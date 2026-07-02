Bydgoska firma sfinalizowała 1 lipca proces przejęcia 100 proc. udziałów niemieckiego producenta HeiterBlick GmbH z Lipska. Podpisana w grudniu zeszłego roku umowa inwestycyjna została zamknięta po spełnieniu wymaganych prawem formalności.

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Podczas zorganizowanego 1 lipca spotkania z załogą HB w Lipsku zarząd Pesa przedstawił plany rozwoju zakładu oraz zasady dalszej współpracy. Zakłady produkcyjne w Lipsku będą rozwijane, a dzięki połączeniu potencjałów obu firm powstanie producent pojazdów sektora „Urban”, który będzie mógł zaoferować dwie linie tramwajów: nisko- i wysokopodłogowych. – Już pierwsze miesiące naszej współpracy związane z negocjacjami i finalizowaniem transakcji potwierdziły nasze przekonanie, że Pesa i HeiterBlick doskonale się uzupełniają – przekonuje prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski. Zapewnił, że będzie rozwijany projekt tramwaju wodorowego.

Największy rynek w Europie

Głównymi celami strategicznymi połączenia są przyspieszenie wejścia Pesa na niemiecki rynek tramwajowy oraz zapewnienie stabilności i utrzymania produkcji w Lipsku.

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Przejmując lipską spółkę Pesa weszła na największy w Europie rynek tramwajów. W Niemczech ok 60 miast ma tramwaje, w Polsce 15. Łączna liczba zamówionych w latach 2022-2035 tramwajów i lekkich pociągów miejskich przekroczyła 3210 pojazdów, z czego Stadler ma 44 proc. udziałów, Alstom 24 proc., Siemens 10 proc. i Skoda 8 proc., oblicza Urban Transport Magazine. HeiterBlick ma 3 proc. zamówień na 93 pojazdy.

Lipski zakład ma jedynie dział montażowy. Spawanie pudeł zamawiał u dostawców, wśród nich był niegdyś także Solaris. Po przejęciu, rolę dostawcy przejmie bydgoski zakład Pesy. Już rozpoczął produkcję nadwozi dla tramwajów dla Lipskich Zakładów Komunikacyjnych (LVB), na zautomatyzowanej linii robotów do spawania laserowego. Pesa wyprodukuje konstrukcje skorupowe oraz kratownicowe.

Poza przygotowaniem produkcji w bydgoskich zakładach ostatnie miesiące wypełniły negocjacje z klientami, którzy mają obowiązujące umowy z HeiterBlick na dostawę tramwajów. Przedstawiony przez Pesa plan realizacji zamówień oraz wizja rozwoju zakładów HeiterBlick przekonały przedstawicieli przewoźników, władz samorządowych i banków. – Za nami zakończone sukcesem negocjacje, których celem było nie tylko utrzymanie dotychczasowych zamówień, ale również przekonanie klientów do skorzystania z opcji na dostawy kolejnych pojazdów i kontynuacje pracy w obecnych projektach. Dotyczy to między innymi umów z operatorami pojazdów szynowych w Lipsku, Dortmundzie oraz Würzburgu – wymienia szef sprzedaży w Pesa Bydgoszcz Łukasz Daszkiewicz.

Rządowe wsparcie

Przejęcie HeiterBlick było możliwe dzięki długoterminowemu wsparciu właścicielskiemu oraz zaangażowaniu w transakcję Polskiego Funduszu Rozwoju. Cały projekt wpisuje się również w szerszy kontekst Team Poland – model współpracy typu one-stop-shop, tworzony przez sześć instytucji rozwoju: PFR, BGK, KUKE, PAIH, PARP i ARP, której celem jest wspieranie ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych. W finansowaniu dłużnym bierze udział BGK, a gwarancji ubezpieczeniowych udziela KUKE.

Pesa zatrudnia w całej Polsce prawie 4000 osób, a HeiterBlick w zakładach w Lipsku i Grinna ponad 200.

Tramwaje Pesa są użytkowane m.in. przez mieszkańców europejskich stolic: Warszawy, Kijowa, Tallina i Sofii. Jej pojazdy przewożą pasażerów m.in. niemieckich DB i NEB, włoskiej Trenitalia, Ceskie Drahy i RegioJet czy PKP Intercity. W latach 2004-2024 Pesa dostarczyła prawie 2000 pojazdów na rynek polski i europejski.