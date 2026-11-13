Raport Upply, Ti oraz IRU wykazał, że oba rodzaje stawek w europejskim transporcie drogowym towarów w trzecim kwartale 2026 roku ustabilizowały się na rekordowym poziomie po gwałtownych wzrostach odnotowanych w pierwszej połowie roku.

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Stawki kontraktowe osiągnęły poziom 148,9 punktu w indeksie, co oznacza niewielki wzrost o 0,8 punktu w ujęciu kwartalnym oraz o 14,6 punktu w ujęciu rocznym. Podobnie kształtowały się stawki na rynku spot – wzrosły o 0,8 punktu kwartał do kwartału, osiągając 147,6 punktu, co stanowi wynik o 12,9 punktu wyższy niż rok wcześniej. Główną przyczyną były koszty, a nie popyt: 27 września średnia cena oleju napędowego w UE osiągnęła rekordowy poziom 2,27 euro za litr, podczas gdy wielkości przewozów drogowych między głównymi gospodarkami UE spadły o 4,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Drogie paliwo podniosło ceny frachtów

Według danych Eurostatu, wielkość przewozów drogowych (w tonach) między głównymi gospodarkami UE spadła o 4,5% w ujęciu kwartalnym i jest o 4,2% niższa niż w analogicznym okresie 2025 roku. Najsłabszym korytarzem transportowym okazała się trasa Hiszpania–Francja (spadek o 5,4% kwartał do kwartału), natomiast jedynym połączeniem, na którym odnotowano wzrost, była trasa Polska–Włochy (+0,7%).

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Wskaźnik opłat drogowych w UE, opracowany przez IRU, wyniósł w trzecim kwartale 116,6 pkt – co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o 17% w stosunku do początku 2023 roku.

W III kwartale średnia ważona cena oleju napędowego w UE wyniosła 2,05 euro za litr – było to o 6% więcej niż w II kwartale i o 32% więcej niż w III kwartale 2025 roku. Najwyższy poziom, 2,27 euro za litr, odnotowano 27 września; wynik ten przewyższył zarówno kwietniowy rekord, jak i historyczne maksimum z czerwca 2022 roku.

Wzrost kosztów operacyjnych wynikał niemal w całości z cen paliwa. Indeks kosztów transportu długodystansowego, opracowywany przez francuski Krajowy Komitet ds. Transportu Drogowego (CNR), wzrósł we wrześniu 2026 roku o 13,2% w ujęciu rocznym, jednak po wyłączeniu kosztów oleju napędowego wzrost ten wyniósł zaledwie 1,3%.

Problem płynności finansowej

W ostatnich 12 miesiącach zrezygnowało z frachtu 35 proc. przewoźników z powodu zbyt niskiej ceny, wynika z najnowszego badania Bibby Financial Services, zrealizowanego przez Keralla Research we wrześniu 2026 r. Cena nie jest jedynym kryterium. 23 proc. firm rezygnowało ze zleceń ze względu na zbyt długi termin płatności, a 22 proc. z obawy, że kontrahent może w ogóle nie zapłacić. – Jeżeli przedsiębiorstwo ma samochód, kierowcę i zlecenie, ale nie może wykonać przewozu, ponieważ brakuje mu środków na pokrycie kosztów do czasu otrzymania wynagrodzenia, to nie mówimy już wyłącznie o problemie rentowności. Mówimy o problemie płynności finansowej przedsiębiorstw – podkreśla prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek.

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Z badania wynika także, że 15 proc. przedsiębiorstw przyznało, że zdarzyło im się zrezygnować z frachtu, ponieważ nie miały wystarczających środków na sfinansowanie kosztów jego realizacji, a 13% wskazało na brak dostępnych kierowców. Z kolei 19 proc. badanych deklaruje, że w ich firmach takie sytuacje się nie zdarzają.

W Niemczech stawki w ramach kontraktów krajowych osiągnęły poziom 164,9 punktu indeksowego (wzrost o 21,6 pkt w ujęciu rocznym), a stawki na rynku spot 148,3 punktu indeksowego (wzrost o 28,3 pkt w ujęciu rocznym). Wpływ na to miały ograniczenia w żegludze na Renie, wynikające z suszy, które od lipca wymusiły przeniesienie ładunków na transport drogowy i kolejowy.

W Hiszpanii stawki na rynku krajowym (spot) były najwyższe spośród czterech analizowanych rynków i wyniosły 168,5 punktu indeksowego, odnotowując jednak najmniejszy wzrost – o 7,8 pkt w ujęciu rocznym. Z kolei we Francji stawki na rynku krajowym (spot) spadły o 3,6 pkt w ujęciu kwartalnym, osiągając poziom 143,9 punktu indeksowego.

Pomyślne prognozy dla przewoźników

Prognozy na IV kwartał wskazują, że stawki pozostaną na wysokim poziomie, przy czym głównym czynnikiem napędzającym ten trend będzie przenoszenie kosztów na klientów, a nie wzrost wolumenu przewozów.

Wskaźnik nastrojów w europejskim transporcie drogowym towarów (Ti, Upply oraz IRU European Road Freight Sentiment Index) spadł w III kwartale 2026 r. o 4,7 punktu, do poziomu 23,6. Choć wynik ten jest nieco niższy od rekordowego poziomu z poprzedniego kwartału, pozostaje drugim najwyższym odczytem w historii badania; 81,2% respondentów spodziewa się wzrostu stawek w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Coraz lepsza koniunktura zachęca do zakupów. W trzecim kwartale 2026 roku liczba rejestracji samochodów ciężarowych w UE wyniosła około 60 100 sztuk. W okresie 12 miesięcy kończącym się we wrześniu tempo wzrostu wyhamowało do 7,0% (wobec 8,4% w czerwcu) – było to pierwsze spowolnienie od momentu rozpoczęcia ożywienia na początku 2026 roku.