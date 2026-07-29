Południowa Obwodnica Warszaw, Wał Miedzeszyński, S2 w 2024 roku
Liczba rejestracji w UE nowych samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony powiększyła się w pierwszym półroczu o 9,8% rok do roku, osiągając łącznie 171 933 pojazdy. Wzrost był napędzany popytem na ciężkie samochody ciężarowe o dmc pow. 16 ton (+11,1%, do 145 756 sztuk) oraz poprawą w rejestracjach pojazdów średniej wielkości o 2,8%.
Spośród głównych rynków największe wzrosty odnotowały Polska (+25,9%), Rumunia (+16,9%), Litwa (+16,2%) i Hiszpania (+13,2%); swój udział miały również Niemcy (+7,1%). Z kolei rynek francuski pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z pierwszą połową 2025 roku, porównuje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aut ACEA.
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Sprzedaż nowych samochodów dostawczych w UE także wzrosła, ale o skromne 1,9%, osiągając poziom 742 759 egzemplarzy. Dynamika wzrostu na czterech największych rynkach była jednak nierównomierna: Hiszpania odnotowała wyraźny wzrost (+7,9%), podczas gdy liczba rejestracji spadła w Niemczech (-4,6%), we Włoszech (-4,7%) i we Francji (-2,1%).
Po wiosennych niedoborach taboru, przewoźnicy liczą na duże zapotrzebowanie na transport jesienią, tym bardziej, że niemiecki wskaźnik koniunktury PMI ponownie znalazł się powyżej granicy 50 pkt, sygnalizując wzrost aktywności w sektorze produkcyjnym.
Instytut ifo podał, że nastroje w niemieckich przedsiębiorstwach poprawiły się: w lipcu wskaźnik klimatu gospodarczego Ifo wzrósł do 86,6 pkt z 85,7 pkt w czerwcu, co wynikało ze znacznej poprawy oczekiwań. Przedsiębiorstwa były jednak nieco mniej zadowolone z bieżącej sytuacji gospodarczej. Mimo niepewnej sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej, firmy wykazują mniejszy pesymizm.
W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wyraźny wzrost wskaźnika. Szczególnie znaczącej poprawie uległy oczekiwania, podczas gdy oceny bieżącej sytuacji były nieco mniej korzystne. Odnotowano wzrost popytu oraz złagodzenie problemów z niedoborem materiałów.
W sektorze usług klimat gospodarczy uległ poprawie. Usługodawcy podchodzili do nadchodzących miesięcy z mniejszym sceptycyzmem, choć ocenili bieżącą sytuację gospodarczą nieco gorzej. Poprawiły się nastroje wśród organizatorów turystyki.
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W handlu wskaźnik ponownie wzrósł. Przedsiębiorstwa były nieco bardziej zadowolone z bieżącej działalności, a ich oczekiwania stały się mniej pesymistyczne. Szczególnie sprzedawcy detaliczni z mniejszym niepokojem patrzyli na przyszłe wyniki.
W budownictwie również odnotowano wzrost wskaźnika. Poprawie uległy zarówno oceny bieżącej sytuacji, jak i oczekiwania. Mniej firm zgłaszało brak zamówień.
ACEA nieustannie promuje napęd elektryczny. Stowarzyszenie podlicza, że liczba zarejestrowanych ciężarówek z napędem elektrycznym wzrosła o 47,7%, co pozwoliło im osiągnąć 4,8% udziału w rynku (wobec 3,6% w pierwszej połowie 2025 roku).
Głównymi motorami tego wzrostu były Niemcy (+88,5%), Holandia (+44,5%) i Francja (+43,7%) – kraje te odpowiadały łącznie za 74% wszystkich rejestracji ciężarówek z napędem elektrycznym w UE.
Jednak silniki Diesla utrzymały w pierwszej połowie 2026 roku dominującą pozycję na rynku samochodów ciężarowych. Stanowiły one 92,1% nowych rejestracji w UE, co oznacza wzrost o 9,3% od początku roku.
Silniki Diesla pozostały preferowanym wyborem nabywców nowych samochodów dostawczych w UE, mimo spadku liczby rejestracji o 1,8% do 587 272 sztuk oraz zmniejszenia udziału w rynku z 82% w pierwszej połowie 2025 roku do 79,1%.
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Liczba rejestracji pojazdów dostawczych z napędem elektrycznym wzrosła o 41,6%, co pozwoliło im osiągnąć 13,2% udziału w rynku (wzrost z 9,5% w pierwszej połowie 2025 roku). Sprzedaż modeli benzynowych spadła o 21,2%, obniżając ich udział w rynku do 3,8% (z poziomu 4,9%). Rejestracje hybrydowych samochodów dostawczych odnotowały znaczny wzrost (+31,7%), choć odpowiadały one za zaledwie 3,3% unijnego rynku.
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