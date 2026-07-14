Przylądek Pomerania będzie pełnił funkcję międzykontynentalnego hubu logistycznego dla Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej. – Inwestycje w gospodarkę zawsze się opłacają, ponieważ to nowoczesne technologie, miejsca pracy, korzyści dla lokalnego samorządu oraz wpływy do budżetu państwa — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

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Nowy terminal powstanie na zalądowionym obszarze Zatoki Pomorskiej, na wschód od terminalu LNG. Będzie przystosowany do obsługi największych kontenerowców oceanicznych wpływających na Morze Bałtyckie.

W ramach projektu powstanie około 186 hektarów nowego lądu odzyskanego z morza. Wybudowane zostaną m.in. terminal kontenerowy z nabrzeżem o długości 1,3 km i zdolnością przeładunkową do 2 mln TEU rocznie, blisko 3 km nowych nabrzeży, tor podejściowy oraz basen portowy o głębokości 17 metrów, a także nowoczesna infrastruktura drogowa i kolejowa zapewniająca sprawne połączenie terminalu z krajową i europejską siecią transportową. Wiceminister Arkadiusz Marchewka podlicza, że nakłady sięgną 10 mld zł.

Pierwszym realizowanym zadaniem jest budowa tymczasowej drogi technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość kontraktu wynosi 27,5 mln zł, roboty potrwają 10 miesięcy, a ruszyły 13 lipca 2026 roku. Do wykonania jest ponad 2,5 km drogi z siecią elektroenergetyczną, kanalizacją deszczową oraz zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Samorząd na „nie”

Plan budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu próbowała zablokować m.in. inicjatywa obywatelska Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam, która w ub.r. złożyła skargę na decyzję środowiskową dot. budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Niemcy zmusili także polski rząd do budowy nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu

Z inwestycji nie są też zadowoleni mieszkańcy Świnoujścia. „Nie potrzebujemy politycznego sterowania z Warszawy ani gotowych scenariuszy pisanych setki kilometrów stąd. Potrzebujemy decyzji podejmowanych tutaj, z myślą o ludziach, którzy tu mieszkają, pracują i wychowują swoje dzieci.” Napisała na FB prezydent Świnoujścia (SLD) Joanna Agatowska.

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Dodała, że „Mam pełną świadomość, że decyzja w sprawie specustawy o budowie portu kontenerowego w Świnoujściu i rozbudowie portu w Gdańsku zapadła ponad głowami radnych i mieszkańców i to w 2019 r.”

Zapewnia, że „Chcemy rozwoju portu, ale opartego na obopólnym interesie, a nie wyzysku. Przypominam, że dochód miasta gdyby port kontenerowy powstał to zaledwie ok 1 mln zł rocznie. Przy zakładanych zyskach państwa na poziomie 10 mld zł, to więc kropelka w kosztach. Chcemy wiec zabezpieczenia strat terenowych, społecznych i gospodarczych.”

Jest to o tyle niezrozumiałe, że miasto otrzyma podatek od nieruchomości zajmowanych przez terminal kontenerowy, który będzie miał 70 ha. Gaz-System zapłacił do UM Świnoujście w 2025 roku 60 mln zł podatku za terminal gazowy o powierzchni 48 ha. W 2025 roku Świnoujście dysponowało przychodem 518 mln zł.

Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przypomina, że „Przylądek Pomerania to jednocześnie inwestycja o bezspornym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.”

Skąd pieniądze?

Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało o budowie Przylądek Pomerania za pieniądze budżetowe. Na początku listopada 2025 roku konsorcjum Deme i Qterminals wycofało się z inwestycji w terminal kontenerowy w Świnoujściu. – Z zainteresowaniem inwestorów problem jest od dobrych 10 lat, kiedy zapadły wiążące decyzje o budowie terminala w Świnoujściu, na długo przed nadaniem mu takiej romantycznej nazwy; wczorajsza uroczystość to gest politycznego wsparcia dla tego przedsięwzięcia; przewidywana stopa zwrotu jest niesatysfakcjonująca dla prywatnych inwestorów, stąd konieczne zaangażowanie skarbu państwa – tłumaczy przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Zarazem wskazuje, że rynek kontenerowy w Polsce, w świetle większości wskaźników jest poniżej średniej dla krajów UE z podobnym do polskiego potencjałem gospodarczym. – Prognozuje się wobec tego szybszy rozwój tego rynku od dynamiki PKB; Biorąc pod uwagę perspektywę oddania Przylądku Pomerania do eksploatacji nasycenie rynku obrotem kontenerowym powinno znacznie przewyższać obecny poziom; potoki ładunkowe wzbogacą się o wymianę towarową z krajami Mercosur oraz innymi, z którymi UE negocjuje obecnie liberalizację handlu – zauważa przewodniczący PISiL.

Armatorzy i spedytorzy na „tak”

Tarczyński przekonuje, że spedycja, logistyka i szerzej handel zagraniczny potrzebują konkurencyjnego rynku usług portowych. – Może to banał ale wart powtórzenia, że konkurencja jest gwarancją jakości serwisu i racjonalnej ceny, a budowa Przylądku Pomerania może się przyczynić do wzmocnienia zrównoważonego rynku usług kontenerowych obsługującego potrzeby polskiego handlu zagranicznego i tranzytu – przewiduje przewodniczący PISiL.

Nowy terminal kontenerowy jest również interesujący dla armatorów. Umożliwi przyspieszenie obrotu oceanicznymi statkami, będzie też alternatywą dla wyładunku kontenerów w przypadku kongestii lub innych ograniczeń operacyjnych w Gdańsku. – To również szansa na pewną konkurencję z portem w Hamburgu - co może być pomocne dla klientów biorąc pod uwagę problemy z jakimi borykają się terminale w Hamburgu. Naturalnym zapleczem tego terminalu będzie zachodnia ściana Polski, wschodnia ściana Niemiec, Dolny Śląsk a być może również Czechy - to wszystko pod warunkiem, że powstaną odpowiednie rozwiązania intermodalne obsługujące te regiony – zastrzega Jarosław Bogdan z polskiego oddziału Evergreen.

Uważa, że projekt może się udać, ale wiele zależy od dalszego tempa rozwoju Polski i zdobycia nowych rynków. – Przylądek Pomerania może celować w przeładunki towarów do Skandynawii i krajów bałtyckich i rozwój połączeń z Europą Środkową – podpowiada Bogdan.

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Według niego sukces zależy także od tego czy Gdańsk utrzyma pozycję ważnego hub'u w łańcuchu dostaw dla Ukrainy. – Tylko opierając się na kilku rynkach, kilku źródłach ładunku, jest szansa, aby wszystkie terminale przetrwały i odniosły sukces – podkreśla przedstawiciel polskiego oddziału Evergreen.