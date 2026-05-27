Materiał powstał we współpracy z Pocztą Polską

Strategicznym priorytrategicznym priorytetem Poczty jest usprawnienie i cyfryzacja podstawowej działalności: sprawna i rentowna sieć logistyczna, standard placówek pocztowych, informatyzacja i technologie. – Poczta Polska jest emanacją państwa i jego obecności blisko obywateli. Poczta pełni podwójną rolę – z jednej strony realizuje misję publiczną i wspomaga państwo w sytuacjach kryzysowych, a z drugiej musi konkurować z prywatnymi operatorami logistycznymi. Aby działać skutecznie na obu tych polach, spółka musi realizować intensywnie proces transformacji i wzmacniać swoje cyfrowe i technologiczne kompetencje oraz unowocześniać logistykę i infrastrukturę – przekonuje p.o. prezesa Poczty Polskiej Sławomir Żurawski.

Spółka już prowadzi program transformacji logistyki, w tym uruchamia przejściowe magazyny kurierskie w kluczowych lokalizacjach w całym kraju. Jest on realizowany przez Regiony Logistyki i wpisuje się w długofalową strategię budowania wydajnej i skalowalnej sieci operacyjnej spółki.

Nowa jakość logistyki

Pierwsze nowe depoty Poczta Polska uruchomiła w Częstochowie i Radomiu. W ostatnim z wymienionych miast dotychczasowy punkt operacyjny dysponował zaledwie 350 mkw. powierzchni operacyjnej i nie posiadał doków przeładunkowych dla zestawów ciężarowych (TIR). Ograniczony plac manewrowy, współdzielony z usługą paletową, utrudniał sprawną realizację procesów logistycznych, szczególnie kurierskich.

Nowy obiekt oferuje łącznie ponad 1150 mkw. nowoczesnej powierzchni, na którą składają się:

• 750 mkw. hali magazynowej z kilkunastoma bramami – możliwa jednoczesna obsługa około 30 pojazdów kurierskich;

• 100 mkw. wydzielonej strefy do obsługi przesyłek listowych;

• 300 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej dla pracowników;

• dwa doki przeładunkowe dla zestawów ciężarowych (TIR) z oddzielnym wjazdem;

• obszerny parking dla wszystkich pojazdów operacyjnych;

• podajnik rolkowy do mechanicznego sortowania paczek.

Skoncentrowanie wszystkich procesów operacyjnych w jednej lokalizacji upraszcza organizację pracy i skraca czas obsługi przesyłek. Listonosze i kurierzy obsługujący Radom i okolice będą mogli sprawniej przygotowywać i realizować codzienne trasy dostawcze. Dla mieszkańców regionu oznacza to szybszą i bardziej przewidywalną dostawę paczek i listów, zaś dla spółki – optymalizację kosztową.

Wzmocniona sieć

Placówki w Częstochowie i Radomiu to pierwsze z 13 obiektów, jakimi Poczta Polska planuje wzmocnić potencjał operacyjny dla klientów KEP. Nowa infrastruktura zapewni znacznie lepsze warunki dla obsługi przesyłek kurierskich, ale również listowych, a celem programu jest:

• sprawniejsza obsługa przesyłek,ąą

• zwiększenie liczby jednocześnie obsługiwanych pojazdów,

• zwiększenie powierzchni magazynowej i parkingowej,

• nowoczesne hale z dokami do załadunku,

• wzmocnienie możliwości operacyjnych,

• lepiej zorganizowane place przeładunkowe,

• automatyzacja sortowania paczek,

• wydzielenie strefy do obsługi przesyłek listowych,

• wydzielenie powierzchni biurowo-socjalnej dla pracowników.

W kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie następnych depotów kurierskich, które będą stopniowo uzupełniały sieć operacyjną Poczty Polskiej.

