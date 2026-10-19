Rzeczpospolita od ponad ćwierćwiecza publikuje doroczne podsumowania branży, która należy do wizytówek polskiej gospodarki. Nagrody dla firm mających największą dynamikę wzrostu przychodów otrzymują podmioty, które udzieliły danych dla publikowanego w maju rankingu firm TSL.

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Natomiast nagrody w kategoriach miękkich wyłania spośród zgłoszonych osób fizycznych i prawnych specjalnie powołana Kapituła, która składa się z przedstawicieli branży TSL, uczelni oraz redakcji.

Największa dynamika przychodu firmy logistycznej – Hermes Fulfilment

Przyrost przychodów o 80,1 proc. względem 2024 roku

Największa dynamika przychodu firmy w ramach transportu drogowego – SIS sp. z o.o.

Przyrost przychodów o 63,5 proc. względem 2024 roku

Największa dynamika przychodu firmy w ramach transportu pozadrogowego – Silva LS

Przyrost przychodów o 13,2 proc. względem 2024 roku

Największa dynamika przychodu w branży KEP – Grupa InPost

Przyrost przychodów o 34,6 proc. względem 2024 roku

Największa dynamika przychodu wśród spedycji – AMG Cargo Logistics

Przyrost przychodów o 397,6 proc. względem 2024 roku

Innowacje w logistyce: produkt/usługa; wdrożenie – LPP Logistics

Spółka zainwestowała w jedną z największych w regionie flot robotów autonomicznych. Wdrożenie technologii robotycznych w 3 magazynach e-commerce pozwoliło na 6-krotne zwiększenie skali robotyzacji w zaledwie pół roku. Zintegrowany system tote-to-person, łączący roboty transportowe i algorytmy AI, 4-krotnie zwiększył gęstość składowania i 5-krotnie przyspieszył kompletację.

Najlepszy pracodawca – Kuehne und Nagel

W 2025 r. Spółka wdrożyła program zero tolerancji dla mobbingu i dyskryminacji, zrewidowała lukę płacową między kobietami i mężczyznami na tożsamych stanowiskach; wdrożyła regulamin premii miesięcznych, gwarantując przejrzystość zasad, oraz co roku porównuje wynagrodzenia z medianą rynkową. W 2024 r. wprowadziła mentoring liderski, rozwijający kompetencje managerów oraz mentoring koleżeński między lokalizacjami, w którym doświadczeni pracownicy dzielą się wiedzą poza formalną hierarchią. Firma wspiera oddolne inicjatywy pracowników: Komitet CSR, reprezentujący pracowników z różnych działów, koordynuje krajowe inicjatywy społeczne i środowiskowe; sformalizowany w 2024 r. Wolontariat oraz powołane w 2025 r. Komitet DEI i Komisję Benefitową. Uzupełnieniem jest projekt „Młodzi w KN", w którym młodsi pracownicy poznają pracę innych działów firmy. Firma posiada certyfikat Great Place to Work.

Człowiek roku – Paweł Kowalski

Wizjoner i lider, który dostrzegł potencjał tam, gdzie inni widzieli jedynie pojedyncze trasy transportowe. Dzięki swojej wizji, determinacji i konsekwencji współtworzył rozwój przedsiębiorstwa, przekształcając je w firmę oferującą sieciowe połączenia drobnicowe i obsługującą potrzeby klientów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego osiągnięcia to jednak nie tylko rozwój biznesu i budowanie silnej pozycji rynkowej. To również umiejętność tworzenia organizacji, w której człowiek pozostaje w centrum uwagi. Szacunek, zaufanie, partnerskie relacje i troska o zespół przekładają się na kulturę pracy docenianą zarówno przez pracowników, jak i przez kapitułę konkursu TSL Award 2025, która przyznała firmie wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Pracodawca”.Jest przykładem lidera, który łączy przedsiębiorczość z odpowiedzialnością, odważną wizję z konsekwentnym działaniem, a sukces gospodarczy z budowaniem wartościowych relacji międzyludzkich.

Rozwój infrastruktury logistycznej – Baltic Hub

Terminal T3 w Baltic Hub to strategiczna inwestycja wzmacniająca pozycję Polski jako kluczowego hubu logistycznego i bramy handlowej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki uruchomieniu T3 zdolności przeładunkowe Baltic Hub wzrosły do 4,5 mln TEU rocznie, zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz możliwości obsługi największych statków kontenerowych świata.

W skład Kapituły wchodzą:

Łukasz Chwalczuk – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego,

Arkadiusz Kawa – prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

Krzysztof Kowalczyk – redaktor sekcji ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”,

Teodor Kula – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki,

Marek Kutarba – redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita”,

Wojciech Paprocki – Katedra Biznesu w Transporcie, SGH,

Cezary Szymanek – dziennik „Rzeczpospolitej”,

Marek Tarczyński – przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,

Beata Trochymiak – organizatorka Forum Kobiet w Logistyce.