz zapewni ich dalszy rozwój. Program Kolei Dużych Prędkości powinien stać się kołem napędowym polskiej gospodarki – przekonuje prezes zarządu Grupy Kombud Kazimierz Frąk.

Wskazuje, że w obliczu rosnących zagrożeń hybrydowych nie można zapominać o bezpieczeństwie. – Co się stanie, jeśli zniszczony zostanie kluczowy element infrastruktury krytycznej i zamknięte zostaną granice? Podobne sytuacje obserwowaliśmy w czasie pandemii i teraz w Dubaju. Czy będziemy wówczas mieli lokalne kompetencje, żeby szybko, ponownie uruchomić urządzenia sterowania i przywrócić ruch na KDP? To zagadnienie jest szersze niż tylko aspekt KDP. To dotyczy całego systemu kolejowego i całej infrastruktury krytycznej. Suwerenność technologiczna jest tu swoistym „must have” – podkreśla Frąk.

Zaznacza, że trudno oczekiwać, żeby polskie firmy budowały silne kompetencje i skutecznie konkurowały na rynkach zagranicznych, jeśli nie stworzy się im warunków do zdobywania doświadczenia na projektach realizowanych w kraju. – Doświadczenie krajowych podmiotów powinno być budowane równolegle z realizacją takich inwestycji jak KDP. To program, który powinien umożliwiać rozwój całego rynku – zarówno dużych podmiotów, jak i mniejszych, wyspecjalizowanych firm – i w konsekwencji wzmacniać pozycję polskiego przemysłu w Europie i na świecie – zaznacza prezes Kombud.

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Plany na dekady

Port Polska trzyma się zapowiedzianej prędkości 350 km/h na korytarzach o największych prognozowanych potokach podróżnych, m.in. na Centralnej Magistrali Kolejowej – Północ, Linii Y i Magistrali Południowej.

Inwestor zapowiada, że najwcześniej pociągi pojadą z taka prędkością na linii „Y” z Warszawy przez nowe lotnisko do Łodzi i Sieradza, a dalej przez Kalisz do Poznania oraz do Wrocławia.

Zaznacza, że poznańską odnogę linii „Y” chce przedłużyć przez Gorzów Wielkopolski do Szczecina. W Gorzowie planuje odgałęzienie w kierunku Berlina. Pociągi z Warszawy do stolicy Niemiec pojadą więc linią KDP przez Gorzów, a nie jak dziś przez Rzepin.

Kolejnym szybkim szlakiem ma być Centralna Magistrala Kolejowa – Północ: z Warszawy przez nowe lotnisko i dalej po odbiciu na północ przez Płock, okolice Torunia i przez Grudziądz do Gdańska.

Port Polska przewiduje taką samą prędkość na odcinku Poznań – Wrocław i na Magistrali Południowej Wrocław – Opole – Katowice – Kraków. Na wschodzie prędkość maksymalną do 350 km/h planuje na Magistrali Wschodniej – z Warszawy przez Siedlce do Lublina i dalej przez Zamość w kierunku Lwowa.

Szybciej (powyżej 300 km/h) pojadą też pociągi z Warszawy do Krakowa, w tym od CMK w rejonie Opoczna na nowej linii poprowadzonej przez Kielce i Busko-Zdrój do Krakowa.

Port Polska podkreśla, że bardzo dużą uwagę poświęca kwestiom bezpieczeństwa, w tym również kwestiom bezpieczeństwa cyfrowego. – Wskazane jest, aby wszelkie systemy zabudowywane na linii KDP były w 100 proc. transparentne i dostępne dla przyszłego właściciela – zaznacza rzecznik Port Polska Maciej Dutkiewicz.