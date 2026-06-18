Renault Trucks otworzyło 17 czerwca samodzielną siedzibę Renault Trucks wraz z dużym warsztatem, obiekt otrzymał nazwę Dom Renault Trucks, pod Grodziskiem Mazowieckim. – Nasz udział w polskim rynku wynosi 7 proc., ale celem jest zdobycie 10 proc. i chcemy to osiągnąć najlepszą w kraju siecią serwisową – podkreśla prezes Renault Trucks Antoine Duclaux.

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Marka ma w Polsce 32 punkty serwisowe, a wartość najnowszej inwestycji to 10 mln euro. – Podobne Domy Renault Trucks otworzymy we wrześniu w Hiszpanii (na wschód od Madrytu) i wzniesiemy w Belgii – zapowiada Duclaux. Nie wymienia jednak całkowitych nakładów, ale są to duże pieniądze.

Serwis w odległości do 30 km

Wysokością inwestycji pochwalił się MAN Truck & Bus SE, który planuje do 2030 roku zainwestować 300 mln euro w rozbudowę europejskiej sieci serwisowej. W całej Europie działa około 1.200 własnych oraz partnerskich serwisów MAN, łącznie w spółkach serwisowych MAN zatrudnionych jest około 7.000 pracowników.

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Ponad 2 000 punktów serwisowych MAN Mobile24 (centra serwisowe MAN i partnerzy współpracujący) zapewnia wsparcie w ramach usługi pomocy drogowej i mobilności MAN Mobile24.

W Polsce MAN dysponuje siecią 37 punktów serwisowych (w tym 7 własnych), zatrudniających około 850 pracowników, a do końca 2027 roku mają zostać otwarte dodatkowo 2 punkty: w Bydgoszczy oraz Opolu, gdy 3 zostały otwarte w ubiegłym roku. Inwestycje są niezbędne, bo zdarzało się, że samochody czekały na przeglądy lub naprawy po 2 tygodnie. – Naszym celem jest, aby każdy klient miał nie dalej niż 30 km do najbliższego serwisu, tym bardziej, że pracy w nich przybywa: co drugi pojazd z kontraktem serwisowym, a 70 proc. sprzedaży ma rozszerzone gwarancje – wskazuje odpowiedzialna za serwis w MAN Polska Małgorzata Durda.

Na rozbudowę zdecydowała się także Scania, która ostatnio oddała do użytku czwarte w Polsce centrum napraw powypadkowych. Obiekt w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem uzupełnił podobne placówki we Wrocławiu, Gliwicach i Białymstoku. Kolejna powstanie w Nadarzynie.

Do tego nowe punkty pojawiły się w Ostrołęce, Sieradzu, Suwałkach, a cztery inne zostały rozbudowane. Łącznie Scania ma w Polsce 42 serwisy.

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Volvo ma 31 serwisów w całej Polsce, a nowe placówki pojawiły się w Siedlcach i Tarnowie (inwestycje prywatne), kolejna wznoszona jest przez Volvo w Gorzowie i zostanie otwarta w najbliższych dwunastu miesiącach.

Serwisy dilerów oraz importerskie

W Siedlcach pojawił się także nowy serwis Daimler Truck. – Siedlce stanowią naturalne dopełnienie naszej sieci i pozwalają nam zapewnić klientom spójny, wysoki standard obsługi – podkreśla prezes Daimler Truck Retail Polska Wojciech Mieczkowski. – Otwarcie tego obiektu ma mocne fundamenty biznesowe. Z jednej strony jest efektem silnych relacji wypracowanych przez lokalny zespół z klientami w regionie, z drugiej – odpowiedzią na perspektywę dalszego rozwoju – opisuje Mieczkowski. W pobliżu Siedlec autostrada A2 będzie krzyżować się z Via Carpatia. Daimler Truck ma w Polsce 38 serwisów.

Sieć serwisowa DAF w Polsce liczy 40 autoryzowanych stacji obsługi, Iveco ma 36 takich punktów.

W Polsce ok. 80 proc. serwisów należy do dilerów, reszta to obiekty importerskie. Np. na 31 serwisów Volvo, 12 to obiekty własne importera. W przypadku Renault Trucks 90 proc. europejskiej sieci należy do importerów. W Polsce sprzedawcy jak Eurocomplex, Polsad lub Tandem mają po kilka punktów. – W pobliżu Włocławka przy A1 wzniosę piąty serwis. To moja decyzja, uważam, że będzie popyt na usługi – uważa prezes Polsad Jacek Korczak.

Rynek w odwrocie

O ile przybywa ciężkich samochodów o dmc powyżej 16 ton, których rejestracje sięgają 30 tys. rocznie, maleje zainteresowanie samochodami ciężarowymi średniej klasy, o dmc od 3,5 do 16 ton. W ostatniej dekadzie ich rejestracje zmalały pięciokrotnie do 0,5 tys. sztuk, a udział rynkowy z blisko 20 proc. do 1,5 proc.

Przy tak znikomej sprzedaży trudno jest zaroić na niej. Najlżejsze modele wycofało z oferty Renault Trucks, kilkukrotnie zmieniał właściciela importer lekkich ciężarówek Isuzu (obecnie należy do grupy Intercars). Daimler Truck właśnie pozbywa się sieci sprzedaży Mitsubishi Fuso, która w Polsce przejdzie do grupy Emil Frey. 90 proc. tego rynku ma Iveco.