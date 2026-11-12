Główny Inspektor Pracy proponuje od kilku lat uproszczenie przepisów dotyczących wynagrodzenia kierowców poprzez wprowadzenie możliwości odprowadzania składek do ZUS oraz podatku PIT od kwoty wynagrodzenia kierowcy pomniejszonego o wirtualne diety, bez konieczności porównywania z przeciętnym wynagrodzeniem.

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Uważa za celowe dokonanie zmiany przepisów definiujących podróż służbową, w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości naliczenia kierowcy w transporcie międzynarodowym świadczeń z tytułu podróży służbowej na odcinku krajowym za czas od wyjazdu z miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy do momentu przekroczenia granicy RP oraz na tym samym odcinku w drodze powrotnej (należy zauważyć, że czas przejazdu kierowcy przez terytorium Polski od wyjazdu z siedziby do momentu przekroczenia granicy może trwać nawet kilka dni, bowiem przedsiębiorcy często dokonują tzw. częściowych załadunków na terenie całego kraju); podobnie rzecz się ma w przypadku kierowców wykonujących przewozy dwustronne (bilateralne).

Postuluje wprowadzenie możliwości wypłacania ryczałtu za dyżury, analogicznie do rozwiązań przewidujących ryczałt za godziny nadliczbowe oraz ryczałt za pracę w porze nocnej.

Szef PIP uważa, że należy zwiększyć wysokości kary nakładanej na pracodawcę w przypadku niepoddania się lub uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli w całości lub w części – dotychczasowa kara w wysokości 12 000 złotych jest zbyt niska w stosunku do charakteru przewinienia.

Wnioski z kontroli

Postulaty są efektem corocznych kontroli prowadzonych przez PIP. Wynika z nich, że naruszenia częściej ujawniono w przedsiębiorstwach małych i średnich (gdzie stan zatrudnienia waha się od 1 do 49 osób), w których często sami pracodawcy lub pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach odpowiadają za rozliczanie czasu pracy kierowców.

W przypadku większych przedsiębiorstw, tj. zatrudniających powyżej 50 pracowników, za nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresie czasu pracy, w tym czasu jazdy, obowiązkowych przerw w jeździe i odpoczynków odpowiadają pracownicy specjalnie przeszkoleni w tym kierunku lub wynajęte wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, więc stosunkowo mniej naruszeń inspekcja odkryła w tych firmach.

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Inspektorzy tłumaczą naruszenia zmniejszająca się konkurencyjność polskich firm transportowych, pociągająca za sobą konieczność obniżania kosztów prowadzonej działalności, a co za tym idzie świadome działanie zmierzające do realizacji zadań przewozowych przy jak najniższym nakładzie finansowym.

PIP tłumaczy, że nieprawidłowości w ustalaniu wynagrodzenia przez pracodawców pojawiały się tam, gdzie faktyczna płaca kierowcy jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów.

Szef PIP przekonuje, że zasadne jest także prowadzenie działań prewencyjnych w obszarze firm transportowych, w szczególności tych niewielkich, gdzie widoczny jest brak fachowej wiedzy.

Wyniki kontroli

W latach 2023-2025 oraz w pierwszym półroczu 2026 roku inspektorzy pracy skontrolowali łącznie ponad 1,6 miliona dni pracy kierowców w ramach Krajowej Strategii Kontroli. Do połowy 2026 roku przeprowadzono 1931 kontroli u 1913 pracodawców, co pozwoliło na dokładne zbadanie dokumentacji i danych z tachografów ponad 10 tysięcy kierowców zatrudnionych w firmach, które łącznie zatrudniają blisko 122 tysiące osób. Ponad 77 proc. wszystkich kontroli przeprowadzono w mikro- i małych przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 osób.

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W latach 2023-2025 inspektorzy pracy wydali 1581 decyzji administracyjnych nałożenia kar pieniężnych, z których wyegzekwowano blisko 6 milionów złotych (średnio ok. 1 miliona 880 tysięcy zł rocznie).

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak zapewnienia kierowcom 45-minutowych przerw po 4,5 godzinach jazdy. Kolejnym problemem było skracanie lub brak wymaganego 11-godzinnego odpoczynku dziennego oraz przekraczanie dziennego limitu jazdy. Rzadziej stwierdzano braki w zakresie odpoczynku tygodniowego oraz przekraczania limitu 90 godzin prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni, co sugeruje, że problemy koncentrują się głównie na bieżącym planowaniu i organizacji czasu pracy kierowców.

Praca nocna

Jednym z głównych problemów wg PIP pozostaje przestrzeganie nocnych ograniczeń dotyczących pracy. Z przepisów wynika, że w przypadku wykonywania pracy w porze nocnej całkowity czas pracy kierowcy – obejmujący zarówno prowadzenie pojazdu, jak i inne czynności – nie może przekroczyć 10 godzin pomiędzy dwoma okresami odpoczynku. Statystyki Państwowej Inspekcji Pracy wskazują na znaczną liczbę naruszeń tego obowiązku, wynoszącą od około 4,5 tysiąca do ponad 5,5 tysiąca przypadków rocznie.

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Development and training expert w Grupie Eurowag Mateusz Włoch przypomina, że rozporządzenie 561 obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach UE i określa limity czasu jazdy oraz odpoczynku. – Natomiast kierowców z polskich firm obowiązują także limity czasu pracy, które w większości zostały określone w specjalnej ustawie o nazwie Ustawa o czasie pracy kierowców. Nie oznacza, że Polscy kierowcy mają więcej ograniczeń niż kierowcy z innych krajów. Wynika to z faktu, że limity czasu pracy, w tym m. in. czasu pracy w nocy dla kierowców są określone w dyrektywie 2002/15/WE, która powinna być zaimplementowana przez wewnętrzne akty prawne poszczególnych krajów. Więc w praktyce te limity są w każdym kraju, aczkolwiek mogą się różnić szczegółami ze względu na różne ich zaimplementowanie i egzekwowanie – wskazuje ekspert Eurowag.