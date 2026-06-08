Trwa instalacja dwóch suwnic STS (Ship-to-Shore) w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym (BCT). Zostały dostarczone z Chin 1 czerwca, a jeszcze w tym miesiącu będą uruchomione. – Od wielu lat realizujemy proces modernizacji infrastruktury portowej, od pogłębiania toru podejściowego i nabrzeży, po rozwój nowoczesnych terminali i zaplecza logistycznego. Dostawa nowych suwnic zamyka jeden z kluczowych etapów tego procesu – wyjaśnia prezes spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia Piotr Gorzeński. – Wzmacniamy tym samym pozycję Portu Gdynia jako nowoczesnego i konkurencyjnego hubu logistycznego regionu Morza Bałtyckiego – podkreśla Gorzeński.

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Rośnie szybkość obsługi

Zwiększenie możliwości przeładunkowych było bardzo oczekiwane przez armatorów. W 2024 roku wskaźnik Container Port Performance Index (CPPI, przygotowany przez Bank Światowy i S&P) wyniósł dla Gdyni 5, gdy np. dla Gdańska 62. Najlepsze na świecie porty mogą pochwalić się wskaźnikiem grubo przekraczającym 100.

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Oznacza to, że terminale w Gdyni obsługiwały statki wolniej niż w Gdańsku, co wiąże się z wyższym kosztem dla armatorów i dla spedytorów. – Metodologia liczenia globalnego rankingu wydajności portów kontenerowych, skrótowo jako czasu spędzonego w porcie w relacji do ilości przeładowanych kontenerów, wydaje się prawidłowa. Odpowiada ona subiektywnym odczuciom spedytorów i załadowców korzystających ze wszystkich trójmiejskich portów. Stoją za tymi wskaźnikami obiektywne czynniki, jak znaczna różnica w wielkości jednostek zawijających do Gdańska przy elastyczniejszym systemie dowozowym w Gdyni. Gdańsk leży na końcu podroży morskiej, stąd większa podatność na skumulowane opóźnienia. Zautomatyzowana obsługa relacji placowych na najnowszym terminalu BH jest wrażliwsza na niesprzyjające czynniki atmosferyczne – zauważa przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Wysokość podnoszenia wynosi 55 m, zasięg umożliwia pracę na dystansie 25 rzędów kontenerów w poprzek pokładu statku. Wysokość konstrukcji z podniesionym wysięgnikiem to 140 metrów, a udźwig określono na 65 ton pod chwytnią kontenerową oraz 75 ton pod hakiem.

Technicznie nowe jednostki są przystosowane do pracy w trybie półautomatycznym; są w stanie obsłużyć wszystkie wielkości statków, jakie ze względów nawigacyjnych mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie.

Duże inwestycje

Tarczyński dodaje, że nadmiar mocy przeładunkowych powinien usprawnić obsługę rozchwianego rynku żeglugi kontenerowej. – Nie ma się co spodziewać obniżki stawek, bo im większy terminal u nas tym droższa obsługa, a przychody z wolno rosnącego wolumenu kontenerowego będą musiały pokryć skokowo rosnące koszty utrzymania powiększających się terminali – zaznacza Tarczyński.

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Całkowity koszt projektu obejmującego dostawę dwóch suwnic STS (Ship-to-Shore) dla Bałtyckiego Terminala Kontenerowego (BCT) oraz pozostałych urządzeń (w tym ośmiu suwnic placowych i dwóch mobilnych żurawi) wynosi 322,4 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy kwotą 128,9 mln zł.

To kolejna dostawa do Polski tej wielkości suwnic. Terminal T3 Baltic Hub ma siedem takich urządzeń, ostatnie 3 przypłynęły w marcu 2025 roku. Terminal T3 osiągnął gotowość operacyjną pod koniec 2025 roku.

Koszt rozbudowy Baltic Hub sięgnął 2 mld zł i podniósł zdolności przeładunkowe terminala z 3 mln TEU (kontenerów 20-stopowych) do 4,5 mln.

Baltic Hub przeładował w 2025 roku 2 767 287 TEU, odnotowując 23-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Potwierdzeniem dużej skali działalności była rekordowa liczba przeładunków podczas jednego zawinięcia — 20 962 TEU — odnotowana w październiku na statku OOCL Japan.

Pierwszą trójkę największych terminali kontenerowych zamyka Gdynia Container Terminal. W zeszłym roku zanotował rekord przeładunków (19 proc. wzrostu), osiągając wynik 465 tys. TEU.

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We wszystkich polskich portach przeładunki kontenerów w 2025 roku sięgnęły 3,9 mln TEU, o 18 proc. więcej niż w 2024. W gdyńskim porcie dynamika wzrostu sięgnęła 5 proc., w Gdańsku 23 proc., a w Szczecinie 44 proc.

Rząd zamierza zainwestować w tym roku w porty morskie 3 mld zł.