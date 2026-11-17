W sektorze transportu, spedycji i logistyki (TSL) zaległości sięgnęły 3,4 mld zł, gdy łączna kwota zaległości wyniosła 47,9 mld zł. Ok. 9 proc. firm sektora TSL miało zaległości płatnicze na koniec września, gdy średnia dla całej bazy danych byłą o połowę mniejsza, podaje BIG InfoMonitor. Firma zaznacza, że jest to najwyższy wśród analizowanych sektorów. Na jedno zadłużone przedsiębiorstwo przypadają tam średnio trzy negatywne informacje gospodarcze.

Reklama Reklama

BIG InfoMonitor porównał zmiany w zaległościach w ostatnich sześciu latach. W branży TSL liczba dłużników wzrosła z 33,1 tys. do 39,2 tys., jednak szybciej zwiększała się ogólna liczba firm, więc udział dłużników zmalał z 9,1 proc. do 8,7 proc.

Wzrosła natomiast kwota zaległości z 2,2 mld zł do 3,4 mld zł.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnik: oczekujemy stabilnych i logicznych regulacji Analityk finansowy w dolnośląskiej firmie transportu międzynarodowego Europe Group Jakub Kozłowski ocenia unijną politykę transportową.

Dla całej bazy danych porównanie wypada podobnie – kwota zaległości powiększyła się z 34,4 mld zł do 47,9 mld zł, ale liczba dłużników zmalała z 320,6 tys. do 317,7 tys. – Słabsze podmioty weryfikuje rynek, a te, które wpadły w spiralę zadłużenia zmagają się z ogromnymi trudnościami w wyjściu na prostą. Skutki odczuwają nie tylko one same, ale powiązani z nimi podwykonawcy i dostawcy – ocenia Szarkowski.

Kluczowa płynność

Koszty paliwa, opłaty drogowe i leasingi taboru sprawiają, że nawet najmniejsze opóźnienia w spływie należności pociągając za sobą szybką falę niewypłacalności. – W obecnych warunkach przedsiębiorstwa powinny dbać o płynność finansową - na bieżąco monitorować należności, skracać terminy płatności, aktywnie zarządzać kapitałem obrotowym oraz regularnie oceniać wiarygodność kontrahentów – podkreśla prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Podczas niedawnego Forum Transportu Drogowego przedsiębiorcy zaapelowali do Ministerstwa Infrastruktury o regulacje prawne pozwalające skrócić terminy płatności, dochodzące do 60-90 dni. Branża po raz kolejny postuluje ustawowy termin 30 dni. – Przewoźnik nie może przez wiele tygodni finansować działalności pośredników. Potrzebuje środków na paliwo, wynagrodzenia kierowców i realizację następnych zleceń. Długie terminy płatności ograniczają płynność finansową firm i zwiększają ryzyko utraty rentowności – wskazał prezes ZMPD Jan Buczek.

Czytaj więcej Rynek Wraca popyt na magazyny Ożywił się popyt, brakuje dużych magazynów z parametrami pozwalającymi na automatyzację i dalszy rozwój operacji.

Przygotowywana przez resort ustawa UD18 zawiera rozwiązania skracające terminy płatności za usługi transportowe, co poprawi płynność finansową przewoźników i ograniczy konieczność długotrwałego kredytowania zleceniodawców.

Długie terminy unijnym problemem

Opóźnione płatności są także problemem w całej unii i na tym poziomie powinien być rozwiązany ten problem, uważają przewoźnicy. IRU postuluje wprowadzenie maksymalnego terminu płatności za usługi transportu drogowego wynoszącego 30 dni kalendarzowych – zarówno w odniesieniu do transakcji między przedsiębiorstwami (B2B), jak i zamówień publicznych – bez możliwości stosowania jakichkolwiek odstępstw.

Wszelkie procedury odbioru lub weryfikacji muszą mieścić się w tym 30-dniowym terminie i nie mogą służyć jako pretekst do opóźniania płatności. – Dla przewoźnika płynność finansowa nie jest jedynie kwestią administracyjną” – stwierdziła dyrektor reprezentująca IRU w EU Raluca Marian. – Może ona przesądzać o tym, czy firma będzie w stanie inwestować w nowe technologie i innowacje, a także w kierowców i pracowników, dzięki którym każda usługa może zostać zrealizowana. Wsparcie ze środków publicznych jest pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni, jednak przewoźnicy potrzebują własnych kapitałów, aby móc inwestować. Firma transportowa w dobrej kondycji finansowej to taka, która otrzymuje zapłatę w terminie za wykonaną już pracę – podkreśla Marian.

Czytaj więcej Firmy Czy InPost pociągnie w dół ceny przesyłek? Firmy kurierskie mają zmartwienie, bowiem umowa Allegro z InPost może obniżyć zyski całej branży. Do współpracy głównych graczy jednak daleko.

Opóźnienia w płatnościach stanowią szczególne obciążenie dla licznych w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, które często dysponują ograniczoną siłą przetargową i niewielkimi rezerwami finansowymi. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ​​60% firm wskazuje, iż z powodu opóźnień w płatnościach nie inwestuje w innowacyjne rozwiązania.