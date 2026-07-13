Prowincja Hajnan (wyspa w południowych Chinach) stanie się pierwszą prowincją w Chinach, która do 2030 roku wstrzyma sprzedaż nowych pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. To część opublikowanej 3 lipca przez rząd prowincji piętnastej pięciolatki i będącego jej częścią planu budowy Narodowej Pilotażowej Strefy Cywilizacji Ekologicznej, poinformowała chińska partyjna gazeta Global Times.
Rząd prowincji zakłada, że park pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii (NEV) we flocie pojazdów prowincji wzrośnie do 45% do 2030 roku, w porównaniu z 23,75% w 2025 roku.
Czytaj więcej
Statki płynące przez Cieśninę Ormuz są znów ostrzeliwane. Ruch tankowców wstrzymany, Iran ostrzelał amerykańskie bazy i okręty na Bliskim Wschodzie.
Plan wymaga, aby wszystkie nowo rejestrowane pojazdy w sektorach usług publicznych i operacji socjalnych, z wyjątkiem pojazdów specjalnego przeznaczenia, korzystały z czystej energii, natomiast wszystkie nowo dodane i wymienione pojazdy w sektorze pojazdów prywatnych do końca okresu objętego planem były pojazdami elektrycznymi (NEV).
Po 2030 roku nowo sprzedawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi nie będą już dostępne na Hajnanie, natomiast zarejestrowane pojazdy z napędem paliwowym będą nadal podlegać przeglądom technicznym i legalnemu użytkowaniu na drogach, wyjaśnia Global Times.
Rząd Hajnan rozbuduje infrastrukturę ładowania i dąży do utrzymania stosunku liczby pojazdów do liczby stanowisk ładowania w całej prowincji na poziomie 2,5:1 do 2030 roku, co pomoże złagodzić obawy dotyczące dostępności ładowania.
Plan zakłada, że Hajnan zwiększy udział energii ze źródeł alternatywnych w całkowitym zużyciu energii do 35% do 2030 roku z 20,9% w 2024 roku. Hajnan przyspieszy zieloną i niskoemisyjną transformację w kluczowych sektorach, w tym w energetyce, przemyśle, transporcie, budownictwie miejskim i wiejskim oraz rolnictwie, zgodnie z planem pięcioletnim.
Jedenaście chińskich instytucji rządowych, z Ministerstwem Transportu na czele, opublikowało 13 czerwca wspólny plan dla elektrycznych ciężarówek. Cel: 40% udziału nowych ciężarówek z napędem zelektryfikowanym (BEV, plug-in hybryda lub wodór) w sprzedaży do 2030 roku, wylicza China Daily, angielskojęzyczny organ Wydziału Propagandy Komunistycznej Partii Chin.
Czytaj więcej
Port lotniczy CPK może posłużyć PLL Lot do znacznego zwiększenia przewozów ładunków. To bardzo zyskowna część działalności narodowego przewoźnika.
„Bezemisyjna” flota ma przekroczyć 1,6 miliona pojazdów (w tym 0,3 mln z napędem wodorowym), czyli 20% całej floty ciężarówek w Chinach. Mają one przewozić 18% krajowego frachtu drogowego. Do tego rząd stworzy 30 000 km zeroemisyjnych korytarzy transportowych i około 3000 nowych stacji ładowania i wymiany baterii. W regionach o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza, jak korytarz Pekin-Tianjin-Hebei, elektryfikacja na stałych trasach krótkodystansowych ma przekroczyć 80%.
W Chinach w samym 2025 roku sprzedano 231 100 elektrycznych ciężarówek. To wzrost o 182% rok do roku, z penetracją rynkową na poziomie 29%. W maju 2026 ten wskaźnik sięgnął już niemal 41% miesięcznej sprzedaży, porównuje China Daily.
Dziennik tłumaczy wysoką dynamikę dopłatami, polityką sprzedaży oraz rosnącym popytem ze strony branży górniczej i budowlanej.
Gazeta dodaje, że coraz atrakcyjniejsze są koszty utrzymania w stosunku do kosztów modeli z napędem wysokoprężnym. Prezes wykonawczy sieci stacji StarCharge China Zhang Rongji powiedział, że elektryczne ciężarówki o dużej ładowności zapewniają niższy całkowity koszt posiadania (TCO), obniżając roczne koszty operacyjne o 150 000 do 250 000 juanów (22 190 do 36 980 dolarów) na pojazd. W ciągu pięcioletniego okresu eksploatacji skumulowane oszczędności wahają się od 500 000 do 1 miliona juanów na pojazd.
Czytaj więcej
Ministerstwo Infrastruktury wycofało się z podwyżki opłat za postój pociągów, ale pozostał problem braku miejsc postojowych dla towarowych składów.
Menedżer ds. nowych produktów energetycznych w China National Heavy Duty Truck Group Liu Zhen przewiduje stabilny, długoterminowy wzrost popularności elektryków. Postęp w technologii akumulatorów, masowa produkcja zielonego wodoru, inteligentna łączność i kompleksowe systemy zeroemisyjne mogą zwiększyć penetrację rynku nowych ciężarówek o dużej ładowności do 80–90% do 2035 roku.
Roczne zapotrzebowanie na akumulatory do ciężkich samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym osiągnie 85,5 gigawatogodzin w latach 2026–2030, co będzie stanowić 14 procent rocznej produkcji akumulatorów w Chinach. Według Huatai Securities prawdopodobne jest, że szacunki zużycia będą skorygowane w górę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas