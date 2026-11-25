Duński armator kontenerowy Maersk, obsługujący jedną szóstą światowego przewozu kontenerów, zużył w 2025 roku 10,8 mln ton paliwa. Przy średniej cenie 539 dolarów za tonę, łączny koszt wyniósł 6,1 mld dolarów.

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W drugim kwartale bieżącego roku firma płaciła średnio 777 dolarów za tonę – o 44% więcej niż rok wcześniej. Udział kosztów paliwa w całkowitych kosztach żeglugi wzrósł z 22% do około 25%.

Czytaj więcej Drogowy Nastroje w branży transportowej najniższe od 2020 roku Branżę gnębią opóźnione płatności i niska rentowność. Mimo to spora grupa przewoźników wymienia tabor, co widać po wysokich statystykach rejestracji.

Wydatki na paliwo w tym kwartale wyniosły 2,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, mimo że zużycie paliwa było o 4% niższe. Jak podała spółka, sam wzrost cen przełożył się na dodatkowe koszty rzędu 612 mln dolarów w skali kwartału.

Dodatkowe koszty

Z analiz maklerskich przytaczanych przez Bloomberg wynika, że ​​wojna podniosła koszty Maerska o około 500 mln dolarów miesięcznie. 70% tej kwoty stanowią wydatki na paliwo, a pozostałą część – koszty ubezpieczenia, zmiany tras oraz przemieszczania jednostek.

Maerska odpowiedział wprowadzeniem dodatkowych opłat. Od końca marca doliczał „nadzwyczajną opłatę paliwową” (emergency bunker surcharge) do każdego kontenera. W sierpniu przedstawiciele spółki poinformowali, że dodatkowe koszty zostały pokryte dzięki „działaniom komercyjnym” – co w praktyce oznacza, że ​​ciężar finansowy przerzucono na klientów.

Niemiecki armator Hapag-Lloyd, współpracujący z Maerskiem w ramach wspólnej sieci połączeń, nie przeniósł kosztów na kontrahentów równie szybko. Spółka poinformowała inwestorów, że wojna kosztuje ją od 40 do 50 mln dolarów tygodniowo (łącznie około 600 mln dolarów w drugim kwartale), uwzględniając wydatki na paliwo, ubezpieczenia oraz składowanie towarów.

Cena paliwa płacona przez tego przewoźnika wzrosła z 485 dolarów za tonę w pierwszym kwartale do 700 dolarów w drugim, co przyczyniło się do spadku zysku netto o trzy czwarte. Choć Hapag-Lloyd wprowadził dodatkowe opłaty już 23 marca, wielu jego klientów posiada kontrakty roczne, w których klauzule paliwowe uwzględniają zmiany cen z pewnym opóźnieniem – w efekcie firma musiała ponieść wyższe koszty, zanim udało jej się odzyskać środki od kontrahentów, zauważa analityk Giacomo Prandelli.

Według stanu na 24–25 listopada średnia światowa cena paliwa okrętowego typu VLSFO (paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki) wynosi 873,00 dol. za tonę metryczną, przy czym średnia dla 20 portów na świecie kształtuje się na poziomie 821,00 dol. za tonę metryczną.

W ważnym dal armatorów kontenerowych Singapurze cena wynosiła 833,50-836,50 dol., w Rotterdamie 670-673,50 i w Gdańsku/Gdyni 581,00.

W tych dniach baryłka ropy Brent kosztowała 89,37 dol., gdy 30 października cena sięgnęła 117.64 dol.

Gigamaxy

W Singapurze ceny chwilowe VLSFO wyniosły 25 listopada 577,50 dol. za tonę, a na 2027 rok 540,19 dol. Mimo to armatorzy uważają, że rosnące ceny paliwa oraz wprowadzenie podatków od emisji dwutlenku węgla zapewnią w dłuższej perspektywie większym statkom przewagę konkurencyjną.

Analitycy Alphaliner prognozują, że na bardzo długich trasach głównych na linii Wschód–Zachód jeszcze większe kontenerowce będą miały sens.

Koncepcja „Giamax” zakłada ewolucyjne podejście: dodanie jednej lub ewentualnie dwóch sekcji ładunkowych (odpowiadających długości kontenerów 40-stopowych) do konstrukcji obecnych statków o długości 400 metrów. Według prognoz, jednostki te mogłyby osiągnąć długość 425 metrów lub więcej, co przełożyłoby się na pojemność rzędu 27 500 TEU.

Zdaniem autorów koncepcji, porty, które już przystosowały się do obsługi statków o pojemności 24 000 TEU (szerokości ponad 60 m), byłyby w stanie przyjąć również te nieco większe jednostki.

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Możliwości ich wykorzystania byłyby jednak ograniczone, ponieważ wiele portów – na przykład w Stanach Zjednoczonych – nie jest w stanie obsłużyć nawet obecnych gigantów o pojemności 24 000 TEU.

Alphaliner nie jest jedynym podmiotem pracującym nad koncepcjami kolejnej generacji kontenerowców-gigantów. Chiński Instytut Badań i Projektowania Statków w Szanghaju (Shanghai Ship Research and Design Institute) analizuje przyszłość kontenerowców o napędzie jądrowym, również wskazuje na możliwość przekroczenia bariery 24 000 TEU.