Założeniem projektu jest wynajęcie do 13 odpowiednich operacyjnie lokalizacji, dostosowanie 5 istniejących jednostek logistycznych do obsługi procesów KEP, wyposażenie wszystkich tych obiektów w proste rozwiązania automatyzujące sortowanie, które usprawnią obsługę przesyłek i zwiększą efektywność procesów. Poczta buduje architekturę logistyczną KEP, która w drugiej fazie osiągnie łącznie 41 operacyjnych lokalizacji docelowych uwzględniających również obecną sieć infrastruktury logistycznej.

Sławomir Żurawski podkreśla, że w logistyce wygrywa dziś nie największy, ale najbardziej elastyczny i najlepiej zintegrowany operator. – Klient oczekuje szybkiej dostawy, transparentności procesów i wygodnych punktów odbioru. Dlatego Poczta, która nie skorzystała z szansy przed laty, tym mocniej musi dziś skupić się na rozbudowie kompetencji, by konkurować nie tylko ceną, ale też technologią, siecią logistyczną i walczyć o jak najlepsze doświadczenie klienta. A to wymaga inwestycji, szczególnie w obszarze logistyki oraz IT – wskazuje Żurawski.

Spółka dysponuje siecią 7,6 tys. placówek, kilkudziesięciu sortowni, a ponad 17 tys. listonoszy każdego dnia dociera do mieszkańców w całym kraju, doręczając przeszło 3 mln listów i paczek do ponad 15 mln adresów w całej Polsce.

Odnowiona flota

Z usług Poczty Polskiej korzysta 92 proc. Polaków. – Listonosze są sercem naszej działalności. Każdego dnia zapewniają ciągłość doręczeń, docierając do klientów w miastach i na terenach wiejskich. Charakter ich pracy wymaga codziennej mobilności, którą może zapewnić tylko niezawodne, sprawne, bezpieczne i docierające w trudny teren narzędzie transportu. Dlatego gruntowną przebudowę naszej floty zaczynamy właśnie od tego przetargu – tłumaczy p.o. prezesa zarządu Poczty Polskiej.

Listonosze pokonują rocznie 156 mln km, a samochody flotowe – 170 mln km. Flota samochodów Poczty Polskiej liczy ok. 5 tys. pojazdów. Licząc z pojazdami prywatnymi użytkowanymi do celów służbowych oraz podwykonawców, spółka wykorzystuje ponad 17 tys. pojazdów.

Park samochodowy wymaga pilnej modernizacji i lista działań obejmuje inwestycje w rozwój floty oraz zmianę jej struktury – chodzi także o zwiększenie udziału pojazdów zeroemisyjnych. Spółka chce też zainwestować w pojazdy elektryczne, np. w rowery i skutery.

Celem realizowanego etapami projektu jest stworzenie systemu, który zapewni listonoszom jednolite i niezawodne narzędzie pracy, zwiększy efektywność doręczeń i komfort codziennej pracy w terenie, ograniczy konieczność korzystania z samochodów prywatnych oraz ujednolici standardy, zasady i koszty realizacji przejazdów służbowych.

Już ruszyły postępowania, dzięki którym spółka chce pozyskać 2,6 tys. pojazdów osobowo-dostawczych dla listonoszy oraz 500 dla pracowników terenowych sprzedaży i wsparcia.

Poczta Polska szacuje, że łączny koszt planowanego kontraktu na zakup aut dla listonoszy w okresie trzech lat wyniesie 323 mln zł brutto.

Wzmocnienie usług

Poczta Polska przystąpiła także do realizacji programu inwestycyjnego, który zakłada rozbudowę floty bankowozów o łącznie 375 pojazdów do końca 2027 r.

Operator podkreśla, że inwestycja w nowoczesną flotę bankowozów to fundament bezpiecznej i efektywnej logistyki gotówki, która utrzymuje się w obrocie gospodarczym. Celem programu jest: zwiększenie zdolności operacyjnych, rozbudowa floty, wzmocnienie kompetencji, których oczekuje rynek, zwiększenie efektywności oraz bezpieczeństwa realizowanych usług, realna poprawa standardów i bezpieczeństwa pracy zespołów konwojowych.

