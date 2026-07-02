Grupa CMA CGM przejęła 1 lipca FedEx Supply Chain, spółkę zależną FedEx Corp., za 1,4 mld dol. Transakcja, której finalizacja planowana jest na 2026 rok, niemal potroi skalę działalności w Ameryce Północnej CEVA Logistics, spółki zależnej Grupy CMA CGM, działającej na rynki logistyki kontraktowej.

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Umowa dotyczy aktywów FedEx Supply Chain i blisko 10 tys. pracowników. Po dokonaniu integracji, CEVA Logistics stanie się wiodącym dostawcą usług logistyki kontraktowej w Ameryce Północnej. Połączony podmiot będzie zarządzał około 150 magazynami, zwiększając całkowitą obecność CEVA w Ameryce Północnej do 20 000 pracowników w ponad 240 lokalizacjach. – Wzmacniamy naszą zdolność do oferowania klientom zintegrowanych łańcuchów dostaw – tłumaczy prezes i dyrektor generalny Grupy CMA CGM Rodolphe Saadé.

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Natomiast prezes i dyrektor generalny FedEx Raj Subramaniam wyjaśnia, że sprzedaż pozwoli FedEx skupić się na dostawach kurierskich, które zapewniają wyższą marżowość.

FedEx Supply Chain to niewielka część FedEx, zajmująca się logistyką kontraktową i dająca mniej niż 2 proc. skonsolidowanych rocznych przychodów firmy, wynoszących 94,7 mld dol. w 2025 roku.

Segment morski i lotniczy

FedEx Supply Chain powstał po przejęciu Genco Logistics w 2015 roku. FedEx skoncentruje się teraz na transporcie towarów i usługach doręczania paczek, co jest następstwem wydzielenia 1 czerwca FedEx Freight, działu zajmującego się transportem drobnicowym.

Przejęcie zostanie sfinalizowane w 2026 roku, po uzyskaniu standardowych zgód regulacyjnych. – Myślę, że chodzi o wzmocnienie pozycji na dużym lokalnym rynku – uważa przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Dodaje, że jest to kolejny ruch pogłębiający tzw. integrację pionową armatorów. – Tym bardziej, że rynek amerykański odznacza się najbardziej restrykcyjnym podejściem do linii żeglugowych, chroni w ten sposób interesy swoich załadowców – podkreśla przewodniczący PISiL.

CMA CGM, MSC i Maersk podejmują zdecydowane działania, aby zapewnić klientom pełne rozwiązania logistyczne, nie tylko w zakresie transportu morskiego.

FedEx i CMA CGM zapowiedziały również zawarcie wieloletnich umów handlowych dotyczących transportu lotniczego i morskiego. Zespoły pracowników obu firm już opracowują szczegóły, planują zakończyć zadanie do 2028 roku.

Firmy mają na oku zarządzanie całym przepływem ładunków w ramach globalnego systemu. Na dodatek CMA CGM inwestuje w europejską ekspansję sieci doręczeń kurierskich, stara się o przejęcie Paack przez Colis Prive.

Rynek kurierski

Prezes Last Mile Experts Marek Różycki nie zakłada, aby za przejęciem FedEx Supply Chain przez CMA CGM / CEVA automatycznie poszła głębsza współpraca w klasycznych dostawach kurierskich. – To jest przede wszystkim transakcja z obszaru contract logistics i fulfillmentu w Ameryce Północnej. Owszem, komunikaty mówią o dalszej współpracy komercyjnej CMA CGM i FedEx, ale raczej w obszarze frachtu oceanicznego i lotniczego, obsłudze dużych klientów B2B, a nie w segmencie courier, express and parcels – podkreśla Różycki.

Według niego sytuacja w Europie jest ciekawsza, bo CEVA poprzez Colis Privé wyraźnie próbuje wzmocnić obecność w last mile. – Widzimy to po rozmowach dotyczących przejęcia Paack we Francji, Hiszpanii i Portugalii. To pokazuje ambicję budowania silniejszej platformy dostaw dla e-commerce. Nie sądzę jednak, żeby akurat transakcja z FedEx Supply Chain była początkiem szerszego aliansu kurierskiego CEVA / CMA CGM z FedEx – przekonuje prezes Last Mile Experts.

Przypomina, że FedEx ma obecnie bardziej naturalną ścieżkę w Europie poprzez relację z InPost, jeżeli transakcja z udziałem InPost, Advent i FedEx zostanie sfinalizowana.