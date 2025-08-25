To nie tylko pakiet usług – to system, który porządkuje logistykę

Wdrożenie biznes ofert od InPost nie polega na włączeniu kilku funkcji w systemie. To przestawienie firmy na nowy sposób działania, bardziej zautomatyzowany, przewidywalny i dostosowany do realiów rynku.

Co ważne:

nie wymaga dużych inwestycji

jest dostępne od ręki

skaluje się wraz z firmą

porządkuje procesy bez rewolucji wewnątrz zespołu

To rozwiązanie dla firm, które nie chcą działać doraźnie w logistyce, ale budować ją świadomie z myślą o rosnących oczekiwaniach klientów i własnych ambicjach biznesowych.

Foto: Mat. Partnera

Gdzie e-commerce traci pieniądze i klientów?

Poniżej znajdziesz pięć typowych problemów logistycznych, z jakimi mierzą się sklepy internetowe i które da się rozwiązać, wdrażając odpowiednie narzędzia operacyjne.

1. Nieprzewidywalność kosztów wysyłki

Niestabilne ceny przesyłek, dodatkowe opłaty za doręczenia w soboty czy zamówienia za pobraniem, a do tego niejasne fakturowanie, to wszystko utrudnia planowanie finansowe. Szczególnie odczuwalne staje się to przy wyższych wolumenach lub w sezonie.

Rozwiązanie? Biznes oferty InPost pozwalają na korzystanie z jednego, przejrzystego cennika. Oferują też możliwość integracji z systemami, które zapewniają pełną kontrolę nad kosztami na poziomie każdej przesyłki.

2. Ręczne działania, które mnożą błędy

Tworzenie etykiet, wpisywanie danych klientów, śledzenie przesyłek – wszystko to zabiera czas i tworzy pole do pomyłek. Zwłaszcza gdy liczba zamówień nagle rośnie.

Rozwiązanie? Automatyzacja. Możesz zintegrować swój sklep z narzędziami InPost i wyeliminować większość działań manualnych. Dane do etykiet pobierają się automatycznie, a statusy paczek są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

3. Problemy z doręczeniem i brakiem odbioru

Nieodebrana paczka to nie tylko zwrot, to też dodatkowe koszty, frustracja klienta i obciążenie zespołu. A przy ograniczonych opcjach doręczenia (np. tylko kurierem) ryzyko rośnie.

Rozwiązanie? Możesz zaoferować klientom dostawę przez Paczkomat® – najchętniej wybieraną formę dostawy. Dostępność 24/7 i duża dostępność znacząco zwiększają szansę, że paczka zostanie odebrana bez opóźnień.

4. Nieczytelny proces zwrotu – więcej zapytań, mniej zaufania

Zwroty są nieodłącznym elementem sprzedaży online. Ale jeśli klient nie wie, jak zwrócić towar, a zespół nie ma jasnej informacji, co zostało odesłane, zaczynają się problemy.

Rozwiązanie? Możesz wdrożyć Szybkie Zwroty od InPost. Klient otrzymuje kod zwrotu i nie musi drukować etykiety. Przesyłkę nadaje przez Paczkomat® lub w PaczkoPunkcie, a Ty masz wgląd w cały proces zwrotu w czasie rzeczywistym.

5. Brak skalowalności – wszystko działa, dopóki nie ma wzrostu

Wiele sklepów radzi sobie „ręcznie”, dopóki liczba zamówień jest stabilna. Ale gdy pojawi się promocja, kampania czy nagły wzrost ruchu system się kruszy. Zespół nie nadąża, klienci czekają, a Ty szukasz doraźnych rozwiązań.

Rozwiązanie? Biznes oferty InPost są zaprojektowane tak, by rosły razem z firmą. Możesz korzystać z podjazdu kuriera i integrować nowe kanały sprzedaży. Skalowanie logistyki nie wymaga budowania jej od nowa.

Mniej błędów, więcej kontroli z biznes ofertami od InPost

W logistyce liczy się jakość procesu. Jeśli wszystko działa tylko do momentu, gdy nie jest za dużo zamówień to znak, że czas na zmianę.

Biznes oferty InPost pomagają odzyskać kontrolę nad najważniejszymi punktami w obsłudze zamówień: nadaniem, doręczeniem, zwrotem i kosztami. Dają zespołowi narzędzia do efektywnej pracy i upraszczają procesy, które dotąd kosztowały zbyt wiele czasu i pieniędzy.

Zacznij od uporządkowania wysyłek. Reszta przyjdzie znacznie łatwiej.

