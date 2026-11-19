Materiał powstał przy współpracy z Veolia

Elektryfikacja transportu staje się jednym z ważniejszych wyzwań transformacji gospodarczej. Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych, rozwój napędów wodorowych i modernizacja transportu publicznego oznaczają coraz większe zapotrzebowanie na energię. Kluczowe staje się więc nie tylko to, jak zmieniać środki transportu, lecz także skąd pozyskiwać energię i jak zapewnić jej niezawodne dostawy.

Te zagadnienia znajdą się w centrum Polskiego Forum Zielonego Transportu 2026 – międzynarodowej konferencji naukowo-biznesowej, która odbędzie się 23–24 listopada w Warsaw Presidential Hotel w Warszawie.

Wydarzenie organizują Akademia WSB oraz Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Jego celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy między środowiskami zaangażowanymi w transformację transportu i energetyki.

Transport i energetyka muszą rozwijać się razem

Zielona transformacja energetyczna jest jednym z czterech filarów strategii rozwoju polskiego transportu do 2030 roku i na kolejne lata. Elektryfikacja flot, rozwój technologii wodorowych i rozbudowa sieci ładowania wymagają jednak odpowiedniego zaplecza energetycznego. Chodzi zarówno o zwiększenie dostępności energii z odnawialnych źródeł, jak i rozwój infrastruktury umożliwiającej jej przesyłanie i magazynowanie.

– Województwo śląskie ma szczególne doświadczenia związane z transformacją. To proces, który wpływa na gospodarkę, rynek pracy i codzienne życie mieszkańców. Rozwój nowoczesnego transportu, dostęp do czystej energii oraz inwestycje w infrastrukturę muszą być planowane wspólnie. Polskie Forum Zielonego Transportu będzie okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o rozwiązaniach, które mogą wzmacniać konkurencyjność regionów oraz poprawiać jakość życia mieszkańców – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

W programie Forum znalazły się dyskusje o krajowych kierunkach transformacji, potrzebach energetycznych i transportowych miast oraz znaczeniu obu sektorów dla rozwoju gospodarczego Polski. Uczestnicy będą rozmawiać również o wykorzystaniu zielonej energii w transporcie i wdrażaniu nowych technologii w pojazdach, taborze oraz infrastrukturze.

– Przyszłość transportu nie zależy wyłącznie od nowych technologii. Zależy także od tego, czy nauka, biznes, administracja i samorządy potrafią wspólnie wypracować rozwiązania odpowiadające na potrzeby gospodarki i mieszkańców. Właśnie takiej międzysektorowej współpracy chcemy nadać impuls podczas Polskiego Forum Zielonego Transportu – podkreśla prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB.

Skąd transport weźmie czystą energię?

Jednym z głównych tematów spotkania będzie zapewnienie transportowi dostępu do czystej energii i infrastruktury niezbędnej do jej wykorzystania. W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentu, prezydenci miast, menedżerowie spółek energetycznych i transportowych oraz naukowcy.

– Na Forum chcemy spojrzeć łącznie na transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodny oraz pokazać jego zależności od energetyki, która jest strategicznym elementem bezpieczeństwa Polski. Zależy nam na rzetelnej ocenie, na jakim etapie transformacji energetycznej znajduje się dziś każda z tych gałęzi, oraz na przedstawieniu możliwych scenariuszy ich rozwoju w kolejnych latach – zarówno optymistycznych, jak i pesymistycznych. Dlatego obok naukowców wystąpią przedstawiciele parlamentu i rządu, którzy przygotowują strategiczne decyzje, oraz praktycy, którzy wdrażają te rozwiązania – mówi prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, członek Rady Naukowo-Programowej Forum.

Za część energetyczną wydarzenia odpowiada dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. AWSB, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce. Veolia jest jednym z partnerów Forum.

– Rozwój transportu coraz mocniej zależy od dostępu do energii i infrastruktury, dlatego inwestycje w tych obszarach trzeba ze sobą uzgadniać. Na Forum chcemy rozmawiać o tym, jak łączyć plany obu sektorów i jak przejść od celów transformacji do projektów, które da się zrealizować – mówi Krzysztof Zamasz.

Ważnym punktem programu będzie dyskusja o potrzebach miast w zakresie ciepła, transportu i zielonej energii. Do udziału zaproszono prezydentów Warszawy, Poznania, Katowic i Łodzi oraz przedstawiciela Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sesję poprowadzi Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP, partnera strategicznego Forum.

– Transformacja transportu i energetyki to w dużej mierze inwestycje przedsiębiorstw, a te wymagają przewidywalnych warunków i dobrej współpracy z administracją oraz samorządami. Forum daje okazję, żeby porozmawiać o tym bezpośrednio z osobami, które podejmują decyzje. Dlatego w sesji z prezydentami miast chcę zapytać, czego samorządy oczekują dziś od przedsiębiorców – mówi Joanna Makowiecka-Gatza.

Od strategii do konkretnych inwestycji

Program pierwszego dnia obejmie także praktyczne aspekty transformacji. W sesji poświęconej wytwarzaniu, magazynowaniu i przesyłaniu zielonej energii dla transportu wystąpią przedstawiciele Kolei Śląskich, PESA Bydgoszcz i Politechniki Śląskiej. Wprowadzenie do dyskusji wygłosi ekspertka z Reykjavík University.

Kolejna sesja będzie poświęcona wdrażaniu zielonej energii w pojazdach i infrastrukturze transportowej. W rozmowie wezmą udział m.in. przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, MPK-Łódź, Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

Drugi dzień Forum będzie koncentrował się przede wszystkim na perspektywie naukowej. Badacze z Akademii WSB, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu WSB Merito przedstawią kierunki dalszej transformacji energetycznej i związane z nią wyzwania. Osobna sesja zostanie poświęcona wykorzystaniu zielonej energii w transporcie.

W programie przewidziano również blok dotyczący bezpieczeństwa. Eksperci z Akademii Pożarniczej, Szkoły Głównej Handlowej i Lotniczej Akademii Wojskowej będą analizować nowe zagrożenia związane z transformacją energetyczną w transporcie oraz sposoby ich rozpoznawania i oceny.

Forum zakończy podsumowanie z udziałem współprzewodniczących Rady Naukowo-Programowej.

Jak wziąć udział w Forum?

Polskie Forum Zielonego Transportu 2026 będzie miało formułę hybrydową. Spotkanie stacjonarne odbędzie się w Warsaw Presidential Hotel w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem, które nie będą mogły pojawić się na miejscu, będą mogły śledzić obrady w transmisji online.

Udział w transmisji wymaga wcześniejszej rejestracji. Formularz zgłoszeniowy, pełny program wydarzenia oraz lista prelegentów są dostępne na stronie: wsb.edu.pl/polskie-forum-zielonego-transportu-2026.

Materiał powstał przy współpracy z Veolia