Specjaliści od zakupów alarmują, że łańcuchy dostaw są nadmiernie wydłużone. Podczas konferencji Polzak 26 Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki liczne głosy wskazywały, że czas najwyższy czas na nowe spojrzenie na to, gdzie dokonywane są zakupy. – Musimy zmieniać nasze podejście, zamiast zaoszczędzić kilka procent na tanim dostawcy z dalekiego regionu, lepiej patrzeć na koszt całkowity zamówień – wskazuje wiceprezes zakupów Hiab Ewa Rajczakowska.

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Także prof. Uniwersytetu z Maastricht Frank Rozemeijer uważa, że sprowadzanie towarów z odległych krajów osłabia odporność i konkurencyjność gospodarki, a współpraca z lokalnymi podmiotami jest często per saldo bardziej opłacalna od importu.

Transportowcy mają pełne ręce roboty

W statystykach jeszcze nie widać nowego podejścia. W sierpniu unijny import z Chin wzrósł o 19,7 proc. rok do roku, a eksport do Chin powiększył się tylko o 3,2 proc. W rezultacie deficyt bilansu handlowego Unii Europejskiej z Chinami pogłębił się rok do roku tylko w tym jednym miesiącu o ponad 8 mld euro do 38,4 mld euro, podlicza Eurostat.

Rzeka towarów płynie z Chin do Europy coraz szerszym strumieniem, w pierwszych trzech kwartałach przewozy na kolejowym Jedwabnym Szlaku (północnym i południowym) wzrosły rok do roku o 27 proc. Przewozy morskie z Chin do Europy wzrosną w tym roku najprawdopodobniej o 8,4 proc., szacuje Drewery Maritime.

W Polsce także rosną przeładunki z Chin, choć nie ma jeszcze dokładnych danych w rozbiciu na kraje. Port Gdańsk podał jedynie, że w pierwszych dziewięciu miesiącach roku przeładunki kontenerów w Baltic Hub wzrosły o 17,6 proc. do 21,1 mln ton.

Negocjowane ograniczenia

Transport z Chin może ustabilizować się, bowiem Chiny i UE osiągnęły szereg porozumień dotyczących ograniczeń w handlu oraz dostępu do rynku, o czym przypomina także Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Podczas spotkań, które odbyły się w 8–9 października, strony uzgodniły 16 punktów, obejmujących m.in. kontynuację dyskusji nad obniżeniem niektórych ceł, mechanizm regulujący handel pojazdami hybrydowymi, dalsze prace dotyczące pojazdów elektrycznych oraz dialog techniczny na temat unijnego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych (Foreign Subsidies Regulation).

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Szczególne znaczenie ma porozumienie dotyczące chińskich pojazdów hybrydowych: Chiny i UE uzgodniły, że dostawy chińskich hybryd na rynek europejski zostaną znacząco ograniczone. Według agencji Reuters, wielkość dostaw ma zostać zmniejszony mniej więcej o połowę; rozważany mechanizm zakłada wprowadzenie kontyngentu na poziomie około 350 tysięcy pojazdów rocznie, z możliwością jego stopniowego zwiększania w przyszłości. Ponadto pojawiły się informacje, że UE planuje wprowadzenie nowych ograniczeń dotyczących produktów chemicznych, tworzyw sztucznych oraz stopów żelaza (żelazostopów). Komisja Europejska naciska na Chiny, aby zwiększyły wartość juana.