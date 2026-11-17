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W sektorze transportu, spedycji i logistyki (TSL) zaległości sięgnęły 3,4 mld zł, gdy łączna kwota zaległości wyniosła 47,9 mld zł. Ok. 9 proc. firm sektora TSL miało zaległości płatnicze na koniec września, gdy średnia dla całej bazy danych byłą o połowę mniejsza, podaje BIG InfoMonitor. Firma zaznacza, że jest to najwyższy wśród analizowanych sektorów. Na jedno zadłużone przedsiębiorstwo przypadają tam średnio trzy negatywne informacje gospodarcze.
BIG InfoMonitor porównał zmiany w zaległościach w ostatnich sześciu latach. W branży TSL liczba dłużników wzrosła z 33,1 tys. do 39,2 tys., jednak szybciej zwiększała się ogólna liczba firm, więc udział dłużników zmalał z 9,1 proc. do 8,7 proc.
Wzrosła natomiast kwota zaległości z 2,2 mld zł do 3,4 mld zł.
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Dla całej bazy danych porównanie wypada podobnie – kwota zaległości powiększyła się z 34,4 mld zł do 47,9 mld zł, ale liczba dłużników zmalała z 320,6 tys. do 317,7 tys. – Słabsze podmioty weryfikuje rynek, a te, które wpadły w spiralę zadłużenia zmagają się z ogromnymi trudnościami w wyjściu na prostą. Skutki odczuwają nie tylko one same, ale powiązani z nimi podwykonawcy i dostawcy – ocenia Szarkowski.
Koszty paliwa, opłaty drogowe i leasingi taboru sprawiają, że nawet najmniejsze opóźnienia w spływie należności pociągając za sobą szybką falę niewypłacalności. – W obecnych warunkach przedsiębiorstwa powinny dbać o płynność finansową - na bieżąco monitorować należności, skracać terminy płatności, aktywnie zarządzać kapitałem obrotowym oraz regularnie oceniać wiarygodność kontrahentów – podkreśla prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.
Podczas niedawnego Forum Transportu Drogowego przedsiębiorcy zaapelowali do Ministerstwa Infrastruktury o regulacje prawne pozwalające skrócić terminy płatności, dochodzące do 60-90 dni. Branża po raz kolejny postuluje ustawowy termin 30 dni. – Przewoźnik nie może przez wiele tygodni finansować działalności pośredników. Potrzebuje środków na paliwo, wynagrodzenia kierowców i realizację następnych zleceń. Długie terminy płatności ograniczają płynność finansową firm i zwiększają ryzyko utraty rentowności – wskazał prezes ZMPD Jan Buczek.
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Przygotowywana przez resort ustawa UD18 zawiera rozwiązania skracające terminy płatności za usługi transportowe, co poprawi płynność finansową przewoźników i ograniczy konieczność długotrwałego kredytowania zleceniodawców.
Opóźnione płatności są także problemem w całej unii i na tym poziomie powinien być rozwiązany ten problem, uważają przewoźnicy. IRU postuluje wprowadzenie maksymalnego terminu płatności za usługi transportu drogowego wynoszącego 30 dni kalendarzowych – zarówno w odniesieniu do transakcji między przedsiębiorstwami (B2B), jak i zamówień publicznych – bez możliwości stosowania jakichkolwiek odstępstw.
Wszelkie procedury odbioru lub weryfikacji muszą mieścić się w tym 30-dniowym terminie i nie mogą służyć jako pretekst do opóźniania płatności. – Dla przewoźnika płynność finansowa nie jest jedynie kwestią administracyjną” – stwierdziła dyrektor reprezentująca IRU w EU Raluca Marian. – Może ona przesądzać o tym, czy firma będzie w stanie inwestować w nowe technologie i innowacje, a także w kierowców i pracowników, dzięki którym każda usługa może zostać zrealizowana. Wsparcie ze środków publicznych jest pomocne i jesteśmy za nie wdzięczni, jednak przewoźnicy potrzebują własnych kapitałów, aby móc inwestować. Firma transportowa w dobrej kondycji finansowej to taka, która otrzymuje zapłatę w terminie za wykonaną już pracę – podkreśla Marian.
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Opóźnienia w płatnościach stanowią szczególne obciążenie dla licznych w tym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, które często dysponują ograniczoną siłą przetargową i niewielkimi rezerwami finansowymi. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 60% firm wskazuje, iż z powodu opóźnień w płatnościach nie inwestuje w innowacyjne rozwiązania.
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