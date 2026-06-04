W maju rejestracje w Polsce nowych ciężarówek o dmc powyżej 3,5 tony wyniosły 2999 sztuk, co oznacza 20-procentowy wzrost w stosunku do maja 2025 roku. Po pięciu miesiącach przyrost sięgnął 29,3 proc., do 14 878 sztuk.

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Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ciągniki siodłowe, których przybyło po pięciu miesiącach 11 338 sztuk, czyli o 35 proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwsze rejestracje używanych ciężarówek zanotowały 1-procentowy spadek do 11 632 sztuk, porównuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. – Rynek boryka się z poważnymi ograniczeniami zdolności przewozowych. W wielu rejonach popyt już znacznie przekracza dostępne możliwości transportowe. Wciąż obserwujemy odchodzenie operatorów transportowych z rynku, rosnącą liczbę upadłości oraz coraz trudniejszą perspektywę – alarmuje prezes Grupy Raben Ewald Raben.

Droższy transport

Związek Pracodawców TLP podliczył, że od początku roku do końca kwietnia z rejestrów Biura Transportu Drogowego zniknęły 473 firmy zajmujące się drogowymi przewozami międzynarodowymi, to jest 1,1 proc. stanu z 31 grudnia 2025 roku. Razem z nimi ubyło 271 ciężarówek o dmc pow. 3,5 tony oraz 682 samochody lekkie o dmc do 3,5 tony.

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Możliwości przewozowe znikają nie tylko z powodu presji ekonomicznej, ale także z powodu starzejących się kierowców i braku nowych osób wchodzących do zawodu.

Raben wskazuje przy tym na wskaźnik Timocom, który informuje o poważnym braku równowagi na rynku: podaż ładunków znacznie przekracza liczbę pustych samochodów. Zamiast zdrowej proporcji 50/50 Timocom pokazuje 90/10.

Raben sygnalizuje nadawcom: transport stanie się droższy, a zleceniodawcy nie mogą szukać oszczędności w kosztach transportu. – Nadszedł czas, aby skupić się na rzeczywistych wzrostach efektywności, silniejszej współpracy i odpornych łańcuchach dostaw. Ci, którzy nadal stawiają na krótkoterminowe obniżki stawek zamiast długoterminowej stabilności, mogą wkrótce odkryć, że zdolności przewozowe nie są już dostępne za żadną cenę – ostrzega Raben.

Maleje wykorzystanie floty

Natomiast Wojciech Sokołowski ze Stratton Institute wskazuje na malejącą aktywność floty. – Według danych e-TOLL liczba zarejestrowanych ciężkich pojazdów w Polsce spadła między grudniem 2024 roku a kwietniem 2026 roku o jedynie o 3,3 proc., ale liczba pojazdów aktywnych zmalała już o 11 proc. To oznacza jedno: flota istnieje fizycznie, ale coraz większa jej część przestaje pracować – wskazuje Sokołowski.

Przekonuje, że to nie jest już problem operacyjny. – To zaczyna być problem produktywności kapitału w całym sektorze TSL – ocenia Sokołowski. Sądzi, że w najbliższych latach kluczowym wskaźnikiem rynku nie będzie liczba rejestracji, ale będzie nim aktywność floty.

Tymczasem w drugim kwartale 2026 roku subindeks Barometru EFL dla branży transportu, spedycji i logistyki wyniósł 46,9 pkt., o 5,1 pkt. mniej niż w I kwartale 2026 roku. To już trzeci kolejny kwartał spadku nastrojów w TSL.