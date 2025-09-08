Aktualizacja: 08.09.2025 00:28 Publikacja: 08.09.2025 00:00
Foto: mat. pras.
Materiał powstał we współpracy z firmą DHL
Z początkiem września w całej Polsce ruszyły szkoły. Właśnie rozpoczynacie kampanię społeczną „Zatrzymaj hejt – nadawaj dobro”. Jaki jest jej cel i do kogo jest skierowana?
Kampania „Zatrzymaj hejt – nadawaj dobro” to nasza odpowiedź na jedno z najpoważniejszych wyzwań młodego pokolenia, czyli zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ich dobrostan zależy od dorosłych, którym ciężko jest zrozumieć świat młodych ludzi i często nie są świadomi problemów, z którymi zmaga się młodzież, bo w większości istnieją w równoległym świecie online. Naszą misją jest łączenie ludzi i poprawianie jakości ich życia, dlatego chcemy pomóc rodzicom i nauczycielom nawiązać kontakt z młodzieżą, aby mogli być dla nich wsparciem. Wspólnie z Fundacją Mentalnie Równi obejmujemy patronatem lekcje w szkołach poświęcone przeciwdziałaniu hejtowi rówieśniczemu i mądremu korzystaniu z nowych technologii. To tematy, które bezpośrednio dotyczą młodych ludzi – także dzieci naszych pracowników, kurierów i klientów. Chcemy pokazać, że każdy może nadawać dobro i sprawić, że w środowisku, w którym wychowują się nasze dzieci, może być więcej pozytywnych przekazów, a problemy rozwiązuje się w atmosferze zrozumienia i akceptacji, a nie wszechobecnego w internecie hejtu. W roku szkolnym 2025/2026 planujemy realizację 1400 lekcji, w których może wziąć udział nawet 38 000 dzieci i młodzieży w wieku 13–18 lat. Akcja edukacyjna obejmie też ich rodziców i nauczycieli. Uważam, że biznes ma obowiązek angażować się w sprawy naprawdę ważne dla społeczeństwa. Dzięki zasięgowi DHL eCommerce możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby szkół i społeczności w całej Polsce, wspierając rodziców, nauczycieli i uczniów w budowaniu bezpieczniejszej przyszłości.
Prowadzenie biznesu to nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także odpowiedzialność i zaufanie. Co robicie na Polskim rynku, by wpisać się w nasze otoczenie społeczno-gospodarcze?
Od 34 lat inwestujemy w Polsce, rozwijając biznes i wspierając przedsiębiorców – od małych sklepów internetowych po duże firmy, pomagając im rozwijać swoją działalność zarówno lokalnie, jak i za granicą. Nasze Międzynarodowe Centrum Logistyczne pod Poznaniem obsługuje nawet milion przesyłek dziennie, a sieć terminali i sortowni w całym kraju pozwala sprostać rosnącym potrzebom e-commerce. To efekt wieloletnich inwestycji i innowacji, ale też pracy prawie 10 tys. pracowników we wszystkich spółkach DHL i 5 tys. kurierów, którzy codziennie dbają o naszych klientów.
Ale technologia i infrastruktura to tylko część naszego działania. Równie ważne są inicjatywy społeczne, takie jak program „Bezpiecznie z DHL”, w ramach którego szkolimy naszych kurierów z udzielania pierwszej pomocy i dbamy o bezpieczeństwo na drogach. Nasi pracownicy założyli też Fundację Dostarczamy Dobro, angażując się w wolontariat i akcje pomocowe w całej Polsce. 1 września uruchomiliśmy kolejną inicjatywę „Zatrzymaj hejt – nadawaj dobro”, która odpowiada na realne problemy społeczne i wspiera dobrostan psychiczny młodych ludzi.
Czy duże tempo instalacji automatów paczkowych przez DHL eCommerce oznacza, że w Polsce nie da się bez nich działać?
Dynamiczny rozwój sieci automatów paczkowych DHL eCommerce w Polsce to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów. Według raportu „eCommerce Trends 2025” już 56 proc. konsumentów w naszym kraju wybiera tę formę dostawy, co plasuje Polskę w europejskiej czołówce. Jest to również szczególnie doceniane przez młodsze pokolenia i osoby aktywnie kupujące online. Co więcej, obserwujemy dynamiczny wzrost popularności naszej aplikacji MójDHL – w zaledwie 28 miesięcy dotarliśmy do 5 mln aktywnych użytkowników. To dowód na to, że klienci cenią wygodę i elastyczność, jakie daje cyfrowe zarządzanie przesyłkami.
Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z innych rozwiązań, ponieważ wciąż wielu klientów ceni doręczenia do domu. Dlatego oferujemy szeroki wybór form dostawy, tak aby każdy klient DHL mógł skorzystać z rozwiązania najlepiej dopasowanego do swojego stylu życia.
Czy DHL e-commerce będzie budować sieć OOH samodzielnie?
Intensywnie rozwijamy własną sieć OOH – mamy już 7 tys. automatów paczkowych DHL BOX 24/7 w całym kraju, a jednocześnie stawiamy na strategiczne partnerstwa, które dodatkowo zwiększają dostępność naszych usług. Współpraca z Biedronką pozwala nam instalować automaty w miejscach, które codziennie odwiedzają miliony Polaków. Z kolei w Żabce rozwijamy punkty obsługi paczek, czyli format idealnie dopasowany do charakteru tych sklepów i dający możliwość odebrania przesyłki przy okazji innych codziennych spraw. Nasza współpraca z Allegro także znacząco poszerza zasięg naszych usług i daje klientom jeszcze większy wybór sposobów odbioru przesyłek. To połączenie inwestycji własnych i partnerstw sprawia, że budujemy jedną z najwygodniejszych i najbardziej dostępnych sieci w Polsce.
Jak rozwija się międzynarodowy e-commerce?
Międzynarodowy e-commerce rośnie w imponującym tempie – coraz więcej klientów sięga po zakupy za granicą, szukając atrakcyjnych cen, unikalnych produktów i szerszego wyboru. Aby sprostać ich oczekiwaniom, kluczowe są przejrzystość kosztów, szybka, wygodna dostawa, elastyczne zwroty i jasna informacja o opłatach celnych. Grupa DHL dysponuje największą w Europie siecią logistyczną, liczącą ponad 150 tys. punktów OOH. Dzięki temu możemy zagwarantować klientom najwyższy standard usług zarówno na rynku lokalnym, jak i w handlu międzynarodowym, odpowiadając na rosnące potrzeby klientów.
