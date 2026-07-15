W pierwszych sześciu miesiącach z rejestrów Biura Transportu Międzynarodowego ubyło 577 firm. Tempo kurczenia się branży maleje: od stycznia do kwietnia zniknęły 473 firmy, czyli blisko 120 miesięcznie, zaś w maju i czerwcu 104 podmioty, czyli nieco ponad 50 na miesiąc.

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Przedsiębiorcy przekonują, że ich sytuacja jest bardzo zła. – Mamy do czynienia z wręcz bezprecedensowym kryzysem rentowności transportu w Europie – alarmuje prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusz Matulewicz.

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Wskazuje na rosnące koszty operacyjne, rosnące koszty paliwa, wysokie koszty kadrowe, kontrole graniczne, problemy związane z systemem SENT, braki kierowców oraz rozwiązania utrudniające pozyskiwanie cudzoziemców chętnych do pracy w tym zawodzie.

Przewoźnicy oceniają, że wzrost cen paliw i sytuacja na Bliskim Wschodzie zapędziła w kozi róg wiele firm, a presja cenowa w transporcie jest gigantyczna. – Ciężko jest mówić o szansach na rozwój, gdy marże są nieproporcjonalnie niskie do wahań cen paliwa, kosztów pracowniczych i ryzyka prowadzenia działalności. Wahania cen w marcu i w maju sprawiły, że większość firm generowała potężne straty – przyznaje wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Krzysztof Tas.

Odbicie na rynku

Przewoźnicy nie narzekają na brak ofert, choć nie zawsze ceny odpowiadają oczekiwaniom. – Widzimy delikatną stabilizację cen, co jest efektem przyzwyczajenia do sytuacji na Bliskim Wschodzie – tłumaczy Tas.

Zachęca to firmy do inwestycji. W czerwcu zarejestrowano o ponad 15 proc. więcej samochodów ciężarowych niż rok wcześniej. Dynamika od początku roku wyniosła 26 proc. Od kwietnie rosną także rejestracje naczep, podsumowuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

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Efektem inwestycji jest wzrost floty polskich przewoźników. W pierwszym półroczu zwiększyła się o 1552 samochody o dmc pow. 3,5 tony, wynika z danych BTM. W rezultacie na firmę przypada 6,99 samochodu, gdy na koniec 2025 roku było to 6,86.

W czerwcowym badaniu koniunktury gospodarczej GUS branża TSL znacznie lepiej oceniła bieżącą sytuację niż miesiąc wcześniej, składowa diagnostyczna wzrosła z 0,0 do 3,1 pkt, osiągając poziom wyraźnie wyższy od swojej średniej długookresowej (0,8 pkt).

Poprawił się również ogólny wskaźnik klimatu koniunktury, który wzrósł z -1,1 do -0,6 pkt, przekraczając swoją historyczną normę (-0,9 pkt). Jednocześnie wyraźnie pogorszyły się oczekiwania przedsiębiorców dotyczące najbliższych trzech miesięcy, składowa prognostyczna spadła z -2,1 do -4,3 pkt, schodząc znacznie poniżej swojej średniej długookresowej (-2,6 pkt). – Pogorszenie prognoz może więc sygnalizować, że przedsiębiorcy spodziewają się słabszego popytu w drugiej połowie roku, zarówno po stronie produkcji, jak i konsumpcji – uważa Country Manager Malcom Finance w Polsce Marcin Wawrzkiewicz.

Łatwo stracić płynność

Tę ostrożność potwierdzają również dane dotyczące rynku pracy. – Mimo pogorszenia prognoz 85,6 proc. firm deklaruje utrzymanie zatrudnienia pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia, a jedynie 8,6 proc. rozważa jego ograniczenie. W przypadku pracowników trudnych do zastąpienia, przede wszystkim kierowców zawodowych i specjalistów ds. logistyki, odsetek przedsiębiorstw planujących utrzymanie zatrudnienia wzrasta do 89,3 proc., podczas gdy redukcję przewiduje zaledwie 4,9 proc. firm – wskazuje Wawrzkiewicz.

Dodaje, że przedsiębiorstwa stają więc przed podwójnym wyzwaniem: z jednej strony utrzymują zatrudnienie, z drugiej muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami pracy. W branży, w której, według danych Malcom Finance, średni czas oczekiwania na zapłatę faktury wynosi około 62 dni, taka kombinacja bardzo szybko przekłada się na presję na płynność finansową.