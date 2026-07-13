Prowincja Hajnan (wyspa w południowych Chinach) stanie się pierwszą prowincją w Chinach, która do 2030 roku wstrzyma sprzedaż nowych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. To część opublikowanej 3 lipca przez rząd prowincji piętnastej pięciolatki i będącego jej częścią planu budowy Narodowej Pilotażowej Strefy Cywilizacji Ekologicznej, poinformowała chińska partyjna gazeta Global Times.

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Mniej energii z paliw kopalnych

Rząd prowincji zakłada, że park pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV) we flocie pojazdów prowincji wzrośnie do 45% do 2030 roku, w porównaniu z 23,75% w 2025 roku.

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Plan wymaga, aby wszystkie nowo rejestrowane pojazdy w sektorach usług publicznych i operacji socjalnych, z wyjątkiem pojazdów specjalnego przeznaczenia, korzystały z czystej energii, natomiast wszystkie nowo dodane i wymienione pojazdy w sektorze pojazdów prywatnych do końca okresu objętego planem były pojazdami elektrycznymi (NEV).

Po 2030 roku nowo sprzedawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi nie będą już dostępne na Hajnanie, natomiast zarejestrowane pojazdy z napędem paliwowym będą nadal podlegać przeglądom technicznym i legalnemu użytkowaniu na drogach, wyjaśnia Global Times.

Rząd Hajnan rozbuduje infrastrukturę ładowania i dąży do utrzymania stosunku liczby pojazdów do liczby stanowisk ładowania w całej prowincji na poziomie 2,5:1 do 2030 roku, co pomoże złagodzić obawy dotyczące dostępności ładowania.

Plan zakłada, że ​​Hajnan zwiększy udział energii ze źródeł alternatywnych w całkowitym zużyciu energii do 35% do 2030 roku z 20,9% w 2024 roku. Hajnan przyspieszy zieloną i niskoemisyjną transformację w kluczowych sektorach, w tym w energetyce, przemyśle, transporcie, budownictwie miejskim i wiejskim oraz rolnictwie, zgodnie z planem pięcioletnim.

Plan narodowy

Jedenaście chińskich instytucji rządowych, z Ministerstwem Transportu na czele, opublikowało 13 czerwca wspólny plan dla elektrycznych ciężarówek. Cel: 40% udziału nowych ciężarówek z napędem zelektryfikowanym (BEV, plug-in hybryda lub wodór) w sprzedaży do 2030 roku, wylicza China Daily, angielskojęzyczny organ Wydziału Propagandy Komunistycznej Partii Chin.

„Bezemisyjna” flota ma przekroczyć 1,6 miliona pojazdów (w tym 0,3 mln z napędem wodorowym), czyli 20% całej floty ciężarówek w Chinach. Mają one przewozić 18% krajowego frachtu drogowego. Do tego rząd stworzy 30 000 km zeroemisyjnych korytarzy transportowych i około 3000 nowych stacji ładowania i wymiany baterii. W regionach o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza, jak korytarz Pekin-Tianjin-Hebei, elektryfikacja na stałych trasach krótkodystansowych ma przekroczyć 80%.

W Chinach w samym 2025 roku sprzedano 231 100 elektrycznych ciężarówek. To wzrost o 182% rok do roku, z penetracją rynkową na poziomie 29%. W maju 2026 ten wskaźnik sięgnął już niemal 41% miesięcznej sprzedaży, porównuje China Daily.

Dziennik tłumaczy wysoką dynamikę dopłatami, polityką sprzedaży oraz rosnącym popytem ze strony branży górniczej i budowlanej.

Coraz niższe koszty

Gazeta dodaje, że coraz atrakcyjniejsze są koszty utrzymania w stosunku do kosztów modeli z napędem wysokoprężnym. Prezes wykonawczy sieci stacji StarCharge China Zhang Rongji powiedział, że elektryczne ciężarówki o dużej ładowności zapewniają niższy całkowity koszt posiadania (TCO), obniżając roczne koszty operacyjne o 150 000 do 250 000 juanów (22 190 do 36 980 dolarów) na pojazd. W ciągu pięcioletniego okresu eksploatacji skumulowane oszczędności wahają się od 500 000 do 1 miliona juanów na pojazd.

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Menedżer ds. nowych produktów energetycznych w China National Heavy Duty Truck Group Liu Zhen przewiduje stabilny, długoterminowy wzrost popularności elektryków. Postęp w technologii akumulatorów, masowa produkcja zielonego wodoru, inteligentna łączność i kompleksowe systemy zeroemisyjne mogą zwiększyć penetrację rynku nowych ciężarówek o dużej ładowności do 80–90% do 2035 roku.

Roczne zapotrzebowanie na akumulatory do ciężkich samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym osiągnie 85,5 gigawatogodzin w latach 2026–2030, co będzie stanowić 14 procent rocznej produkcji akumulatorów w Chinach. Według Huatai Securities prawdopodobne jest, że szacunki zużycia będą skorygowane w górę.