Prawna integracja DSV i DB Schenker w Polsce nastąpiła 1 września 2026 roku, natomiast połączenie operacyjne trwało od maja 2025 roku i ma się ku końcowi. To siódme przejęcie dokonane przez DSV w ostatnich latach i największe z nich. Polska jest jednym z ostatnich krajów na 90 w jakich działa DSV, w którym dokonała się integracja obu spółek. Zarząd tłumaczy to skomplikowanymi, nieprzyjaznymi dla przedsiębiorców przepisami. W USA połączenie dokonało się 2 miesiące po wartej 14,3 mld euro transakcji, podpisanej 30 kwietnia 2025 roku.

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W Polsce działają 3 spółki DSV odpowiadających za: spedycję morską i lotniczą, transport drogowy (obie z siedzibą w Duchnicach) oraz logistykę kontraktową (z siedzibą w Pęcicach). Największe przychody wśród tych trzech podmiotów ma spedycja morska i lotnicza (ok. miliard zł przychodu), za nią jest transport drogowy i najmniejsze przychody notuje logistyka kontraktowa.

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Spółka przejmowana została wyceniona na 639,7 mln zł, zaś przejmujące 3 spółki na łącznie 542,7 mln zł. Łączny kapitał spółek przejmujących wynosił 60 mln zł, gdy kapitał spółki przejmowanej 186,3 mln zł. Po połączeniu łączny kapitał trzech polskich spółek DSV sięgnął 384,25 mln zł.

W 2025 roku Grupa DSV w Polce zanotowała łącznie 2,5 mld zł przychodów, DB Schenker 2,1 mld zł. Przychody Grupy Raben sięgnęły 4,9 mld zł.

Spedycja morska i lotnicza

Po połączeniu ilość przesyłek lotniczych wzrosła o 37 proc. i DSV jest największym w Polsce spedytorem lotniczym. Największymi klientami są producenci części lotniczych i spedytor pokłada nadzieję w rozwoju produkcji Doliny Lotniczej.

Spedycja morska powiększyła się wraz z połączeniem o jedną czwartą. Szef spedycji morskiej i lotniczej Arkadiusz Mirek (także dyrektor zarządzający spółki DSV Air&Sea) podkreśla, że mocną stroną oferty jest drobnica kontenerowa. Polska spółka ma 20 własnych linii drobnicowych, które nie są orgaznizowane przez spółki niemieckie lub duńskie.

Dla ułatwienia obsługi transportu międzynarodowego, DSV otwiera 3 odziały celne, będzie miał ich 7. Będą pracować dla wszystkich działów DSV w Polsce w ramach Global Customs Department.

Mirek zaznacza, że na połączeniu skorzystają mali i średniej wielkości klienci Schenkera, którzy uzyskają dostęp do globalnej sieci i warunków frachtu DSV. Około 40-50 proc. klientów DB Schenker to były średnie i małe firmy, gdy DSV miał raczej duże podmioty.

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DSV przejął w 2019 roku szwajcarską Panalpinę (wartość transakcji 4,6 mld dol.), która należała do czołowych spedycji lotniczych. W Polsce połączenie spółek nastąpiło w sierpniu 2025 roku.

Drobnica i transport drogowy

Szczególnie intensywną pracę w związku z połączeniem miała spółka DSV Road, która zarządza po połączeniu jedną z największych w Polsce sieci drobnicowych. DSV w Polsce miał 10 terminali przeładunkowych własnych i 8 partnerskich. Po przejęciu bazą staną się terminale Schenkera, których także jest 18. Są to duże obiekty, będące w większości własnością spółki. – Przenosimy klientów do systemu zarządzania transportem Schenkera nazwanym Star, co zakończymy w najbliższym czasie – zaznacza członek zarządu DSV Road Filip Czerwiński.

Połączenie działalności obu spółek zwiększyło liczbę przesyłek w ruchu krajowym do ponad 20 tys. dziennie. Co piąta przesyłka pochodzi od klientów DSV.

Połączenie pozwoliło na poprawę wypełnienia samochodów oraz zwiększenie liczby połączeń krajowych o ponad 4 razy, zaś międzynarodowych o ponad 10 razy. Kupując DB Schenker DSV stał się właścicielem największej europejskiej sieci drobnicowej.

W przewozach całosamochodowych liczba zleceń wzrosła o połowę, a do obsługi powiększonych potoków spółka zamawia o 20 proc. więcej aut i jest to przeszło 1000 samochodów dziennie.

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W Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej DSV Road będzie konkurować przede wszystkim z Grupą Raben, w całej Europie z Dachserem.

Logistyka kontraktowa

Samochody DSV Road wypełnia także zleceniami spółka zajmująca się logistyką kontaktową. Zarządzana przez nią powierzchnia magazynów wzrosła w wyniku integracji oraz wzrostu organicznego o 77 proc. do 567 tys. m kw. w 36 lokalizacjach. Jak zaznacza prezes DSV Contract Logistics Wojciech Cipiur, w ostatnich latach dział logistyki kontraktowej DSV rósł organicznie w tempie 20 proc. rocznie, a w tym roku kilkunastu proc.

Wzrosty tłumaczy tworzeniem w Polsce centrów dystrybucyjnych na region lub Europę. Przykładem jest oddział w Szczecinie, którego kilkanaście proc. obrotu powstaje dzięki obsłudze e-handlu dla Skandynawii.

Dodaje, że portfolio klientów oraz kompetencje zespołów DSV i Schenker są wobec siebie komplementarne. DB Schenker był szczególnie mocny w sektorze dóbr szybko zbywalnych oraz motoryzacyjnej, z kolei DSV – w usługach dla branży farmaceutycznej i zdrowia oraz e-Commerce. DSV świadczy usługi logistyki kontraktowej dla partnerów z sektora wysokich technologii, elektroniki konsumenckiej, FMCG, przemysłowej, beauty czy mody.

Cipuir przypuszcza, że z czasem dojdzie do konsolidacji magazynów i spółka wynajmie większe powierzchnie, co zapewni klientom większą elastyczność. – Nie widzimy odpływu klientów, wręcz przeciwnie, sprzedaż rośnie zarówno w logistyce kontraktowej jak i drogowej – zapewnia Cipiur.

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Globalnie grupa DSV zatrudnia 150 tys. osób, w ub.r. zanotowała 33,1 mld euro przychodów i 2,62 mld euro zysku EBIT i jest największym na świecie graczem rynku TSL. Grupa szacuje, że ma 6 proc. globalnego rynku logistycznego i wyprzedza pod względem przychodów DHL Logistics, Kuehne&Nagel i CEVA Logistics.