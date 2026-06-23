FM Logistic kupiło większościowy pakiet udziałów w niemieckiej Grupie Schäflein. Dzięki tej transakcji francuska spółka weszła na największy rynek logistyczny w Europie.

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Grupa Schäflein zdobywa 40% przychodów w sektorze przemysłowym. – Naszym celem nie było jedynie zwiększenie mocy operacyjnych, lecz pozyskanie wartościowego know-how przemysłowego – podkreśla CEO FM Logistic Jean-Christophe Machet i zaznacza, że obie firmy są przedsiębiorstwami rodzinnymi.

Gruby portfel na zakupy

FM Logistic pozyskało także dostęp do krajowej i międzynarodowej sieci dystrybucji drobnicowej Schäflein (w tym centrum logistycznego w Röthlein). FM Logistic zakłada rozwój działalności Schäflein w Niemczech wykraczający poza dotychczasową silną pozycję w Bawarii w kierunku nowych, perspektywicznych centrów logistycznych (Zagłębie Ruhry oraz Lipsk).

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FM Logistic przejmie także działalność Grupy Schäflein w Polsce, na Słowacji, w Hiszpanii i we Francji.

Po sfinalizowaniu transakcji zarządzanie operacyjne Schäflein pozostanie bez zmian, co zapewni pełną ciągłość działalności. Achim Schäflein (CEO), Bernd Schäflein (COO) i Christoph Heller (CFO) zachowają swoje dotychczasowe funkcje kierownicze.

Przychody FM Logistic sięgają 1,9 mld euro, a po przejęciu wzrosną o 0,26 mld euro. Marka „Schäflein” zostanie utrzymana najbliższej przyszłości, aby odzwierciedlić silne zakorzenienie spółki na rynku lokalnym. W kolejnych latach wdrażana będzie stopniowa strategia transformacji, będąca naturalnym efektem partnerstwa z FM Logistic.

Zakup Schäflein najprawdopodobniej nie zaspokaja apetytów FM Logistic, ponieważ na początku czerwca FM Logistic ogłosiła zakończenie transakcji refinansowania o łącznej wartości 320 mln euro. Wzięło w niej udział konsorcjum złożone z 14 banków reprezentujących osiem francuskich i europejskich instytucji finansowych. Finansowanie ma długie terminy zapadalności: początkowo dziewięć lat z możliwością przedłużenia do lat jedenastu, co przewyższa standardy rynkowe, jak podkreśla FM Logistic.

Transakcja ma strukturę hybrydową łączącą transzę korporacyjną z transzą zabezpieczoną wydzielonym portfelem aktywów nieruchomościowych, w tym w Hiszpanii. Nieruchomości są następnie leasingowane przez spółkę.

Transakcja służy trzem celom: refinansowaniu istniejącego zadłużenia, wsparciu inwestycji w sektorze nieruchomości oraz stymulowaniu rozwoju firmy.

Fala przejęć

Zakup dokonany przez FM Logistic wpisuje się w falę przejęć jaka przechodzi przez rozdrobnioną branżę logistyczną. Najsłynniejsze to wykupienie przez duńskiego giganta DSV od Kolei Niemieckich spółki Schenker.

Na początku czerwca holenderska firma Ewals Cargo Care ogłosiła przejęcie VOS Vos Transport Group. Obroty spółki przejmującej wzrosną z 700 mln do 850 mln euro. Polska spółka Ewals Cargo Care zanotowała przychody ponad 26 mln euro.

Vos Transport Group nie jest powiązany z Vos Logistics, które z obrotami 356 mln euro zostanie najprawdopodobniej przejęte przez Jacky Perrenot Group.

Operator z Abu Zabi AD Ports Group kupił niemiecką grupę MBS Logistics, zyskując tym samym strategiczne zaplecze na rynku europejskim.

Włoski operator logistyczny Bracchi przejął niemiecką firmę Rostock Trans, co wzmocniło jego pozycję w przewozach specjalistycznych i w regionie niemieckojęzycznym.

Wśród przejmujących są także podmioty działające w Polsce. Grupa Raben od kilku lat cierpliwie wykupuje mniejsze spółki i dzięki czemu stworzyła sieć drobnicową w siedemnastu krajach. W ostatnim roku Grupa Raben przejęła jedną spółkę na rynku europejskim – holenderską firmę DGO Express. W tym samym okresie sfinalizowała integrację szwajcarskiej spółki Sieber Transport AG.

W 2025 roku Trans Polonia przejęła za 35 mln euro holenderską spółkę Nijman/Zeetank, dzięki czemu tegoroczne przychody powinny przekroczyć 0,5 mld zł, gdy notowane w 2025 roku wyniosły 283,3 mln zł.

Trans Polonia poinformowała 5 czerwca o złożeniu niewiążącej oferty nabycia europejskiej spółki transportowo-logistycznej mającej 80 mln euro rocznych przychodów. Wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln euro. – Potencjalny cel przejęcia prowadzi działalność na wielu rynkach europejskich i wpisuje się w realizowaną przez nas strategię dalszej konsolidacji rynku specjalistycznego transportu i logistyki – wyjaśnia prezes zarządu Trans Polonia Dariusz Cegielski. Wskazuje na zmiany pokoleniowe rodzinnych firm.