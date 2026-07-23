Najwięksi spedytorzy są optymistyczni. Kuehne+Nagel przewiduje w tym roku zwiększenie przychodów i zysków. Zarząd DSV prognozuje 3-procentowy wzrost PKB i podobne tempo wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne. Szczególnie cenne są usługi w spedycji morskiej i lotniczej.

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Spedycja morska i lotnicza

Rosnące ceny frachtu lotniczego przełożyły się na wyższe marże spedytorów. DSV podało, że w drugim kwartale 2026 roku zysk działu spedycji lotniczej i morskiej wzrósł o 4,9 proc. do 8,9 mld koron duńskich, a EBIT poprawił się o 9,4 proc. do 3,8 mld koron.

Tonaż przewozów lotniczych zwiększył się rok do roku o 10 proc. do 558 tys. ton, co jest wynikiem integracji Schenkera. Spółka poprawiła zysk uzyskany na tonie o 3 proc. do 8722 koron.

Wielkość przewozów morskich wzrosła o 6 proc. do 1008 tys. TEU, ale zysk brutto zmalał o 3,8 proc.

W przypadku konkurenta, Kuehne+Nagel, spedycja lotnicza poprawiła przychody rok do roku o 20 proc. do 2,2 mld franków szwajcarskich, zysk brutto zwiększył się o 14 proc. do 494 mln franków, a EBIT wzrósł o 35 proc. do 135 mln franków. W pierwszym półroczu przewozy lotnicze wyniosły 1,1 mln ton.

Także K+N odnotował gorsze wyniki działu spedycji morskiej. Przychody zmalały o 2 proc. do 2,2 mld franków, zysk brutto skurczył się o 7 proc. do 479 mln franków, a EBIT o 11 proc. do 140 mln franków. W pierwszej połowie roku K+N przewiózł 2,1 mln TEU. Spedytor tłumaczy słabsze wyniki słabym eksportem z Europy.

Drogowa spedycja

Dział spedycji drogowej DSV poprawił rok do roku przychody o 18,3 proc. do 24,5 mld koron, zysk brutto o 20,3 proc. do 5,2 mld, a EBIT o 90,5 proc. do 1 mld kron, co jest wynikiem integracji Schenkera. Synergie z przejęcia szacowane są na 0,25 mld koron. Jednak marża operacyjna zmalała do 4,1 proc., gdy w pierwszym kwartale wyniosła 4,3 proc. Koncern spodziewa się lekkiej poprawy popytu w drugiej połowie roku i zapowiada poprawę wyników po zmianach w kierownictwie działu.

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W K+N przychody działu spedycji drogowej wzrosły rok do roku o 14 proc. do 1 mld franków, zysk brutto wzrósł o 9 proc. do 337 mln franków, a EBIT o 29 proc. do 36 mln. Także K+N zmienił dyrekcję działu spedycji drogowej, prowadzi ją od 1 maja Søren Schmidt.

Logistyka kontraktowa

DSV zaraportował znaczącą poprawę w dziale logistyki kontraktowej, co wynika z włączenia działalności Schenkera. Przychody w drugim kwartale wzrosły o 34,8 proc. do 13,5 mld koron (liczone rok do roku), zysk brutto o 26,8 proc. do 5,9 mld, a EBIT o 111,2 proc. do 1,5 mld. Marża operacyjna wzrosłą do 11,3 proc.

Koncern podkreśla, że zwrot z zainwestowanego kapitału poprawił się dla tego działu z 5,5 proc. w drugim kwartale 2025 roku do 9,6 proc. w drugim kwartale b.r.

W przypadku K+N obroty logistyki kontraktowej zwiększyły się rok do orku o 2 proc. do 1,2 mld franków, zysk brutto o 1 proc. do 0,9 mld, a EBIT o 21 proc. do 51 mln franków. Koncern spodziewa się poprawy wskaźników dzięki nowym kontraktom przy obsłudze infrastruktury chmurowej. Nowe magazyny przeznaczone dla tej branży mają powierzchnię ponad 300 tys. m kw.

DSV zatrudnia 150 tys. ludzi i działa w ponad dziewięćdziesięciu krajach, osiągając 39,3 mld euro przychodu w 2025 roku (nr 1 na świecie). K+N ma 88 tys. pracowników w blisko stu krajach i zanotowało w ub.r. 26,1 mld euro przychodów (nr 3 na świecie).