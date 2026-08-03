Na rynku brytyjskim firma zastąpiła 17 lipca markę Yodel marką InPost i rozbudowuje sieć doręczeń. Nakłady sięgną blisko 600 milionów funtów do 2029 rok, głównie na znaczne zwiększenie liczby automatów paczkowych. W pierwszym kwartale InPost instalował średnio 70 maszyn tygodniowo, a w drugim zwiększył tempo do stu maszyn.

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Paczkomaty podbijają Wielką Brytanię

InPost miał w połowie czerwca w Wielkiej Brytanii już 15 tys. automatów paczkowych, a łącznie 18,7 tys. punktów nadań i odbioru. Dzięki temu 75 proc. populacji trzech największych Wielkiej Brytanii miast ma paczkomat w zasięgu 7-minutowego spaceru. – Konsekwentnie realizujemy strategię organicznego rozwoju na naszych najważniejszych rynkach. Wielka Brytania, Francja, Iberia, Belgia – to kraje, w których OOH zmienia się z ciekawej alternatywy w sposób dostawy pierwszego wyboru. Konsumenci oczekują dziś większej elastyczności, prostoty i pewności – nasz model dostaw out-of-home odpowiada dokładnie na te potrzeby — wskazuje założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska.

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Wysiłki InPost dostrzegli brytyjscy klienci, liczba obsłużonych przesyłek w pierwszym kwartale br. wzrosła o 220 proc. rok do roku do 76,9 mln sztuk.

InPost poprawia także jakość doręczeń: przeszło 70 proc. przesyłek trafia do adresata dzień po nadaniu, a ponad 90 proc. w drugim dniu. Net Promoter Score (wskaźnik służący do badania lojalności, satysfakcji i gotowości klientów do polecania firmy) wyniósł w pierwszym kwartale 27 punktów i był to drugi wynik po Amazonie.

W Trust Pilot Score (jest to dynamiczna średnia wyliczana ze wszystkich ocen i recenzji dodanych przez konsumentów) InPost uzyskał pierwsze miejsce mając 4,7 punktu, wyprzedzając m.in. DPD (4,4 pkt.), Evri (4,1 pkt), DHL (4,0 pkt) oraz UPS (3,2 pkt.).

Poprawa w rok

To radyklana zmiana ocen, ponieważ wg raportu za 2025 rok urzędu nadzorującego rynek kurierski Ofcom, 69 proc. klientów Yodel było zadowolonych z usług tej firmy, a 13 proc. niezadowolonych. W przypadku Evri 73 proc. było zadowolonych i 14 proc. niezadowolonych, zaś dla najlepiej ocenianego Amazona odsetek zadowolonych sięgnął 86, a niezadowolonych 6.

Yodel wypadł słabo w terenach wiejskich, gdzie 68 proc. było zadowolonych i 14 proc. źle oceniało jakość usług Yodel. W miastach ten odsetek malał do 12, a zadowolonych było 70 proc. badanych.

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Jeśli już doszło do kontaktu klienta z firmą kurierską, średnio w 2025 roku 45 proc. klientów było zadowolonych i 26 proc. niezadowolonych. W przypadku firmy Yodel było tylko 37 proc. zadowolonych, a 35 proc. niezadowolonych. Gorsze wyniki miał o tylko Evri (29 proc. zadowolonych i 45 niezadowolonych).

Dane Ofcom pokazują stan firmy Yodel w momencie przejęcia przez InPost. Polska firma postawiła działalność kurierską Yodel na nogi, co zostało docenione przez branżę. Pod koniec lipca CILT (UK) przyznała InPost pierwsze miejsce na liście „Top 30”. – To moment wielkiej dumy dla całego zespołu, wieńczący okres najbardziej dynamicznego rozwoju w historii InPostu. To właśnie kryje się za tym wyróżnieniem: trwały, skumulowany wzrost skali i zasięgu działalności we wszystkich jej obszarach, a nie tylko jeden udany rok – podkreślił dyrektor generalny ds. operacji międzynarodowych w InPost Michael Rouse.

The Chartered Institute of Logistics and Transport in the UK to brytyjska organizacja zawodowa zrzeszająca specjalistów z zakresu logistyki, transportu, łańcucha dostaw i zarządzania operacjami.

Wiele do zrobienia

Pierwsze miejsce InPostu jest niewątpliwie wartościowym wyróżnieniem wizerunkowym, szczególnie że ranking przygotowuje uznana brytyjska organizacja branżowa. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to ranking operatorów kurierskich. InPost porównywany jest przede wszystkim z firmami zajmującymi się logistyką kontraktową, transportem drogowym, magazynowaniem i spedycją, natomiast wielu jego najważniejszych konkurentów na rynku paczkowym w ogóle nie znalazło się na liście – wskazuje prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Dodaje, że ranking nie mierzy takich parametrów jak liczba obsłużonych przesyłek, udział w rynku, terminowość czy jakość doręczeń. – Dlatego pierwsza pozycja potwierdza rosnącą skalę, rozpoznawalność i dojrzałość organizacyjną InPostu w Wielkiej Brytanii, ale nie oznacza jeszcze, że firma została uznana za najlepszego operatora kurierskiego na tym rynku. To mocny argument PR, lecz nie miarodajny benchmark rynku CEP – zastrzega Różycki.

Taki argument może liczyć się na lukratywnym, brytyjskim rynku. Ofcom podlicza, że w okresie 2024/25 kurierzy dostarczyli w Wielkiej Brytanii 4,2 mld przesyłek, o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Przesyłek krajowych było 3,6 mld, o 5,5 proc. więcej rok do roku.

Konkurencja staje się coraz ostrzejsza, przychody kurierów zmalały o 0,8 proc. do 13,2 mld funtów. Przechód na przesyłkę zmalał z 3,38 do 3,13 funta. W ruchu krajowym przychody wyniosły 9,1 mld funtów, o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej. InPost ma realne szanse na znaczący udział w tym rynku.