Poczta Polska zaznacza, że nowe pojazdy oferują większą przestrzeń roboczą, lepszą ergonomię oraz nowoczesne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo. Realizacja programu modernizacji floty bankowozów ma umocnić pozycję Poczty Polskiej jako jednego z kluczowych operatorów w segmencie logistyki gotówki oraz zapewnić stabilną i skalowalną obsługę klientów instytucjonalnych w kolejnych latach.

Pierwszym etapem jest zakup 45 nowoczesnych bankowozów typu B, które właśnie trafiają do floty, charakteryzują się wysokim poziomem zabezpieczeń oraz zwiększoną przestrzenią ładunkową. Pozwala to na przewóz większej liczby kaset bankomatowych w jednym kursie, co przekłada się na ograniczenie liczby przejazdów, lepsze planowanie tras i wyższą wydajność zespołów konwojowych.

Program inwestycyjny obejmuje również zakup bankowozów typu A i C, różniących się poziomem zabezpieczeń i przeznaczeniem. Pojazdy typu A, o najwyższym stopniu ochrony, będą wykorzystywane do transportu największych wartości. Bankowozy typu C to lżejsze jednostki, przystosowane do przewozu gotówki w specjalistycznych pojemnikach z systemami zabezpieczającymi, wykorzystywane zarówno na krótszych, jak i dłuższych trasach.

Spółka zakłada, że umowy na ich dostawy zostaną podpisane w najbliższych miesiącach, a pierwsze pojazdy typu C trafią do floty jeszcze w 2026 r. Obok zakupu bankowozów Poczta przebudowuje sieć sortowni gotówki, zakupuje wydajne sortery przemysłowe oraz wdraża nowoczesny system IT do zarządzania całym procesem logistyki gotówki. To kompleksowy, największy na rynku projekt inwestycyjny w tej branży w Polsce.

Finansowanie

Modernizacja logistyki i transportu oraz logistyki gotówki to podstawowe filary Planu Transformacji Poczty Polskiej. Nakłady zostaną pokryte z bieżących wpływów, dlatego też kierownictwo spółki zaprosiło na Fleet Suppliers Day blisko 100 przedstawicieli wiodących firm zajmujących się dostawą pojazdów, finansowaniem ich zakupu, serwisem i zarządzaniem flotą. – Spółka oferuje partnerom biznes na dużą skalę, długoterminowe kontrakty operacyjne, działalność na terenie całego kraju oraz możliwość stabilnej współpracy i rozwoju – zaznacza Żurawski.

Finansowanie rozwoju z bieżących przepływów jest konieczne, bowiem operator od lat kredytuje misję publiczną, zwrot kosztów już poniesionych następuje z dwuletnim opóźnieniem. Za lata 2021–2022 fundusze (749,1 mln zł) wpłynęły dopiero w 2024 r. Za lata 2023–2024 rekompensata 1918,2 mln zł wpłynęła dopiero w 2025 r. – Opóźnienie wypłaty rekompensaty za usługę powszechną w praktyce oznacza konieczność kredytowania państwa przez spółkę, która jednocześnie zmaga się z niedoborem kapitału na bieżące funkcjonowanie i inwestycje – zauważa Arkadiusz Kawa, prof. UE w Poznaniu.

Adwokat Mateusz Chołodecki wskazuje, że operator wyznaczony przez długi czas kredytuje państwo, finansując z własnych środków wykonywanie obowiązków publicznych. – Docelowo najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się model, w którym Poczta Polska otrzymuje stabilne i przewidywalne finansowanie w zamian za rzeczywistą, jakościową realizację usług publicznych. To wymaga jednak jednocześnie dwóch rzeczy: po pierwsze, jasnego zdefiniowania zakresu usługi powszechnej, a po drugie, stworzenia mechanizmu rekompensaty, który działa w czasie rzeczywistym, a nie dopiero po kilku latach – podkreśla Chołodecki.

