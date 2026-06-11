Z początkiem 2026 roku Frigo Logistics rozpoczęło przewozy drobnicowe dla produktów mrożonych w temperaturze: od -25°C do -18°C z Polski do Czech, na Słowację, Węgry oraz Litwę, Łotwę i Estonię. Na początek są jeden-dwa wyjazdy w tygodniu, przewoźnik zaznacza, że jest zainteresowany nawet pojedynczymi paletami. – Od kilku lat obserwujemy coraz większą wymianę handlową z naszymi sąsiadami – zarówno na kierunkach południowych, jak i północnych. Z jednej strony polscy producenci bardziej dynamicznie rozwijają sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z drugiej natomiast Polska, jako jeden z największych rynków konsumenckich w regionie, pozostaje atrakcyjnym kierunkiem dla eksporterów z krajów sąsiednich – wskazuje dyrektor zarządzający ds. transportu w Frigo Logistics Krzysztof Pawlik.

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Sieć międzynarodowa i krajowa

Zaznacza, że firma planuje sukcesywnie zwiększać częstotliwości połączeń międzynarodowych, elastycznie dostosowując je do rosnących ilości i zapotrzebowania klientów na poszczególnych trasach.

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Flota Frigo Logistics liczy około 100 pojazdów własnych oraz około 450 pojazdów na zasadzie stałej współpracy ze 150 podwykonawcami. Firma zajmowała się do tej pory dystrybucją krajową mając dziesięć lokalizacji: w Żninie, Radomsku, Czeladzi, Żdżarach koło Szczecina, Lublinie, Nowym Dworze Mazowieckim oraz we Wrocławiu, Mysłowicach, Błoniu k. Warszawy oraz Gdyni. Codziennie dojeżdża z nich do 5 tys. punktów jak sklepy, restauracje i hurtownie.

Firma Frigo Logistics powstała w 2001 roku, a od 2004 roku stanowi część Nichirei Logistics Group Inc. Koncern Nichirei zajmuje pierwsze miejsce na rynku japońskim i piąte na świecie wśród firm specjalizujących się w usługach transportowych dla branży spożywczej. Inne duże sieci działające w Polsce to Lineage i New Cold. Ostatnia z nich rozbudowuje dystrybucję krajową.

W dystrybucji krajowej towarów mrożonych specjalizuje się także Iglotex, który należy do kapitału polskiego. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne (w Skórczu i w Tarnowie) oraz 4 magazyny przeładunkowe. 20 lutego Oddział Dystrybucyjny Iglotex Raszyn przeprowadził się do Błonia, gdzie wynajął od P3 ponad 9,2 tys. m kw. W ramach pięcioletniej umowy Iglotex będzie korzystał z 4 731 mkw. magazynu, 2 021 mkw. chłodni, 2 020 mkw. mroźni oraz 487 mkw. biura. – Rozwój naszej sieci logistycznej jest odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów oraz rozwój portfolio produktowego. Współpraca z P3 daje nam możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury oraz optymalizacji procesów magazynowych i transportowych – tłumaczy dyrektor operacyjny, Iglotex Piotr Olechowski.

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Firma połączyła także oddziały dystrybucyjne w Raszynie oraz Sochaczewie. Iglotex realizuje rocznie milion dostaw produktów do kilkudziesięciu tysięcy klientów detalicznych i gastronomicznych.

Żywność mrożona i świeża

Usługę codziennych połączeń drobnicowych do krajów nadbałtyckich (po Finlandię), a także do Czech i na Słowację oferuje od niedawna Fresh Logistics Polska. Drobnicowe transporty do obu krajów ruszają od poniedziałku do piątku z doręczeniem trzeciego dnia roboczego. Firma zaczęła obsługiwać nowym połączeniem 3 razy w tygodniu również Węgry. Odbiory w Polsce są we wtorek, czwartek i piątek lub niedzielę, zaś dostawa do Budapesztu następuje trzeciego dnia roboczego. Standard dostaw jest taki sam jak w przypadku Niemiec.

Fresh Logistics Polska planuje otwarcie regularnego połączenia do Rumunii.