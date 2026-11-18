Grupa GLS (część IDS) oraz Geopost (część grupy La Poste) ogłosiły plan utworzenia spółki, która połączy ich niemieckie oddziały zajmujące się obsługą przesyłek.

Reklama Reklama

Powstanie na niemieckim rynku dostawca usług kurierskich, osiągający przychody przekraczające 4 miliardy euro i realizujący rocznie ponad 700 milionów doręczeń paczek.

Czytaj więcej Firmy Największy kontrakt logistyczny w Polsce to tylko zawieszenie broni Porozumienie InPost i Allegro daje obu stronom czas na przygotowanie się do dalszej rywalizacji i realizowanie swoich strategii.

Nowy podmiot będzie działał pod marką GLS, a GLS Group będzie większościowym udziałowcem. Transakcja wymaga uzyskania standardowych zgód organów regulacyjnych.

Pół miliarda inwestycji

Powołanie nowej spółki jest kontynuacją współpracy między GLS a DPD w Niemczech, obejmującej m.in. otwartą dla różnych przewoźników sieć automatów paczkowych „inboxx”.

Od października 2024 roku firmy GLS i DPD współpracują nad stworzeniem w Niemczech niezależnej od konkretnego przewoźnika sieci punktów odbioru i nadania przesyłek (out-of-home). W marcu 2026 roku uruchomiona została sieć „inboxx” – wspólny system automatów paczkowych, dostępny dla klientów obu przewoźników.

Oczekuje się, że do końca 2030 roku łączna liczba punktów nadania i odbioru przesyłek – obejmująca zarówno placówki stacjonarne, jak i automaty paczkowe – osiągnie 25 000 lokalizacji.

Po sfinalizowaniu transakcji nowo powstała spółka planuje w ciągu najbliższych kilku lat zainwestować ponad 500 mln euro. – Utworzenie tego wspólnego przedsięwzięcia stanowi istotny kamień milowy na niemieckim rynku przesyłek. Łącząc mocne strony GLS i DPD w Niemczech – w tym kompetencje, zaangażowanie oraz orientację na klienta naszych pracowników – stworzymy większą wartość dla klientów dzięki szerszej ofercie usług, bardziej efektywnej sieci i szybszemu wprowadzaniu innowacji, budując jednocześnie solidny fundament pod długoterminowy, rentowny wzrost – powiedział dyrektor generalny (CEO) grupy GLS Karl Pfaff.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnicy domagają się ustawowo określonych terminów płatności Malejące marże i słaba sytuacja finansowa przewoźników drogowych powodują ponowienie apeli środowiska o ustawowe ograniczenie terminów płatności.

Natomiast dyrektor generalny Geopost Yves Delmas wskazał na konieczność stworzenia odpowiedniej skali i możliwości.

Jeden wygrany

Chodzi o konkurowanie z DHL, które ma ponad 40 proc. niemieckiego rynku paczek, ocenianego na 4,5 mld przesyłek w tym roku. Drugim graczem był Amazon, mający 15-20 proc. Zatem 0,7 mld przesyłek nowej spółki będzie stanowiło jedną trzecią wyniku DHL.

Prezes Last Mile Experts Marek Różycki wskazuje, że DPD i GLS miały od lat problem z dochodowością niemieckich operacji, więc połączenie sił ma sens. – Rzeczywista wartość wynika z autentycznej integracji operacyjnej, optymalizacji tras, zagęszczenia oraz stopnia wykorzystania zasobów – podkreśla Różycki.

Niemieckie media podają, że w nowym podmiocie GLS będzie miało 80 proc. udziałów, DPD resztę. – Nie jest to partnerstwo równorzędnych podmiotów; ze względu na szczegółowe zasady zarządzania, firma GLS będzie sprawować dominującą kontrolę nad połączonym przedsiębiorstwem, które będzie również działać pod marką GLS – przypomina prezes LME.

Zauważa, że nowa spółka skorzysta z siły finansowej swojej grupy macierzystej, International Distribution Services, wspieranej przez spółkę Energetický a průmyslový holding, a.s. Daniela Křetínskiego.

Zastanawia się, czy nakłady w wysokości 500 mln euro będą ponoszone zgodnie ze struktura właścicielską i na co zostaną przeznaczone.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnik: oczekujemy stabilnych i logicznych regulacji Analityk finansowy w dolnośląskiej firmie transportu międzynarodowego Europe Group Jakub Kozłowski ocenia unijną politykę transportową.

Plany dotyczące Niemiec opierają się na istniejącym partnerstwie między GLS Group a Geopost, które obejmuje również wspólne dostawy poza domem w Czechach i na Węgrzech. Różycki, powołując się na źródła branżowe stwierdza, że porozumienie GLS z Geopost w Niemczech raczej nie obejmie innych rynków.

Geopost bez europejskiej sieci

Różycki uważa, że Geopost mogło rozwiązać niemieckie problemy kosztem europejskich operacji. – Jedną z najważniejszych historycznych przewag konkurencyjnych firmy Geopost była rozległa, bezpośrednio kontrolowana ogólnoeuropejska sieć doręczania przesyłek, pieczołowicie zbudowana przez mojego byłego szefa, Paula-Marie Chavanne’a. Teraz, jednym posunięciem, Geopost w praktyce wyłącza jeden z najważniejszych krajów w Europie z tej bezpośrednio kontrolowanej sieci – zaznacza Różycki.

Podkreśla, że Niemcy są kluczowym rynkiem każdej europejskiej sieci kurierskiej.

Z drugiej strony Geopost będzie posiadać 20 proc. udziałów w znacznie większym, rentownym i bardziej efektywnym przedsiębiorstwie. – Może to ostatecznie przynieść większą wartość niż pełna własność podmiotu zmagającego się z problemami strukturalnymi – jest to całkowicie racjonalne podejście z biznesowego punktu widzenia. Należy jednak pamiętać, że rentowność i kontrola strategiczna nie są pojęciami zamiennymi; raz utracona kontrola nad kluczowym rynkiem krajowym jest niezwykle trudna do odzyskania – ostrzega prezes LME.

Czytaj więcej Firmy Czy InPost pociągnie w dół ceny przesyłek? Firmy kurierskie mają zmartwienie, bowiem umowa Allegro z InPost może obniżyć zyski całej branży. Do współpracy głównych graczy jednak daleko.

Wskazuje przy tym na rosnącą siłę platform e-handlu i nadchodzącą chińską konkurencję, które będą wymagały od sieci kurierskich coraz wyższej jakości usług. – Dalsza konsolidacja jest coraz bardziej prawdopodobna. Niektórym operatorom brakuje skali, aby skutecznie konkurować. Inni borykają się z problemami z rentownością lub znacznymi wymaganiami inwestycyjnymi – ocenia Różycki.