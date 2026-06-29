Słoneczne lato dało się we znaki przewoźnikom kolejowym i samochodowym. Od piątku problemy pojawiają się na sieci kolejowej w Niemczech, od niedzieli w Polsce. W niedzielę do godziny 15:00 z powodu wysokich temperatur odnotowano ponad 100 usterek związanych bezpośrednio z prowadzaniem ruchu kolejowego (systemy sterowania ruchem kolejowym, usterki rozjazdów, sieci trakcyjnej, zaniki napięcia w sieci trakcyjnej, wyboczenia torów.

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PKP PLK wylicza, że ze względu na warunki pogodowe ruch pociągów wstrzymany był na liniach:

• linia nr 9 Nasielsk – Legionowo - awaria sieci trakcyjnej

• linia nr 25 Łódź Olechów - awaria sieci trakcyjnej

• linia nr 216 Gągławki – Olsztyn - awaria sieci trakcyjnej

• linia nr 38 Giżycko – Siedliska - awaria sieci trakcyjnej

• linia nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska - deformacja toru

• linia nr 274 Wałbrzych Fabryczny – Wałbrzych Miasto - deformacja toru

Po naprawach wykonanych przez zespoły techniczne PLK SA na wszystkich liniach ruch pociągów został przywrócony. Pracują 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, w pogotowiu jest 18 zespołów klejowego ratownictwa technicznego.

Pociągi towarowe wstrzymane

Z powodu upałów nastąpiła awaria sieci trakcyjnej i zatrzymanie ruchu pociągów na trasie Modlin-Legionowo. Z dwóch pociągów służby ewakuowały 380 osób z dwóch. Na zachodzie kraju skład relacji Kraków–Świnoujście utknął w szczerym polu podczas 40-stopniowego upału po awarii lokomotywy.

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W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu w ostatnią niedzielę, PKP Intercity - w trosce o komfort pasażerów – odwołało 29 czerwca 21 pociągów (niecałe 5 proc. połączeń) i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych tras lub oferuje miejsca w innych wskazanych składach własnych lub innych przewoźników.

Z danych PKP PLK wynika, że w poniedziałek do godz. 11:00 pasażerscy przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów.

Zarządca infrastruktury zarekomendował przewoźnikom pasażerskim analizę możliwości czasowego ograniczenia liczby uruchamianych pociągów.

W związku z pogodą w województwie lubuskim odwołanych zostało 29 pociągów Polregio, a na Podlasiu 4 pociągi. – Największe trudności obserwujemy w województwie lubuskim, gdzie znaczna część przewozów realizowana jest taborem spalinowym. Ekstremalne temperatury są przyczyną częstszych awarii klimatyzacji w tego typu pojazdach – tłumaczy rzecznik Polregio Karol Jakubowski.

Podkreśla, że w zdecydowanej większości województw Polregio nie odnotowuje problemów z i połączenia realizowane są bez większych zakłóceń.

Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa z pociągami towarowymi, które nie mają żadnego priorytetu. MI wstrzymało w godz. 13:00–19:00 ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie.

Prawo przejazdu mają jedynie pociągi z materiałami niebezpiecznymi (są to np. paliwa) oraz materiałami o podwyższonym ryzyku).

PKP PLK ma na bieżąco spotkania z przewoźnikami oraz zadysponowała lokomotywy osłonowe, będące pomocą doraźną w ściąganiu składów przy defektach przegrzanych lokomotyw, aby udrożnić szlak.

Na drogach też awarie

GDDKiA zamknęła fragment drogi ekspresowej S17 Lublin – Warszawa między Kurowem a Rykami w kierunku Warszawy. Na jezdni utworzył się garb, zagrażający bezpieczeństwu kierowców. Policja informuje, że wyznaczyła do odwołania z ruchu jezdnię między w. Żyrzyn i Skrudki, czyli objazd poprowadziła starą „siedemnastką”.

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Rzecznik GDDKiA Łukasz Minkiewicz tłumaczy, że zarządca skupia się na przywróceniu ruchu. - Wykonawca jest na miejscy, przystąpi dzisiaj do prac. Nie będę spekulować jakie są powody, zajmiemy się nimi w drugiej kolejności. Nie są to powody związane z obiektami inżynierskim – podkreśla rzecznik.

Dodaje, że wysoka temperatura na pewno nie pomogła, jest to też wrażliwe miejsce styku obiektu mostowego z jezdnią w technologii betonowej, a na moście jest nawierzchnia bitumiczna.

Rzecznik prasowy GDDKiA Szymon Piechowiak przyznaje, że jednostkowe wybrzuszenia nawierzchni administracja odnotowała jeszcze na S8 w woj. łódzkim, A18 w woj. lubuskim i A4 w woj. dolnośląskim. – Są to jednak przypadki nieporównywalne z tym, z którym mamy do czynienia na S17. Wprowadziliśmy jedynie ograniczenie prędkości, a nawierzchnia w tych miejscach zostanie jeszcze przed weekendem sfrezowana – obiecuje Piechowiak.

Zapewnia, że GDDKiA nie planuje wprowadzenia ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych. – Sieć dróg szybkiego ruchu jest nowoczesna i odporna na niskie temperatury zimą i wysokie latem – zapewnia rzecznik.

Z kolei przewoźnicy domagają się elastycznego czasu pracy kierowców, aby nie musieli stać na pauzie i męczyć się w słońcu. – Domagamy się przepisów, które pozwolą kierowcom bezpiecznie funkcjonować i zapewnią im godziwe warunki pracy i wypoczynku – podkreśla prezes ZMPD Jan Buczek.

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Ciężarówki o dmc pow. 12 ton mają zakaz ruchu w piątki od godz. 18:00 do 22:00, w soboty od godz. 8:00 do 14:00 i w niedziele od godz. 8.00 do 22:00. Ich kierowcy są karani za włączony silnik na postoju. – Dopóki niezależne klimatyzatory nie staną się powszechnym standardem, kierowca musi mieć prawo schłodzić kabinę bez obawy o mandat – uważa prezes TLP Maciej Wroński.