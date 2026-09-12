W sierpniu globalny popyt na lotniczy transport towarowy utrzymał się na wysokim poziomie, a wielkości potoków towarowych wzrosły o 6% rok do roku, informuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Lotniczego Transportu Towarowego (The International Air Cargo Association TIACA) na podstawie danych firmy Xeneta.

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To kolejny miesiąc wzrostu, w lipcu dynamika wyniosła 5%. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA wylicza, że w lipcu światowy popyt na przewozy lotnicze towarów sięgnął 3,9% rok do roku.

Ceny frachtu są nadal wysokie, w sierpniu były wciąż o 24% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając średni poziom 3,13 dol. za kilogram, wylicza Xeneta.

Różnica maleje trzeci miesiąc z rzędu (po wzrostach o 28% w lipcu, 38% w czerwcu i szczytowym poziomie 41% w maju). Odnotowano również spadek stawek spot o 3% w ujęciu miesięcznym – był to jednak mniejszy spadek niż w lipcu, kiedy wyniósł on 6%. – Różnica względem poziomów z ubiegłego roku się zmniejsza, co jest całkowicie zgodne z naszymi przewidywaniami; linie lotnicze będą natomiast liczyć na utrzymanie obecnych stawek do momentu rozpoczęcia sezonu o większym natężeniu ruchu – przewiduje dyrektor ds. frachtu lotniczego w firmie Xeneta Niall van de Wouw.

Nie dostrzega sygnałów świadczących o znacznym wzroście popytu w nadchodzących miesiącach, dlatego prognozuje dalszy spadek stawek frachtu lotniczego. – Nie będzie on tak szybki, jak oczekiwaliby tego zleceniodawcy – zastrzega van de Wouw.

Zleceniodawcy czekają na spadek cen

Dodaje, że zleceniodawcy nadal częściej korzystają z rynku krótkoterminowego, wyczekując, czy miesięczny trend spadkowy stawek przyspieszy, przynosząc ulgę budżetową. – Jednak ze względu na to, że wzrost popytu wciąż wyprzedza podaż, a w ostatnich tygodniach ponownie wzrosły ceny paliwa lotniczego, obniżki następują powoli – zaznacza dyrektor ds. frachtu lotniczego w firmie Xeneta.

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Wskaźnik dynamicznego wykorzystania przestrzeni ładunkowej (dynamic load factor) opracowany przez firmę Xeneta (mierzący stopień wykorzystania przepustowości w oparciu o objętość i wagę przewożonego ładunku w relacji do dostępnej przestrzeni) wyniósł 61%, co oznacza wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z sierpniem poprzedniego roku.

Eksport e-commerce z Chin do Europy spadł o 25% w wyniku wprowadzenia unijnych ceł

Najwyraźniejsza zmiana strukturalna widoczna w danych wynika ze spadku w sektorze e-commerce. Według analizy danych chińskich służb celnych, przeprowadzonej przez firmy Xeneta oraz Trade and Transport Group, w lipcu 2026 roku eksport towarów o niskiej wartości oraz towarów w ramach e-commerce z Chin spadł o 11% rok do roku. Największy spadek odnotowano w eksporcie do Europy – wyniósł on 25% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowiło najbardziej znaczące tąpnięcie spośród wszystkich regionów. Była to niemal na pewno natychmiastowa reakcja na zniesienie przez UE z dniem 1 lipca 2026 roku progu zwolnienia z cła (wynoszącego wcześniej 150 euro) dla towarów o niskiej wartości oraz na wprowadzenie stałej opłaty celnej w wysokości 3 euro za przesyłkę.

Zdaniem van de Wouwa ta negatywna reakcja rynku będzie prawdopodobnie krótkotrwała.

Taniej na trasach z Azji

Spadek popytu na trasach z Azji do Europy skutkował obniżką cen. W sierpniu średnie stawki chwilowe na trasie z Chin do Europy Zachodniej wyniosły 3,85 dol. za kg, co oznacza spadek o kolejne 6% w ujęciu miesięcznym, po wcześniejszym, gwałtownym spadku o 22% w lipcu.

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Stawki spot na trasie z Azji Północno-Wschodniej do Europy spadły o 3% miesiąc do miesiąca, a na trasie z Azji Południowo-Wschodniej do Europy odnotowano spadek o 7%, do poziomu 4,20 dol. za kg.

Van de Wouw zauważa, że na innych trasach stawki kształtowane były przez relację podaży i popytu, a nie przez ceny paliwa.

W 35. tygodniu (24–30 sierpnia) stawki spot w kierunku Bliskiego Wschodu utrzymywały się znacznie powyżej poziomów sprzed konfliktu (z końca lutego), notując wzrosty o 100% w przypadku połączeń z Azji Południowej, 66% z Europy, 21% z Azji Północno-Wschodniej oraz 20% z Azji Południowo-Wschodniej.

Na trasach transpacyficznych rynek nadal wspierany jest przez przewozy towarów związanych z technologiami AI; stawki spot z Azji Północno-Wschodniej i Południowo-Wschodniej do Ameryki Północnej były odpowiednio o 36% i 34% wyższe niż pod koniec lutego, przy czym średnia stawka na trasie z Azji Północno-Wschodniej do Ameryki Północnej wyniosła w sierpniu 5,76 dol. za kg, co oznacza wzrost o 2% w ujęciu miesięcznym.

Dyrektor Xeneta zaznacza, że odmienna sytuacja panowała na trasach transatlantyckich, gdzie duża letnia podaż ładowności w lukach bagażowych samolotów pasażerskich sprawiła, że ​​stawki spot z Europy do Ameryki Północnej utrzymywały się o 25% poniżej poziomów z końca lutego, choć na korytarzu tym pojawiły się pierwsze oznaki ożywienia, a stawki wzrosły w sierpniu o 2% miesiąc do miesiąca.