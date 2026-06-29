Komisja Europejska oświadczyła 29 maja, że ​​względy gospodarcze i kwestie bezpieczeństwa wymagają „bardziej zdecydowanej i spójnej reakcji” na gwałtowny wzrost chińskiego eksportu do Wspólnoty. Obecna sytuacja jest – jak stwierdzono – „nie do utrzymania”.

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W 2025 roku wartość importu towarów z Chin do UE osiągnęła 559 mld euro, co przełożyło się na rekordowy deficyt wynoszący blisko 360 mld euro. Początek tego roku jest jeszcze gorszy: deficyt handlowy UE w handlu towarami z Chinami pogłębił się z 65 mld euro w I kw. 2024 r. do 98 mld euro w I kw. 2026 r.

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Analitycy ostrzegają przed zjawiskiem „szoku chińskiego 2.0”, gdyż tani eksport towarów przemysłowych zagraża europejskim gałęziom gospodarki. Stąd cła na elektryczne samochody, opłata 3 euro dla małych przesyłek o wartości poniżej 150 euro, zmniejszenie tonażu stali sprowadzanej bez cła.

Inwestycje terminalowe w całej Europie

Na branży transportowej te działania nie robią większego wrażenia, bowiem kosztem setek milionów dolarów rozbudowuje ona zdolności przeładunkowe europejskich terminali kontenerowych. Chodzi o instalację potężnych suwnic nabrzeżowych (typu STS), przystosowanych do obsługi największych kontenerowców świata (ULCV).

Do kluczowych lokalizacji należą: terminal DP World Southampton odebrał niedawno największe w Europie suwnice nabrzeżowe, zaprojektowane do obsługi jednostek o pojemności ponad 24 000 TEU (w ramach inwestycji o wartości 60 mln funtów); Belgia – terminal Europa należący do PSA Antwerp (projekt Emerald) przyjął pięć wielkogabarytowych suwnic STS, przystosowanych do obsługi statków mieszczących w poprzek pokładu do 26 kontenerów; Polska – terminal Baltic Hub w Gdańsku otrzymał siedem najnowocześniejszych, wielkogabarytowych suwnic w ramach rozbudowy o nowy terminal T3; Hiszpania – terminal APM Terminals Barcelona przechodzi znaczącą rozbudowę, obejmującą instalację pięciu nowych suwnic typu Triple-E, zdolnych do obsługi statków o szerokości 24 rzędów kontenerów; Holandia – terminale Rotterdam Shortsea Terminals (RST) oraz Hutchison Ports ECT Rotterdam uruchomiły szereg nowych suwnic STS najnowszej generacji.

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Fala inwestycji terminalowych trwa od paru lat. Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Portowego PEMA wylicza, że w 2024 roku w Europie dostarczono 26 nowych suwnic STS – to wynik niemal trzykrotnie wyższy niż w 2023 roku (kiedy dostarczono 9 takich urządzeń) i znacznie przewyższający średnią z ostatnich dziesięciu lat, wynoszącą 10 suwnic rocznie. Dostawy z 2024 roku są efektem realizacji szeregu projektów rozbudowy, zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech.

BCT też inwestuje

Najnowszą inwestycją nad Bałtykiem są zainstalowane w czerwcu gdyńskim terminalu BCT dwie suwnice STS, zdolne do obsługi statków o szerokości 25 rzędów kontenerów. Technicznie nowe jednostki są przystosowane do pracy w trybie półautomatycznym. Urządzenia o tej specyfikacji są w stanie obsłużyć wszystkie wielkości statków, jakie ze względów nawigacyjnych mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie.

Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński zauważa, że KE stawia na wzrost obrotów z krajami MERCOSUR oraz Indii i Indonezji, z którymi UE negocjuje kolejne porozumienia handlowe. – Dynamicznie rozwija się współpraca z Wietnamem i Tajwanem – wskazuje Tarczyński.

Dwa gdyńskie terminale kontenerowe (BCT i GCT) przeładowały łącznie w 2025 roku ponad 1 mln TEU. Kolejne inwestycje w sprzęt przeładunkowy są uwzględnione w planach rozwoju BCT. – Harmonogram ich realizacji będzie jednak uzależniony od dalszego wzrostu wolumenu przeładunków – zastrzega dyrektor handlowy w BCT Michał Kużajczyk.

Priorytetem dla BCT jest budowa drogi wewnętrznej, która połączy główny obszar terminala z dodatkowym placem składowym zlokalizowanym po drugiej stronie Estakady Kwiatkowskiego.

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Hamulcem rozwoju dla terminali jest brak połączenia z krajową siecią dróg. Estakada jest w złym stanie technicznym, a prace nad „Drogą czerwoną” ślimaczą się od lat. Około 20% wszystkich kontenerów obsługiwanych przez BCT opuszcza terminal transportem kolejowym. Przepustowość terminala kolejowego wynosi 500 tys. TEU rocznie. Operacje realizowane są na trzech torach o długości 670 metrów każdy, przy wykorzystaniu dwóch dedykowanych suwnic kolejowych.