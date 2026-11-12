W październiku popyt na przewozy lotnicze ładunków wzrósł o 6%, szacuje badająca ten rynek firm Xeneta. To siódmy miesiąc nieprzerwanych wzrostów przewozów. – Warunki rynkowe nie wykazują wyraźnych oznak nagłego wzrostu presji na przepustowość, skoku stawek powyżej poziomów obserwowanych już w ciągu roku ani osiągnięcia przez ceny czarteru ładunków „sufitu cenowego” – co mogłoby świadczyć o późnym szczycie przewozów – twierdzi dyrektor ds. frachtu lotniczego w firmie Xeneta Niall van de Wouw.

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Nie spodziewa się, aby ilość ładunków nadawanych wyraźnie wzrosła. Światowe stawki spot w transporcie lotniczym (obowiązujące przez okres do jednego miesiąca) wyniosły w październiku średnio 3,11 dol. za kg, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wzrost stawek spot w ujęciu rocznym przyspiesza już drugi miesiąc z rzędu, po wcześniejszym wyhamowaniu w okresie od czerwca do sierpnia. W ujęciu miesięcznym stawki spot wzrosły o 4%, w miarę jak rynek łagodnie wkraczał w czwarty kwartał.

Wyższe ceny przewozów i paliwa

W październiku na stawki w dalszym ciągu wpływał brak wzrostu przepustowości w ujęciu rocznym (po wzroście o 2% we wrześniu). Ponieważ wielkości przewozów wciąż przewyższały podaż, wskaźnik dynamicznego wykorzystania ładowności – opracowana przez firmę Xeneta miara wykorzystania przepustowości, uwzględniająca objętość i wagę przewożonego ładunku w relacji do dostępnej przestrzeni ładunkowej – wzrósł o dwa punkty procentowe w ujęciu rocznym, osiągając poziom 63%.

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Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych IATA oblicza dla września wzrost międzynarodowych przewozów o 8,6%, zaś powiększenie zdolności przewozowych szacuje na 2,7%. W rezultacie, wg IATA współczynnika zapełnienia samolotów poprawił się o 2,2 punktu procentowego do 47,9%.

Organizacja szacuje, że koszty paliwa rosły znacznie szybciej niż przychody jednostkowe. Cena paliwa lotniczego wzrosła o 103,4% w ujęciu rocznym, podczas gdy przychody jednostkowe z przewozów towarowych zwiększyły się o 25,9%.

Dobrym znakiem jest osiągnięcie najwyższych poziomów od pięciu lat wskaźników produkcji przemysłowej oraz zamówień eksportowych.

Rosną przewozy między Azją i Ameryką Północną

Xeneta podsumowuje, że największy wzrost cen usług transportowych odnotowano w transatlantyckim korytarzu zachodnim, gdzie stawki spot z Europy do Ameryki Północnej wzrosły o 10% do 2,31 dol. za kg. Linie lotnicze przestawiły się na zimowe rozkłady lotów, więc mniejsza przepustowość na tym korytarzu zachęca do podnoszenia stawek oferowanych spedytorom w ostatnich przetargach.

W przypadku korytarza transatlantyckiego, popyt napędzają przesyłki związane z AI. Według Rotate, waga płatna z Azji i Pacyfiku do Ameryki Północnej była w październiku o około 15% wyższa rok do roku, a przepustowość frachtowców na tym korytarzu rosła w podobnym tempie. Stawki spot z Azji Południowo-Wschodniej do Ameryki Północnej wzrosły o 3% w ujęciu miesięcznym do 6,34 dol. za kg, a z Azji Północno-Wschodniej do Ameryki Północnej o 4% do 6,21 dol. za kg.

Stawki na trasach powrotnych wzrosły w ujęciu miesięcznym o 1–3%; w przypadku połączenia z Ameryki Północnej do Europy odnotowano wzrost o 3%, do poziomu 1,15 dol. za kg.

E-handel może zahamować przewozy

W październiku wzrosły również stawki na trasach z Azji do Europy: z Azji Północno-Wschodniej do Europy odnotowano wzrost o 4% w ujęciu miesięcznym (do 4,97 dol. za kg), a z Azji Południowo-Wschodniej do Europy – o 3% (do 4,35 dol. za kg).

Perspektywy wzrostu na tym szlaku pozostają jednak niepewne. Liczba przesyłek e-commerce, które w ostatnich latach wypełniały znaczną część ładowni samolotów towarowych latających między Azją a Europą, nadal spada.

Według analizy danych chińskich służb celnych, przeprowadzonej przez firmy Xeneta oraz Trade and Transport Group, w trzecim kwartale eksport tanich towarów oraz produktów z sektora e-commerce z Chin do UE spadł o 61% w ujęciu rocznym. Stało się tak po wejściu w życie 1 lipca unijnych przepisów wprowadzających cło w wysokości 3 euro za przesyłkę. Całkowita wielkość eksportu do Europy spadła w mniejszym stopniu – o 29% – co wynika z faktu, że eksport do Rosji wzrósł ponad trzykrotnie.

Dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro za przesyłkę, wprowadzona przez UE z dniem 1 listopada, będzie wywierać kolejną presję spadkową. Biorąc jednak pod uwagę, że ilości e-commerce już wcześniej skurczyły się o ponad połowę, Xeneta przewiduje, że nowa opłata będzie miała jedynie ograniczony, dodatkowy wpływ negatywny.

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W październiku ponownie zmalała zdolność przewozowa samolotów towarowych na trasach między Azją a Europą. W październiku stawki spotowe na trasie z Chin do Europy były o 6% wyższe niż rok wcześniej, podczas gdy na trasie z Chin do Ameryki Północnej wzrost ten wyniósł 38%.

Do Europy trafia również mniej towarów związanych z AI. Według danych Światowej Organizacji Handlu (WTO), Europa odpowiada za około jedną dziesiątą handlu towarami związanymi z AI, podczas gdy jej udział w całkowitym handlu towarami przekracza jedną trzecią.