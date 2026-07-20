Jesienią problem dostępności ciężarówek może być bardziej odczuwalny niż wiosną, choć niekoniecznie wskaźnik dostępnej przestrzeni ładunkowej Transporeon spadnie poniżej majowego minimum. Wiosną indeks Transporeon obniżył się z ponad 99 punktów w marcu do około 87 w maju, czemu towarzyszył wzrost indeksu cen spotowych z około 135 do ponad 162 punktów – porównuje Chief Growth Officer w sennder Arkadiusz Glinka.

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Zakupy sezonowe

Jednak przewoźnicy kupują ciężarówki. W czerwcu zarejestrowano o ponad 15 proc. więcej samochodów ciężarowych niż rok wcześniej. Dynamika od początku roku wyniosła 26 proc. W przypadku najliczniejszej grupy, ciągników siodłowych, czerwcowa dynamika wyniosła niecałe 14 proc. i była ponad dwa razy mniejsza od dynamiki z pierwszych sześciu miesięcy roku, gdy sięgnęła 30 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

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PZPM podlicza, że w czerwcu zarejestrowano 4 044 nowe samochody ciężarowe, a od początku roku 18 922 nowe samochody ciężarowe. W czerwcu zarejestrowano także 2 172 używane samochody ciężarowe (więcej o 17 proc. rok do roku), a od początku roku 13 801 takich pojazdów, co oznacza 1-procentową poprawę. – Rejestracje nowych ciężarówek wprawdzie odbiły, ale ich dynamika wyraźnie hamuje, a wysoki wynik czerwca był częściowo efektem przyspieszonych rejestracji przed zmianami regulacyjnymi – tłumaczy Glinka.

Dlatego politykę inwestycyjną przewoźników ocenia jako ostrożną i przewiduje, że na nią nałoży się sezonowy, jesienny wzrost liczby ładunków.

Z większym optymizmem patrzy dyrektor Spedycji, Girteka Angel Kalinov. – Wciąż jest wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na sytuację jesienią. Jednak biorąc pod uwagę inflację, ewolucję cen frachtów spotowych i kontraktowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy (+17% dla stawek spotowych i +8% dla kontraktowych) oraz wzrost rejestracji nowych pojazdów w Polsce (+35% w 2026 r. w porównaniu z drugą połową 2025 r.), uważam, że w drugiej połowie roku zwiększy się dostępność ciężarówek na rynku – prognozuje Kalinov.

Według niego rosnące rejestracje powinny przełożyć się na bardziej zbilansowany rynek niż wiosną, kiedy popyt wyraźnie przewyższał podaż. – W efekcie nie spodziewam się, aby podczas jesiennego szczytu brak pustych ciężarówek był bardziej dotkliwy niż wiosną – przekonuje Kalinov.

Więcej ciężarówek

Powiększanie się flot widoczne jest w statystykach Biura Transportu Międzynarodowego. – W pierwszych sześciu miesiącach z rejestrów BTM ubyło 577 firm, ale liczba zarządzanych przez nich samochodów zwiększyła się o 1552 sztuki o dmc pow. 3,5 tony.

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Z drugiej strony ostatnie 24 miesiące doprowadziły do widocznego uszczuplenia floty samochodów ciężarowych w Polsce.

W woj. zachodniopomorskim park samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony zmalał na koniec 2025 roku do 25,3 tys., gdy rok wcześniej liczył 25,5 tys. Podobnie w woj. warmińsko-mazurskim: zmalał z 19,5 tys. do 19,1 tys.

W przypadku ciężarówek o dmc pow. 16 ton w obu tych województwach spadek wyniósł blisko 200 samochodów w Zachodniopomorskim i niemal 400 w Warmińsko-Mazurskim. Pozostałe województwa zanotowały minimalne wzrosty w obu kategoriach.

Glinka zastrzega, że wskaźnik dostępnej przestrzeni ładunkowej Transporeon wyniesie około 91–95 punktów we wrześniu i 89–93 w październiku. – Niedobór może więc nie być tak głęboki jak w maju, ale bardziej trwały. W efekcie spodziewam się większej zmienności rynku spotowego, rosnącej selektywności przewoźników i presji na wzrost stawek, szczególnie na kierunkach z niekorzystnym bilansem ładunków – przewiduje przedstawiciel sennder.

Wskazuje przy tym na popyt, który pozostaje mieszany. – Polski PMI jest słaby, ale poprawa w Niemczech i strefie euro może, wraz z sezonowym wzrostem wolumenów, ponownie pogorszyć relację między liczbą ładunków a dostępnymi pojazdami – zaznacza Glinka.