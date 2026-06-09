Na torze badawczym Velim w Czechach trwają próby nowych eklektycznych zespołów trakcyjnych Pesy. Czeski prywatny przewoźnik RegioJet zamówił 18 takich pojazdów na prędkość 200 km/h. Oznacza to, że podczas prób pociągi będą musiały przekroczyć prędkość 220 km/h aby otrzymać dopuszczenie do użytkowania. – Testy parametrów trakcyjnych zakończyły się sukcesem – pojazd potwierdził bardzo dobre właściwości trakcyjne, w tym przyśpieszenie oraz stabilność jazdy przy wysokich prędkościach. Co dla nas szczególnie ważne – cały zespół biorący udział w testach – maszyniści, inżynierowe oraz eksperci ocenili nową konstrukcję bardzo dobrze – podkreśla dyrektor Działu Homologacji i Bezpieczeństwa Funkcjonalnego Pesa Bydgoszcz Bartosz Białkiewicz. 

Kolejne etapy programu badań w Velimiu potwierdzają gotowość pojazdu do eksploatacji w ruchu międzyregionalnym. Pierwsze jazdy obserwowane z pasażerami planowane są na grudzień 2026 roku i uczestniczyć w nich będzie najprawdopodobniej 6 pojazdów. 

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Są to pociągi najnowszej generacji, o konstrukcji skorupowej, z pudłem wykonanym ze spawanych laserowo cienkościennych blach stalowych. Taka technologia zapewnia małą masę pojazdu, a dzięki temu małe zużycie prądu. 

Docelowo te szybkie pociągi mają połączyć także inne miasta w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Pojazdy będą początkowo homologowane w Czechach (co spodziewane jest do lipca 2027 roku), ale w drugim kroku Pesa wystąpi o homologację w Polsce i na Węgrzech. 

Prywatny operator

RegioJet zamówił w marcu 2023 roku łącznie 18 elektrycznych zespołów trakcyjnych (wartych 700 mln zł) przeznaczonych do eksploatacji z prędkością do 200 km/h. Kontrakt obejmuje 11 czteroczłonowych jednostek (300 miejsc siedzących) oraz 7 trójczłonowych jednostek (200 miejsc siedzących). 

Modele Pesa EMU 666 i 667, w wersji dla RegioJet, to wielosystemowe pojazdy zdolne do zasilania zarówno z sieci DC 3 kV, jak i AC 25 kV, co umożliwia obsługę połączeń transgranicznych. Składy spełniają europejskie standardy TSI, są wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS poziomu 2, a pasażerom oferują komfortowe miejsca w 1. i 2. klasie, przestrzeń dla rodzin oraz zaplecze kuchenno-barowe. – Testowany właśnie w Velimiu pojazd to kolejny przykład dobrej współpracy zespołów inżynierów z Polski i Czech. Właśnie partnerstwo, począwszy od współpracy z przewoźnikami, kwestie technologii czy utrzymania pojazdów, to jeden z kluczowych elementów strategii zwiększania naszej obecności na tym rynku – dodaje dyrektor zarządzający Pesa Rail CR s.r.o. Lech Węglikowski. 

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Wiosną 2025 roku RegioJet wprowadził do eksploatacji z pasażerami siedem elektrycznych zestawów trakcyjnych Pesa 655-3. Są to trójczłonowe, dwusystemowe (3kV i 25kV zespoły trakcyjne o wygodnym, ergonomicznym wnętrzu, z przedziałem 1 klasy, klimatyzacją, przestrzenią dla osób niepełnosprawnych, szybkim Wi-Fi. Każdy pojazd może pomieścić do 231 pasażerów na miejscach siedzących. Pociągi są już wyposażone w system bezpieczeństwa ETCS, który został w całości sfinansowany przez RegioJet. 

Dwaj klienci

Poza RegioJet, odbiorcą pociągów Pesy w Czechach są także Koleje Czeskie (CD), tym razem chodzi o spalinowe zespoły trakcyjne. W latach 2011–2013 Pesa dostarczyła pociągi RegioShark, a w lutym 2022 roku Pesa podpisała umowę ramową z KD zakłada na maksymalnie 160 pojazdów Pesa 847 o nazwie Fox, o łącznej wartości 2,5 mld zł. Pod koniec marca przewoźnik odebrał setny pociąg Fox. Ich łączny przebieg przekroczył 10 mln km. – Korzystamy z dobrych praktyk tamtejszej kolei i doświadczeń lokalnych specjalistów, wzmacniając naszą obecność w Czechach poprzez biuro w Pradze oraz przygotowania do uruchomienia centrum utrzymaniowego – wskazuje prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski. 

Na rynku czeskim poważnym konkurentem jest Skoda z Pilzna. 