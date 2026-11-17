W trzecim kwartale 2026 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 738 tys. mkw. powierzchni magazynowej, o 84% więcej niż kwartał wcześniej – wynika z najnowszych danych CBRE. Łącznie w budowie jest obecnie 1,67 mln m kw., o 28% więcej niż na koniec czerwca br.

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W drugim kwartale wielkość powierzchni w budowie była najniższa od prawie siedmiu lat. – Nie mówimy o luce podażowej, ale coraz wyraźniej widać, że problemem może stać się dostępność konkretnych produktów: dużych, nowoczesnych powierzchni w odpowiedniej lokalizacji, z parametrami pozwalającymi na automatyzację i dalszy rozwój operacji – ostrzega dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska Jakub Kurek.

Budowy z najemcami

W pierwszym półroczu br. popyt przekroczył 3,5 mln m kw., rosnąc o ponad 21% rok do roku, gdy powierzchnia pozostająca w budowie skurczyła się o ponad 11%. W trzecim kwartale wskaźnik pustostanów spadł czwarty kwartał z rzędu, do 5,7%, a wolnej powierzchni na rynku ubywało najszybciej w województwach łódzkim i dolnośląskim. W Łódzkiem pustostany wynosiły zaledwie 3,4%, podczas gdy jeszcze na koniec 2025 roku ten poziom sięgał 7%.

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Jednocześnie a najemcy podpisali umowy na blisko 1,8 mln mkw. – Trzeci kwartał odwrócił trend z pierwszej połowy roku, kiedy więcej powierzchni oddawano niż rozpoczynano – zauważa Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield.

Rośnie przy tym udział projektów zabezpieczonych umowami najmu. Tylko niewielka część nowych inwestycji powstaje jednak bez najemcy. – Rynek budowlany się rozkręca, ale ostrożność deweloperów pozostaje. Spekulacyjnie, czyli bez podpisanej umowy najmu, powstaje 38 proc. realizowanej powierzchni, o 7 pp. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy reagują na kurczącą się dostępność magazynów, ale większość nowych projektów startuje dopiero po podpisaniu umowy z konkretnym najemcą – wskazuje szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, CBRE Michał Śniadała.

Nowa podaż w samym trzecim kwartale wyhamowała. Oddano 383 tys. mkw., o 34% mniej niż kwartał wcześniej i o 4% mniej niż przed rokiem. Od początku roku na rynek trafiło jednak ponad 1,6 mln mkw., czyli o 4% więcej niż rok wcześniej.

Duże projekty

Coraz większa część aktywności deweloperskiej koncentruje się na sześciu największych rynkach regionalnych. Warszawa, Górny i Dolny Śląsk, Polska Centralna, Poznań i Trójmiasto odpowiadają już za niemal 85 proc. powierzchni pozostającej w budowie. – Deweloperzy nie przestali budować, ale praktycznie wycofali się z projektów spekulacyjnych. Rynek jest dziś na tyle duży i dojrzały, że inwestorzy znacznie dokładniej kalkulują ryzyko, szczególnie przy wysokich kosztach budowy i finansowania inwestycji. Dlatego nowe projekty ruszają dopiero po podpisaniu umowy przednajmu z kluczowym najemcą – mówi dyrektor w Newmark Polska.

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Największym ukończonym projektem był Panattoni Park Grodzisk VI o powierzchni ponad 81 tys. m kw. Najwięcej nowej powierzchni dostarczyli Panattoni i MLP. Zasoby magazynowe w Polsce wynoszą obecnie 38,3 mln mkw., o 5% więcej niż przed rokiem.

Największą umowę kwartału podpisała polska firma. ILS, operator logistyczny Grupy Inter Cars, wynajął ponad 165 tys. mkw. w Panattoni Park Katowice Airport. Na rynku zawarto też 10 innych umów na powierzchnie przekraczające 30 tys. mkw. – Tegoroczny popyt w dużej mierze napędzały ekspansja chińskiego e-commerce i wynajem dużych, gotowych modułów. W kolejnych miesiącach kluczowe będzie to, czy aktywność najemców utrzyma się po zakończeniu największych transakcji e-commerce i jak szybko podaż odpowie na malejącą dostępność powierzchni – dodaje Śniadała.

Koniec przekładania decyzji

Zmienia się też rodzaj podejmowanych przez firmy decyzji. Udział przedłużeń w wolumenie najmu spada z kwartału na kwartał: z 46% w I kwartale (łącznie z transakcjami sale & leaseback) przez 34% w II kwartale do 29% w III kwartale, wylicza Cushman & Wakefield. Dla porównania, w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku renegocjacje stanowiły 52% wolumenu najmu.

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Rośnie natomiast znaczenie ekspansji, które odpowiadały za 6,8% popytu, wobec 2,4% trzy miesiące wcześniej. – Przez ostatnie dwa lata wiele firm przedłużało umowy, bo chciało przeczekać niepewność. Teraz najemcy wracają do decyzji o rozwoju – wchodzą do nowych lokalizacji i powiększają istniejące magazyny. Problem w tym, że wybór gotowej, dużej powierzchni jest coraz mniejszy. Firmy, które planują ruch w 2027 roku, powinny zaczynać rozmowy już teraz, bo w wielu regionach realną opcją staje się projekt budowany pod ich potrzeby, a to wymaga więcej czasu – ostrzega Head of Industrial & Logistics Szczepan Gowin Cushman & Wakefield.