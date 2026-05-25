Współczesna produkcja działa jak system naczyń połączonych i wymaga logistyki opartej na przewidywalności, terminowości oraz ścisłej optymalizacji kosztów. W tym kontekście transport drobnicowy (Groupage) oraz LTL (Less Than Truckload) są rozwiązaniem dobrze dopasowanym do potrzeb firm, które nie wysyłają wyłącznie ładunków całopojazdowych, ale jednocześnie wykraczają poza standardową przesyłkę kurierską. Zasadnicza różnica między drobnicą a usługą kurierską dotyczy przede wszystkim skali oraz jednostki ładunkowej. Transport B2B opiera się głównie na przesyłkach paletowych, co wymaga zupełnie innej organizacji procesów – od infrastruktury terminalowej, przez specjalistyczny sprzęt przeładunkowy, po zaawansowane systemy zabezpieczania towarów.

– W logistyce B2B nie szukamy najkrótszej drogi dla pojedynczej przesyłki, lecz budujemy stabilny i przewidywalny system przepływu dla całych łańcuchów dostaw. Klient biznesowy nie oczekuje, że kurier wbiegnie po schodach z paczką, ale że o ustalonej godzinie na rampę dotrą komponenty zapewniające ciągłość produkcji – bez konieczności utrzymywania wysokich stanów magazynowych – mówi Paweł Golec, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający w Geis PL.

Fundamentem sprawności tego modelu jest proces konsolidacji ładunków oraz rozbudowana infrastruktura operacyjna. Geis PL opiera swoje działania na sieci 19 oddziałów w całej Polsce, co pozwala efektywnie zarządzać przepływem towarów pomiędzy regionami. Kluczowym elementem systemu jest model hub-and-spoke, oparty na czterech hubach regionalnych oraz centralnym hubie w Strykowie pod Łodzią, gdzie znajduje się również siedziba firmy. To właśnie tam trafiają przesyłki z całego kraju – są sortowane według kierunków dostaw, konsolidowane, a następnie transportowane do oddziałów regionalnych i finalnie do odbiorców.

Dzięki takiej organizacji przesyłki płynnie przechodzą przez sieć terminali, gdzie są sprawnie sortowane i kierowane do dalszego transportu liniowego. To właśnie na tym etapie odbywa się optymalizacja przestrzeni ładunkowej, pozwalająca maksymalnie wykorzystać możliwości transportowe floty oraz elastycznie reagować na zmieniający się wolumen zleceń. Usługi drobnicowe stanowią istotny element działalności Geis PL – drobnica odpowiada za znaczący udział całego wolumenu operacyjnego. Tak duża skala operacji daje szerokie możliwości efektywnego łączenia ładunków różnych nadawców i przekłada się na konkurencyjne koszty transportu przy zachowaniu wysokiej jakości oraz terminowości dostaw. Jednocześnie firma stawia na partnerskie podejście i elastyczność współpracy, dostosowując rozwiązania logistyczne do indywidualnych potrzeb klientów.

Efektywność kosztowa dla klienta końcowego wynika bezpośrednio z efektu skali. Transport B2B w Grupie Geis opiera się przede wszystkim na jednostkach paletowych. Operator może dzięki temu elastycznie reagować na zmieniający się wolumen zleceń. Liczba przesyłek obsługiwanych każdego dnia podlega naturalnym wahaniom, szczególnie w okresach zwiększonej aktywności sezonowej, co wymaga dużej zdolności adaptacyjnej całej organizacji. To właśnie elastyczność i umiejętne skalowanie operacji pozwalają ograniczać liczbę tzw. pustych kilometrów, a tym samym utrzymywać koszty transportu pod kontrolą.

Realizacja takich operacji wymaga jednak dużej dyscypliny w zakresie organizacji połączeń liniowych. Codzienna dystrybucja do firm nie byłaby możliwa bez regularnej siatki transportowej. W Geis PL system opiera się na sieci codziennych połączeń liniowych pomiędzy oddziałami i hubami, co gwarantuje terminowe dostawy, niezależnie od regionu kraju.

– Prawdziwa przewaga w transporcie drobnicowym powstaje na styku technologii, infrastruktury i dobrze zaplanowanych operacji. Dzięki konsolidacji możemy łączyć ładunki o różnej specyfice, wadze i gabarytach, maksymalnie wykorzystując przestrzeń i ładowność pojazdów. To korzyść nie tylko ekonomiczna dla klientów, ale również środowiskowa – mniej częściowo załadowanych ciężarówek na drogach oznacza niższy ślad węglowy całego łańcucha dostaw – dodaje Paweł Golec.

Współczesna logistyka B2B to nieustanna optymalizacja każdego metra przestrzeni ładunkowej i każdej minuty pracy terminala. Regionalna infrastruktura oraz szeroki zasięg Grupy Geis, obejmujący 14 krajów europejskich, sprawiają, że transport drobnicowy przestaje być wyłącznie usługą przewozową, a staje się strategicznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej. W świecie produkcji realizowanej w modelu „just in time” sprawnie funkcjonująca sieć drobnicowa pozostaje jednym z kluczowych elementów umożliwiających pogodzenie częstych dostaw z koniecznością utrzymania kosztów pod pełną kontrolą.

