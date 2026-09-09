Ministerstwo Aktywów Państwowych uważa, że Poczta Polska ma szansę znaleźć finansowanie na zakup Orlen Paczka. – Sytuacja Poczty Polskiej ulega oprawie i spółka odzyskuje zdolność do pozyskiwania finansowania – stwierdza minister Balczun.

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Przekonuje, że projekt jest kluczowy z punktu widzenia budowy krajowego operatora logistycznego.

Zakup za 2 mld zł

Prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj przyznaje, że Poczta Polska może ubiegać się o kredyty oraz inne finansowanie. – Mamy środki własne, linię inwestycyjną z kilku banków, możemy złożyć wniosek o dokapitalizowanie – wymienia prezes. – Jeżeli Orlen wyłoni Pocztę Polską jako najlepszego oferenta sięgniemy po kilka źródeł finansowania – wyjaśnia.

Zastrzega, że choć wycena została dokonana w ofertach, proces jest niepubliczny i cena Orlen Paczka pozostaje poufna.

Rynek szacuje, że wycena sięga 2 mld zł. – Do tego dochodzi konieczność dalszych inwestycji, a to poważna przeszkoda, jeśli finansowanie ma iść z własnego bilansu Poczty – przypuszcza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Dla Poczty Polskiej miniony rok był udany. Przy stabilnych przychodach ze sprzedaży wynoszących 6,87 mld zł (wzrost ok. 1 proc. r/r) zysk netto sięgnął 469 mln zł (co jest efektem otrzymania dwóch dotacji za koszt netto), wobec 213 mln zł straty w 2024 roku. EBITDA wyniosła 860 mln zł, gdy w 2024 roku było to 42 mln zł.

Minister Balczun przypomniał, że poprawa wynika głównie z zaangażowania środków publicznych. „Państwo wywiązało się ze swojej roli (...) – transformacja nie byłaby możliwa bez przekazania w 2025 r. ponad 1,3 mld zł kosztu netto świadczenia powszechnych usług pocztowych za lata 2023–2024.”

Dobry dialog

Minister zadowolony jest także z dobrego dialogu ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi. NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej stwierdza, że „Przed nami jeszcze wiele pracy, ale cieszy nas każdy krok w dobrą stronę.”

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Związkowcy zaznaczają jednak, że wiele jest do zrobienia w samej Poczcie Polskiej. Według nich lista problemów jest długa: najniższe ilości przesyłek kurierskich, niedoręczane paczki oraz zamykane własne stacje pojazdów Poczta Polska S. A., przez co o stawkach napraw firmowych aut (w tym bankowozów) zdecydują wkrótce prywatne firmy.Branża uważa, że szansa, że powstanie silny narodowy operator KEP jest raczej umiarkowana. – Sama konsolidacja automatów paczkowych nie rozwiązuje problemów technologii, wolumenów, integracji e-commerce, jakości SLA ani kapitału z jakimi boryka się narodowy operator pocztowy. Bez miliardowych inwestycji i integracji wolumenów e-commerce Poczta pozostanie istotnym graczem, ale niestety raczej drugoplanowym, w kontekście współzawodnictwa z prywatnymi firmami kurierskimi – prognozuje Gral.

Orlen rozpoczął ponowne poszukiwanie klienta na zakup Orlen Paczka na początku sierpnia.