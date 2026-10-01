Sytuacja, zdaniem serwisu, ma związek z ukraińskimi kontratakami, w wyniku których część rosyjskiego transportu towarowego przeniesiona została z Morza Czarnego na Morze Bałtyckie.

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Zator w Zatoce Fińskiej. 150 statków w kolejce

„Helsingin Sanomat” powołuje się na dane z serwisu internetowego MarineTraffic, który śledzi ruch statków. Z danych wynika, że w środę 30 września rano w sześciu rejonach Zatoki Fińskiej zgromadziło się łącznie około 150 statków, z których 65 to tankowce, a 85 – frachtowce.

Z analizy danych dotyczących statków przeprowadzonej przez fiński serwis wynika, że część z nich znajduje się na prowadzonej przez Ukrainę liście statków podejrzewanych o przemyt broni, kradzież ukraińskich towarów lub omijanie sankcji.

Największe skupisko statków utworzyło się w centralnej części Zatoki Fińskiej, nieco na wschód od linii Helsinki–Tallinn. W środę rano zatrzymało się tam 46 statków – 35 frachtowców i 16 tankowców – tworząc pas o długości około 50 km. Większość z tych statków jako port docelowy miała zadeklarowany port w Ust-Łudze w obwodzie leningradzkim.

Zator na Bałtyku. Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej potwierdza

Informację o tym, że przed rosyjskimi portami gromadzi się obecnie więcej statków niż zwykle, potwierdziła Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej. Jednocześnie, jak przekazał zastępca dowódcy Sami Järvenpää, sytuacja nie jest jednak aż tak wyjątkowa.

– W tej chwili można powiedzieć, że statków jest nieco więcej niż zwykle. Czasami gromadzi się tam więcej statków, a po kilku dniach strefy oczekiwania mogą znów się opróżnić. Liczba statków rośnie i maleje – powiedział Järvenpää cytowany przez „Helsingin Sanomat”.

Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej monitoruje sytuację

Fiński serwis zwraca uwagę, że liczba statków gromadzących się w Zatoce Fińskiej ma również znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa morskiego.

Zatoka Fińska jest jednym z najbardziej ruchliwych obszarów morskich Morza Bałtyckiego. Poza ruchem towarowym odbywa się tu intensywny ruch pasażerski. Z kolei im więcej dużych statków porusza się lub oczekuje na tym samym ograniczonym obszarze morskim, tym większe jest ryzyko kolizji i innych wypadków. Ryzyko to zwiększa fakt, że znaczną część statków kierujących się do rosyjskich portów stanowią tankowce.

Straż Przybrzeżna Zatoki Fińskiej zapewnia, że stale monitoruje sytuację.