Michael O’Leary, prezes Grupy Ryanair, zapowiedział, że w przyszłym roku czeka nas największy wzrost taryf w historii europejskiego lotnictwa. Michał Kaczmarzyk, szef polskich struktur przewoźnika, w rozmowie z WNP zastrzega jednak, że skala podwyżek będzie zależała od rynku i konkretnej trasy.

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O ile zdrożeją loty z Polski?

Polska jest piątym największym rynkiem Ryanaira. Średnie ceny biletów są jednak u nas niższe niż na Zachodzie, dlatego Kaczmarzyk przewiduje, że podwyżki również będą proporcjonalnie mniejsze. Podkreśla jednak, że obecnie trudno o konkretne prognozy, ponieważ nie wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo w przyszłym roku.

Do końca marca 2027 r. Ryanair ma zabezpieczone 80 proc. paliwa w cenie 67 dolarów za baryłkę. Na kolejnych 12 miesięcy (od 1 kwietnia 2027 r. do końca marca 2028 r.) zabezpieczono 15 proc. zapotrzebowania po 85 dolarów za baryłkę. Wysokie ceny paliwa, wbrew pozorom, mogą być okazją dla tanich linii lotniczych do pozyskania nowych klientów. Zdaniem Kaczmarzyka tradycyjni przewoźnicy będą podwyższać ceny mocniej niż low-costy. Wynika to m.in. z tego, że LOT ma znacznie niższy poziom zabezpieczenia kosztów paliwa. Ta sytuacja może skłonić pasażerów do wyboru tańszych linii.

Ryanair podtrzymuje plany inwestycyjne

Pomimo rosnących kosztów Ryanair nie zmienia swoich planów rozwoju. Do 2034 r. przewoźnik chce zwiększyć flotę do 800 samolotów i przewozić jako Grupa 300 mln pasażerów rocznie.

Wiosną 2027 r. we Wrocławiu ma zakończyć się budowa trzeciego hangaru, dzięki któremu będzie można zwiększyć liczbę stanowisk serwisowych z czterech do siedmiu. Ryanair przymierza się również do budowy dwóch centrów remontów silników lotniczych. Pod uwagę bierze trzy lokalizacje – Sosnowiec, Sewillę i Belfast. Inwestycja będzie warta ponad 2 mld zł, a informacja w sprawie pierwszej lokalizacji ma zostać ogłoszona do końca roku.

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