Nagrodzeni podczas VIII Spotkania Liderów Logistyki, 19 października 2026
Rzeczpospolita od ponad ćwierćwiecza publikuje doroczne podsumowania branży, która należy do wizytówek polskiej gospodarki. Nagrody dla firm mających największą dynamikę wzrostu przychodów otrzymują podmioty, które udzieliły danych dla publikowanego w maju rankingu firm TSL.
Natomiast nagrody w kategoriach miękkich wyłania spośród zgłoszonych osób fizycznych i prawnych specjalnie powołana Kapituła, która składa się z przedstawicieli branży TSL, uczelni oraz redakcji.
Przyrost przychodów o 80,1 proc. względem 2024 roku
Przyrost przychodów o 63,5 proc. względem 2024 roku
Przyrost przychodów o 13,2 proc. względem 2024 roku
Przyrost przychodów o 34,6 proc. względem 2024 roku
Przyrost przychodów o 397,6 proc. względem 2024 roku
Spółka zainwestowała w jedną z największych w regionie flot robotów autonomicznych. Wdrożenie technologii robotycznych w 3 magazynach e-commerce pozwoliło na 6-krotne zwiększenie skali robotyzacji w zaledwie pół roku. Zintegrowany system tote-to-person, łączący roboty transportowe i algorytmy AI, 4-krotnie zwiększył gęstość składowania i 5-krotnie przyspieszył kompletację.
W 2025 r. Spółka wdrożyła program zero tolerancji dla mobbingu i dyskryminacji, zrewidowała lukę płacową między kobietami i mężczyznami na tożsamych stanowiskach; wdrożyła regulamin premii miesięcznych, gwarantując przejrzystość zasad, oraz co roku porównuje wynagrodzenia z medianą rynkową. W 2024 r. wprowadziła mentoring liderski, rozwijający kompetencje managerów oraz mentoring koleżeński między lokalizacjami, w którym doświadczeni pracownicy dzielą się wiedzą poza formalną hierarchią. Firma wspiera oddolne inicjatywy pracowników: Komitet CSR, reprezentujący pracowników z różnych działów, koordynuje krajowe inicjatywy społeczne i środowiskowe; sformalizowany w 2024 r. Wolontariat oraz powołane w 2025 r. Komitet DEI i Komisję Benefitową. Uzupełnieniem jest projekt „Młodzi w KN", w którym młodsi pracownicy poznają pracę innych działów firmy. Firma posiada certyfikat Great Place to Work.
Wizjoner i lider, który dostrzegł potencjał tam, gdzie inni widzieli jedynie pojedyncze trasy transportowe. Dzięki swojej wizji, determinacji i konsekwencji współtworzył rozwój przedsiębiorstwa, przekształcając je w firmę oferującą sieciowe połączenia drobnicowe i obsługującą potrzeby klientów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego osiągnięcia to jednak nie tylko rozwój biznesu i budowanie silnej pozycji rynkowej. To również umiejętność tworzenia organizacji, w której człowiek pozostaje w centrum uwagi. Szacunek, zaufanie, partnerskie relacje i troska o zespół przekładają się na kulturę pracy docenianą zarówno przez pracowników, jak i przez kapitułę konkursu TSL Award 2025, która przyznała firmie wyróżnienie w kategorii „Najlepszy Pracodawca”.Jest przykładem lidera, który łączy przedsiębiorczość z odpowiedzialnością, odważną wizję z konsekwentnym działaniem, a sukces gospodarczy z budowaniem wartościowych relacji międzyludzkich.
Terminal T3 w Baltic Hub to strategiczna inwestycja wzmacniająca pozycję Polski jako kluczowego hubu logistycznego i bramy handlowej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki uruchomieniu T3 zdolności przeładunkowe Baltic Hub wzrosły do 4,5 mln TEU rocznie, zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz możliwości obsługi największych statków kontenerowych świata.
W skład Kapituły wchodzą:
Łukasz Chwalczuk – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego,
Arkadiusz Kawa – prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Krzysztof Kowalczyk – redaktor sekcji ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”,
Teodor Kula – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki,
Marek Kutarba – redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita”,
Wojciech Paprocki – Katedra Biznesu w Transporcie, SGH,
Cezary Szymanek – dziennik „Rzeczpospolitej”,
Marek Tarczyński – przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,
Beata Trochymiak – organizatorka Forum Kobiet w Logistyce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas