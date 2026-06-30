Syntetyczny indeks satysfakcji kurierów z pracy wynosi 57,9/100, pozostając powyżej poziomu neutralnego, wnika z badania przeprowadzonego w Polsce przez brokera kurierskiego Furgonetka.pl wraz z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS.

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Na 1008 ankietowanych 47,5% kurierów deklaruje zadowolenie z pracy, a 77,1% ocenia ją pozytywnie lub neutralnie. Autorzy raportu przyznają, że wynik nie wskazuje na wysoką satysfakcję, ale potwierdza dodatni bilans ocen.

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Jedyną składową poniżej progu neutralnego jest adekwatność wynagrodzenia, oceniana na 48,9 punktu. Oznacza to, że pozytywna lub neutralna ocena pracy współwystępuje z bardziej krytyczną oceną warunków płacowych. – Zadowolony kurier to mniej opóźnień, mniej reklamacji i sklep, do którego klient wraca. Warunki pracy w branży KEP to nie temat wyłącznie firm kurierskich, ale całego e-commerce, łącznie z każdym sprzedawcą, któremu zależy, żeby paczka dotarła na czas – zauważa szef sprzedaży Furgonetka.pl Oskar Aszendorf.

Trzy rodzaje umów

Dla sprzedawcy dobrze zaplanowana logistyka przekłada się wprost na konwersję, lojalność i to, czy klient wróci. – Branża KEP jest dziś jednym z kluczowych elementów customer experience – przekonuje Head of Ecommerce Logistics, Shoper Michał Rokuszewski.

Stąd znaczenie dla całej branży e-handlu ma segment kurierski. Rynek zatrudnienia KEP nie jest jednolity, funkcjonują równolegle trzy rodzaje umów, a z ankiety wynika, że satysfakcja jest stabilna niezależnie od formy zatrudnienia. Różnice w ocenie zadowolenia między modelami pracy są niewielkie:

- UoP: 49,4%

- B2B: 46,6%

- zlecenie: 46,8%

Ponadto 56,1% osób z doświadczeniem B2B wybrałoby ten model ponownie, choć odsetek zadowolonych z tego typu umowy wyniósł 34,1%, gdy z umowy o pracę 51,9%.

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Umowa o pracę jest najczęściej wskazywaną formą zatrudnienia (43,2% ankietowanych), gdy własną działalność gospodarczą (B2B) prowadziło 20,8%. Z badania wynika, że B2B nie jest oceniane wyłącznie przez pryzmat ryzyka. Najsilniejszym skojarzeniem są wyższe dochody netto i możliwość rozliczania kosztów. Wady dotyczą głównie przeniesienia części ryzyka na osobę prowadzącą działalność.

Rotacja i pracownicy zagraniczni

Jednocześnie 58,3% badanych pracowało jako kurierzy nie dłużej niż 3 lata, a 23,6% ma staż pracy dłuższy niż 6 lat, co może wskazywać na wysoką chłonność zatrudnieniową lub rotacyjność segmentu. – Branża KEP w Polsce i nie tylko tutaj, będzie nadal odczuwać niedobór kurierów, więc firmy coraz częściej będą opierać operacje na cudzoziemcach, podwykonawcach, co dla wielu jest standardem od lat 90 ub. wieku i większej automatyzacji. Takie rozwiązanie pomoże utrzymać rosnący wolumen przesyłek, ale zwiększy presję na jakość doręczeń, terminowość i stabilność obsady rejonów – tłumaczy wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Natomiast prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa przypomina badania EURES z których wynika, że w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym ma spaść o ok. 2 mln do 2040 r., a pracodawcy coraz częściej sięgają po pracowników zagranicznych, m.in. z Ukrainy i Azji. – Osobna analiza EURES dla sektora pocztowego i kurierskiego pokazuje, że w 2024 r. europejski sektor postal & courier obejmował ok. 60 tys. przedsiębiorstw i 1,52 mln zatrudnionych, a niedobory pracy są jednym z istotnych problemów sektora – podkreśla Kawa.

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Wiceprezes Last Mile Experts uważa, że największym ryzykiem będzie jeszcze wyższa rotacja kurierów, trudniejsze szkolenie, większa zmienność jakości obsługi i wzrost kosztów operacyjnych. – Zawód kuriera nie znika, ale traci status „powołania” i coraz częściej staje się pracą kompromisową: znośną dla części osób, ale mało atrakcyjną dla szerokiego rynku pracy. „Satysfakcja z bycia kurierem” nadal istnieje, lecz od wielu lat raczej jako zjawisko niszowe niż masowe. Dla firm kurierskich kluczowe będą: sprawniejsze wdrożenie pracowników i/lub podwykonawców, dalsza digitalizacja procesów operacyjnych oraz zminimalizowanie kontaktu pomiędzy klientem (głównie odbiorcą) a kurierem, co może nie być łatwe w czasach, gdy odbiorcy przesyłek B2C w wielu firmach otrzymują informację o możliwości kontaktu telefonicznego z kurierem – dodaje Gral.

Automaty i stres

Z badania wynika, że praca kuriera jest monitorowana cyfrowo, ale brak nadmiernego stresu deklaruje 42,6% respondentów, czyli więcej niż grupa wskazująca jego występowanie. Jednocześnie 82,5% badanych deklaruje cyfrowe monitorowanie pracy, co wskazuje na wysoki poziom standaryzacji operacyjnej.

Wśród biorących udział w badaniu, 26,2% dostarcza przesyłki do automatów paczkowych, 40,3% ma dostawy mieszane, zaś 33,5% doręcza przesyłki do drzwi. – Nie ma jednak badań pokazujących wprost, że im większy udział automatów, tym wyższa/niższa satysfakcja kurierów – zaznacza prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

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Zastrzega, że z dostępnych badań można jednak postawić ostrożną hipotezę – automaty paczkowe mogą poprawiać warunki pracy kuriera, bo zmniejszają liczbę nieudanych doręczeń, kontaktów z nieobecnym odbiorcą i rozproszonych adresów. – Przegląd literatury o automatach paczkowych wskazuje na ich znaczenie dla efektywności operacyjnej ostatniej mili, a badania preferencji klientów w Polsce pokazują, że automaty są wybierane m.in. ze względu na wygodę i elastyczność odbioru. Ale to nie jest automatycznie „łatwiejsza praca”. Przy dużym wolumenie automaty mogą też oznaczać presję na szybkie opróżnianie i zapełnianie skrytek, problem braku miejsc, cięższe paczki oraz spiętrzenia w szczytach – wymienia Kawa.