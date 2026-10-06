Notowana na GPW Trans Polonia Group uzyskała wyłączność negocjacyjną w największej w swojej historii akwizycji. Chodzi o podmiot, którego roczne przychody oscylują w przedziale między 400 a 600 mln euro. – Wyłączność negocjacyjna z tym podmiotem jest krokiem milowym w procesie akwizycyjnym, który nabierze teraz tempa charakterystycznego dla tej fazy projektu. W najbliższych dniach rozpoczniemy potwierdzające badania due diligence Targetu. Dzięki temu przejęciu Grupa Trans Polonia może umocnić swoją pozycję w branży i zyskać zespół z długoletnim doświadczeniem w logistyce wysoko wyspecjalizowanych produktów petrochemicznych – zaznacza prezes zarządu Grupy Trans Polonia Dariusz Cegielski.

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Potencjalne cele przejęcia

Ze względu na obowiązki wynikające z zawartej umowy, zarząd Grupy na obecnym etapie nie może podać większej ilości szczegółów procesu. Można spodziewać się jednak, przyjmując przychody przejmowanej spółki za 600 mln euro, że wartość transakcji może przekroczyć miliard złotych.

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W Europie jest kilka spółek o takiej wielkości, np. fundusz inwestycyjny Argos jest od 2021 roku właścicielem Schenk Transport, o przychodach pół miliarda euro. Firma 3 września kupiła niemiecką spółkę Franz Fischer Spedition, a 2 lata temu brytyjską Sutton Tankers. Łącznie przejęła 5 podmiotów w branży transportu płynnej chemii i gazów.

Schenk osiąga przychody na poziomie około 500 mln euro i zatrudnia blisko 2900 pracowników. Grupa dysponuje flotą obejmującą ponad 1500 ciągników siodłowych, 1750 własnych naczep oraz 1000 kontenerów cysternowych.

Obroty ponad 500 mln euro także notuje rodzinna holenderska firma Royal Den Hartogh. Zatrudnia 2600 osób i zarządza ponad 25 tys. kontenerami cysternowymi.

Liczne przejęcia na koncie

Trans Polonia od dłuższego czasu aktywnie rozgląda się za przejęciami, 5 czerwca poinformowała o złożeniu niewiążącej oferty nabycia europejskiej spółki transportowo-logistycznej generującej około 80 mln euro rocznych przychodów. Wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln euro.

W 2025 roku Trans Polonia przejęła za 35 mln euro holenderską spółkę Nijman/Zeetank, dzięki czemu tegoroczne przychody powinny przekroczyć 0,5 mld zł, gdy notowane w 2025 roku wyniosły 283,3 mln zł. – To tylko początek – zapewniał wówczas prezes Trans Polonia Group.

Zakup Nijman/Zeetank był trzecim dokonanym przez tczewską firmę, a próbowała ona dokonać łącznie 10 przejęć.

Grupa działa na terenie całej Europy, posiadając 6 lokalizacji operacyjnych: dwie w Polsce oraz oddziały i przedstawicielstwa w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Flota grupy liczy ponad 1000 drogowych jednostek transportowych oraz 530 tankkontenerów.

Trans Polonia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.