Allegro podpisało wieczorem 11 listopada z InPost umowę ramową na świadczenie dostaw poza domem, o minimalnej wartości 8 mld zł. Porozumienie warte jest do 31 grudnia 2031 roku i cennik ma obowiązywać wstecz, od początku 2026 roku.

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Nowy kontrakt zaktualizował stawki, co oznacza, że InPost obniżył ceny usług o 270-280 mln zł co Allegro wykaże jako skorygowaną EBITDA. Platforma handlu internetowego zapewniła sobie stabilność cenową, zaś InPost ma zapewnione potoki przesyłek. – Okazuje się, że czasem niemożliwe staje się całkowicie możliwe, gdy dwóch przywódców zachowuje otwarty umysł, myśli w zasadach korzystnych dla wszystkich i chce tego, co najlepsze dla gospodarki polskiej i europejskiej. To świetna umowa dla obu firm, a przede wszystkim dla naszych klientów – nie mam wątpliwości, że wszyscy tu wygrywają – ocenia dyrektor zarządzający Allegro Marcin Kuśmierz.

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Podziękował założycielowi i prezesowi InPost Rafałowi Brzosce za „trudne, a zarazem konstruktywne negocjacje”. – Nowy kontrakt nie tylko zabezpiecza operacyjną skalę i rentowność naszego wzrostu w Polsce, ale stanowi także solidny fundament pod dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych – dodaje Marcin Kuśmierz.

W ramach zawartego porozumienia strony uzgodniły również definitywne i polubowne zakończenie postępowania arbitrażowego dotyczącego wcześniejszej umowy, otwierając w relacjach obu firm w pełni partnerski rozdział oparty na wspólnym rozwoju. – Nowy, wieloletni kontrakt potwierdza bezkonkurencyjną efektywność oraz skalę infrastruktury InPost, z której na co dzień korzystają miliony konsumentów. To porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim – stwierdza Brzoska.

Porozumieniu przyklasnęła branża. – Porozumienie to bardzo dobra wiadomość dla polskiego konsumenta, któremu zapewni jakość dostaw. W przypadku Allegro obroty szybko rosną i jest to zapewne jednym z powodów zawarcia umowy. Na pewno Allegro uzyskało bardziej atrakcyjne warunki usług – przypuszcza prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

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Allegro szybko rozwija się. W trzecim kwartale sprzedaż Allegro, liczona jako wartość oferowanych towarów, wzrosła w Polsce o 17,8 proc. rok do roku, a na rynkach międzynarodowych o 102 proc. EBITDA w Polsce poprawiło się o 19,2 proc., a całej grupy o 22,9 proc.

Pod znakiem zapytania pozostaje dalsza rozbudowa Allegro One. – Każda firma szuka niezależności i chociaż nie znamy konkretów rozmów, Allegro nie cofnie się raczej z osiągniętego poziomu, ale być może zmniejszy nacisk na dalszą rozbudowę Allegro One. Pamiętajmy, że do zespołu Allegro One dołączył ostatnio Igor Caban prawdopodobnie po to, aby rozwijać własną logistykę. Żeby nie spekulować można powiedzieć, że bez porozumienia z InPost, Allegro One na pewno byłoby powiększane – stwierdza Różycki.