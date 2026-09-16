Pioneering Spirit ma 382 metry długości i 124 metry szerokości. Należąca do szwajcarskiej firmy Allseas jednostka została zaprojektowana do realizacji wyjątkowo wymagających prac morskich, w tym do montażu i demontażu platform wydobywczych oraz układania podmorskich rurociągów. Obecnie statek jest wykorzystywany również przy inwestycjach w odnawialne źródła energii. Na jego pokładzie znajduje się zaawansowany system podnośny, umożliwiający transport i instalowanie ogromnych konstrukcji.

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Statek będzie musiał wykonać niezwykle trudny manewr

Jak informuje RMF24, płynąc w kierunku niemieckiej części Morza Bałtyckiego, statek będzie musiał minąć most nad Wielkim Bełtem, który łączy duńskie wyspy Zelandia i Fionia. Nie jest to takie proste, ponieważ prześwit pod mostem jest na tyle mały, że Pioneering Spirit nie jest w stanie swobodnie pod nim przepłynąć.

W związku z tym statek będzie musiał maksymalnie zwiększyć swoje zanurzenie. W tym celu do zbiorników balastowych zostanie wpompowana ogromna ilość wody. Dzięki temu część statku znajdująca się nad wodą obniży się na tyle, że Pioneering Spirit będzie mógł bezpiecznie przepłynąć pod mostem.

Farma wiatrowa zasili nawet milion gospodarstw

Gdy statek dopłynie na miejsce, rozpocznie się zasadnicza część zadania. Tym razem Pioneering Spirit ma dostarczyć i zamontować dwie morskie stacje transformatorowe dla farmy wiatrowej Gennaker. Jak informuje RMF24, będzie to największa tego typu instalacja w niemieckiej części Morza Bałtyckiego, która zaopatrzy w energię nawet milion gospodarstw domowych.