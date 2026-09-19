InPost znika z giełdy, konsorcjum zebrało 18 września wymaganą liczbę akcji. W komunikacie oznajmiło: „Oferujący oraz InPost wspólnie ogłaszają, że w okresie obowiązywania oferty, który zakończył się dzisiaj o godzinie 17:40 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST), w odpowiedzi na ofertę zgłoszono 448 981 978 akcji, co stanowi około 89,81% wyemitowanego i pozostającego w obrocie kapitału zakładowego spółki InPost. Tym samym osiągnięto minimalny próg przyjęcia oferty, wynoszący co najmniej 80% akcji.” – To była ostatnia prawdziwa przeszkoda, która mogła powstrzymać transakcję. Potencjalne konsekwencje mogą zmienić branżę kurierską na skalę globalną – prognozuje prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Reklama Reklama

Trzy tygodnie wcześniej, 28 sierpnia, wietnamski regulator wydał ostatnią wymaganą zgodę na przejęcie InPostu przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Advent International, FedEx, PPF Group oraz A&R Investments Rafała Brzoski. InPost został wyceniony na 33 mld zł.

Czytaj więcej Krajowe Przewoźnicy o krok od niższych cen paliw Brak dostaw ropy i mocy przerobowych w rafineriach powoduje wysokie ceny paliw. Rząd planuje obniżyć akcyzę.

Decyzja ostatecznego uznania oferty będzie ogłoszona 23 września. Konsorcjum Advent International (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16%, należy do Rafała Brzoski), FedEx Corporation (37%) oraz PPF Group (10%) wycofa InPost z amsterdamskiej giełdy. Zaakceptowana cena za akcję wyniosła 15,6 euro.

InPost niezależny z siedzibą w Polsce

Prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska zapewniał, że główna siedziba, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy – dodał. – Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać naszą pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej – zapewnia Brzoska.

FedEx w komunikacie zaznacza, że „Należy podkreślić, że InPost pozostaje odrębną i niezależną spółką. Spółki nie zostaną zintegrowane i, jako odrębne podmioty, nadal będą traktowane jako konkurenci. Takie podejście pozwala wykorzystać strategiczne atuty obu organizacji i leży w najlepszym interesie obu stron. W najbliższej przyszłości zawarte zostaną niezależne, zawierane na warunkach rynkowych umowy handlowe, które umożliwią obu firmom obsługę części wolumenów za pośrednictwem wzajemnie udostępnianych sieci. Należy jednak jasno podkreślić, że FedEx i InPost nie zostaną zintegrowane, a InPost pozostanie konkurentem FedEx. Obie firmy nadal będą funkcjonować jako odrębne i niezależne podmioty.”

Czytaj więcej Drogowy Dywanowy nalot Chińczyków na Europę Chińscy producenci samochodów ciężarowych planują zalać europejski rynek ciężarówkami z napędem wysokoprężnym i elektrycznym. Wystawa samochodów uż...

Od 2021 roku, gdy InPost trafił na parkiet w Amsterdamie, Brzoska regularnie kupował akcje swojej firmy. Do tej pory wydał na nie 14,8 mln euro. Po przejęciu kontroli nad InPost przez konsorcjum, jego udział w kapitale InPost wzrośnie z 12,5 do 16%. Natomiast zmaleją udziały PPF Group z 28,85 do 10%.

Jego firma obsłużyła w 2025 roku 1,36 mln przesyłek (wzrost o 25% rok do roku) i zajęła w tej klasyfikacji 5 miejsce w Europie. InPost zajął 19 miejsce w światowym rankingu, jak podlicza Pharand Advisors.

FedEx z technologia InPost

Różycki spodziewa się wielkich zmian, które wpłyną na całą branże kurierską. – FedEx wnosi ogromny zasięg w obsłudze handlu transgranicznego, lokalną infrastrukturę doręczeń oraz największą w Ameryce Północnej sieć punktów typu OOH (poza domem). InPost wnosi coś innego: DNA ukierunkowane na segment B2C, specjalistyczną wiedzę w zakresie automatów paczkowych oraz jedną z najsilniejszych na świecie ofert doręczeń dla klientów indywidualnych – ocenia Różycki.

Uważa, że współpraca tych dwóch podmiotów może przynieść ogromne skutki: Europa. Ameryka Północna. Handel transgraniczny, globalny e-commerce. – Nie chodzi już tylko o to, kto przejmie InPost, ale o to, co FedEx i InPost mogą wspólnie zbudować... a to może zmienić rynek przesyłek w skali wykraczającej daleko poza Europę – przewiduje prezes Last Mile Experts.

FedEx z technologią paczkomatów InPost może zwiększyć wydajność. W roku fiskalnym 2026 zakończonym 31 maja, marża operacyjna FedEx wyniosła 5,8%, gdy marża operacyjna InPost wyniosła w drugim kwartale 7,5% i to przy inwestycjach o ponad miliardowej wartości. W tym samym kwartale marża EBITDA InPost wyniosła 23,5%.