Liczba rejestracji w UE nowych samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony powiększyła się w pierwszym półroczu o 9,8% rok do roku, osiągając łącznie 171 933 pojazdy. Wzrost był napędzany popytem na ciężkie samochody ciężarowe o dmc pow. 16 ton (+11,1%, do 145 756 sztuk) oraz poprawą w rejestracjach pojazdów średniej wielkości o 2,8%.

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Spośród głównych rynków największe wzrosty odnotowały Polska (+25,9%), Rumunia (+16,9%), Litwa (+16,2%) i Hiszpania (+13,2%); swój udział miały również Niemcy (+7,1%). Z kolei rynek francuski pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z pierwszą połową 2025 roku, porównuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aut ACEA.

Sprzedaż nowych samochodów dostawczych w UE także wzrosła, ale o skromne 1,9%, osiągając poziom 742 759 egzemplarzy. Dynamika wzrostu na czterech największych rynkach była jednak nierównomierna: Hiszpania odnotowała wyraźny wzrost (+7,9%), podczas gdy liczba rejestracji spadła w Niemczech (-4,6%), we Włoszech (-4,7%) i we Francji (-2,1%).

Poprawa koniunktury

Po wiosennych niedoborach taboru, przewoźnicy liczą na duże zapotrzebowanie na transport jesienią, tym bardziej, że niemiecki wskaźnik koniunktury PMI ponownie znalazł się powyżej granicy 50 pkt, sygnalizując wzrost aktywności w sektorze produkcyjnym.

Instytut ifo podał, że nastroje w niemieckich przedsiębiorstwach poprawiły się: w lipcu wskaźnik klimatu gospodarczego Ifo wzrósł do 86,6 pkt z 85,7 pkt w czerwcu, co wynikało ze znacznej poprawy oczekiwań. Przedsiębiorstwa były jednak nieco mniej zadowolone z bieżącej sytuacji gospodarczej. Mimo niepewnej sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej, firmy wykazują mniejszy pesymizm.

W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wyraźny wzrost wskaźnika. Szczególnie znaczącej poprawie uległy oczekiwania, podczas gdy oceny bieżącej sytuacji były nieco mniej korzystne. Odnotowano wzrost popytu oraz złagodzenie problemów z niedoborem materiałów.

W sektorze usług klimat gospodarczy uległ poprawie. Usługodawcy podchodzili do nadchodzących miesięcy z mniejszym sceptycyzmem, choć ocenili bieżącą sytuację gospodarczą nieco gorzej. Poprawiły się nastroje wśród organizatorów turystyki.

W handlu wskaźnik ponownie wzrósł. Przedsiębiorstwa były nieco bardziej zadowolone z bieżącej działalności, a ich oczekiwania stały się mniej pesymistyczne. Szczególnie sprzedawcy detaliczni z mniejszym niepokojem patrzyli na przyszłe wyniki.

W budownictwie również odnotowano wzrost wskaźnika. Poprawie uległy zarówno oceny bieżącej sytuacji, jak i oczekiwania. Mniej firm zgłaszało brak zamówień.

Elektryki popularniejsze

ACEA nieustannie promuje napęd elektryczny. Stowarzyszenie podlicza, że liczba zarejestrowanych ciężarówek z napędem elektrycznym wzrosła o 47,7%, co pozwoliło im osiągnąć 4,8% udziału w rynku (wobec 3,6% w pierwszej połowie 2025 roku).

Głównymi motorami tego wzrostu były Niemcy (+88,5%), Holandia (+44,5%) i Francja (+43,7%) – kraje te odpowiadały łącznie za 74% wszystkich rejestracji ciężarówek z napędem elektrycznym w UE.

Jednak silniki Diesla utrzymały w pierwszej połowie 2026 roku dominującą pozycję na rynku samochodów ciężarowych. Stanowiły one 92,1% nowych rejestracji w UE, co oznacza wzrost o 9,3% od początku roku.

Silniki Diesla pozostały preferowanym wyborem nabywców nowych samochodów dostawczych w UE, mimo spadku liczby rejestracji o 1,8% do 587 272 sztuk oraz zmniejszenia udziału w rynku z 82% w pierwszej połowie 2025 roku do 79,1%.

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Liczba rejestracji pojazdów dostawczych z napędem elektrycznym wzrosła o 41,6%, co pozwoliło im osiągnąć 13,2% udziału w rynku (wzrost z 9,5% w pierwszej połowie 2025 roku). Sprzedaż modeli benzynowych spadła o 21,2%, obniżając ich udział w rynku do 3,8% (z poziomu 4,9%). Rejestracje hybrydowych samochodów dostawczych odnotowały znaczny wzrost (+31,7%), choć odpowiadały one za zaledwie 3,3% unijnego rynku.