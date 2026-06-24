Międzynarodowa Organizacja Morska IMO ogłosiła plan ewakuacji ponad 11 000 marynarzy z Zatoki Perskiej. Organizacja zaznacza, że po otwarciu przez Iran Cieśniny Ormuz bez opłat dla statków komercyjnych, będzie koordynować ewakuację.

Reklama Reklama

Sekretarz Generalny IMO, Arsenio Dominguez, oświadczył, że plan ewakuacji będzie realizowany we współpracy z Iranem, Omanem, regionalnymi państwami nadbrzeżnymi, Stanami Zjednoczonymi i sektorem żeglugi. IMO ​​zapewnia niezbędne gwarancje bezpieczeństwa i potwierdza bezpieczne warunki nawigacyjne dla ewakuacji.

IMO kontaktuje się indywidualnie ze statkami i koordynuje etapowe i kontrolowane wyjście statków uwięzionych w Zatoce Perskiej. Właściciele statków i kapitanowie pozostają odpowiedzialni za niezależną ocenę ryzyka rejsu, podczas gdy nadajniki lokalizacyjne (AIS) muszą pozostać włączone podczas rejsu, przypomina IMO.

Organizacja zastrzega, że przejście przez cieśninę wciąż dalekie jest od powrotu do normalnych warunków. Ministerstwo Obrony Omanu sygnalizuje, że ryzyko kolizji w obecnych warunkach pozostaje wysokie, co sprawia, że ​​tradycyjny System Rozdzielenia Ruchu (TSS) jest niebezpieczny.

Ewakuacja będzie prowadzona na trasach tymczasowych zlokalizowanych na północ i południe od pierwotnego TSS. Statki nie mogą swobodnie wchodzić i wychodzić z portu w tempie sprzed kryzysu; zamiast tego muszą czekać na zaplanowanie partii, potwierdzenie trasy i ocenę bezpieczeństwa.

Ruszyły także tankowce

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wydało 22 czerwca irańską „Ogólną Licencję X” (GL X). Licencja ta upoważnia do przeprowadzania określonych transakcji związanych z produkcją, sprzedażą, dostawą i przeładunkiem ropy naftowej, produktów petrochemicznych i produktów naftowych pochodzenia irańskiego. Upoważnienie jest ważne do godziny 00:01 czasu wschodniego letniego 21 sierpnia 2026 r.

Czytaj więcej Firmy Konsoliduje się europejski rynek logistyczny Kryzys oraz zmiana pokoleniowa w rodzinnych firmach sprzyjają konsolidacji rozdrobnionego europejskiego rynku logistycznego.

Pozwolenie obejmuje produkcję, sprzedaż, dostawę i rozładunek irańskiej ropy naftowej, produktów petrochemicznych i produktów ropopochodnych. Obejmuje również usługi, które są zazwyczaj związane z tymi transakcjami i są niezbędne do ich realizacji, takie jak bezpieczne cumowanie, kotwiczenie, gwarancje bezpieczeństwa i higieny pracy załogi, naprawy awaryjne, ochrona środowiska, zarządzanie statkiem, obsada załogi, bunkrowanie, pilotowanie, rejestracja, bandera, ubezpieczenie, klasyfikacja i ratownictwo.

Licencja określa również, że płatności należne Iranowi, rządowi Iranu lub odpowiednim osobom objętym blokadą, w ramach tych transakcji mogą być dokonywane za pomocą środków denominowanych w dolarach amerykańskich.

Płyną ropa i gaz

Iran pochwalił się, że Chiny, Korea Południowa i Japonia zakupiły całą dostępną obecnie irańską ropę, ponad 40 mln baryłek. Po raz pierwszy od czasów wojny firma Windward, badająca ruch morski, poinformowała, że 23 czerwca przez korytarz centralny zarejestrowano 21 przejść widzialnych przez AIS.

Dane Vortexa potwierdziły, że tydzień kończący się 21 czerwca był najlepszym tygodniem pod względem eksportu ropy naftowej z Iranu od prawie dwóch miesięcy. Według Vortexa, ruch w Cieśninie Ormuz gwałtownie wzrósł w ostatnim tygodniu, odnotował w nim 133 przejścia, w porównaniu z 53 w poprzednim tygodniu.

Ponad 60 pustych tankowców kotwiczy u wybrzeży Omanu, czekając na ponowne otwarcie Cieśniny, a kolejne 75 jest w drodze.

Czytaj więcej Szynowy Ministerstwo już wie, ile będzie w Polsce superszybkich pociągów Prawdopodobnie tylko PKP Intercity zakupi pociągi wysokich prędkości, a spółka taborowa CPK skoncentruje się na pojazdach o prędkości do 230 km/h.

Płyną także gazowce. Niektóre puste tankowce LNG należące do Kataru zaczęły ponownie wpływać do Zatoki Perskiej, aby przygotować się do załadunku. Tankowce LNG należące do QatarEnergy stopniowo wpływały do ​​cieśniny od połowy do końca czerwca.

Specjalistyczny portal Xinde Marine News podał, że chwilowe stawki najmu bardzo dużych tankowców (VLCC) gwałtownie wzrosły na całym świecie. Trasa Afryka Zachodnia do Chin podrożała o 92% w jednym tygodniu do 188 957 dol. dziennie, podczas gdy cena najmu na trasie z Omanu do Chin osiągnęła rekordowe 275 032 dol. dziennie.

Przy cenach paliwa morskich o 50% powyżej poziomu sprzed kryzysu, właściciele statków unikają kosztownych, długodystansowych pustych rejsów, co blokuje wzrost pojemności transportowej na Bliskim Wschodzie.

Składki ubezpieczeniowe od ryzyka wojny dla pojedynczych transportów sięgają 1% wartości kadłuba (około 2 mln dol.), w porównaniu do 0,1% przed kryzysem.