Pesa podpisała z Hitachi Rail list intencyjny zakładający wspólny start w przetargu PKP Intercity na pociągi wysokich prędkości (co najmniej 320 km/h), pociągi piętrowe przekazanie Pesie technologii spawania aluminium. 

Porozumienie zakłada produkcję 20 pierwszych jednostek dużych prędkości ETR1000 „czerwone strzały” w zakładach Hitachi Rail we Włoszech. W drugim etapie, jeżeli PKP IC zamówi jeszcze 35 składów, nastąpi ich częściowa polonizacja. 

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Pesa miałaby odpowiadać za 30-letnie utrzymanie techniczne wszystkich pociągów na terenie Polski. – Porozumienie z Pesa Bydgoszcz to dla nas kluczowy element rozwoju na polskim rynku taborowym i świetne dopełnienie lokalnego biznesu Hitachi Rail, obejmującego dotychczas głównie cyfrowe, interoperacyjne systemy signallingowe ERTMS – wyjaśnia wiceprezes Hitachi Rail odpowiedzialny za kontakty rządowe Stefano Santinelli. Dodaje, że koncern „stawia na globalne doświadczenie i lokalną doskonałość” i mam na myli nie tylko polski rynek, ale także środkowoeuropejski.  

Polski Fundusz Rozwoju ma 99,78 proc. akcji Pesa Bydgoszcz. – Pesa to największy polski producent kolejowy z ambicjami i choć samemu można zrobić dużo, to w partnerstwie jeszcze więcej. To szansa dla Polski na miliardowe inwestycje i potrzebujemy takich partnerstw – podkreśla wiceprezes PFR ds. inwestycji Mikołaj Raczyński. 

Nowe, poszukiwane technologie

W zamian za pomoc Hitachi w wejściu na środkowoeuropejski rynek taboru kolejowego, Pesa otrzyma dostęp do nowych technologii, jak spawanie aluminium oraz budowa wagonów piętrowych. – Dzięki transferowi technologii i budowie centrum kompetencji konstrukcji aluminiowych w Bydgoszczy, Pesa wchodzi do europejskiej ligi producentów najszybszych pociągów. To nie tylko wspólna oferta dla PKP Intercity, ale fundament pod produkcję w naszych bydgoskich zakładach nowoczesnych pojazdów piętrowych na rynki całej Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski. 

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Dodaje, że rynek Europy Środkowo-Wschodniej to ok. 300 mln mieszkańców, więc potrzeby transportowe są duże i będą rosły. Przewiduje, że w przyszłości Pesa może wspólnie z Hitachi przygotowywać oferty w segmencie pociągów międzymiastowych, regionalnych oraz w systemach komunikacji metropolitalnej, jak np. metro. – Zamykamy dopiero pierwszy etap, ale rozmowa jest na dobrych falach. Jesteśmy przekonani, że to będzie duży krok dla kolei dla Pesy i Hitachi – ocenia Zdziarski. 

O aluminium coraz częściej pytają użytkownicy, którym zależy na lekkich pociągach, zużywających jak najmniej energii. Pesa już od dwóch lat przygotowuje się do zastosowania aluminium, a produkcja z pomocą techniczną Hitachi mogłaby ruszyć za dwa lata w nowej hali. – Na początek będzie to technologia równorzędna w stosunku do stalowej, a z czasem może dominująca – sygnalizuje Zdziarski. 

Nie wyklucza kolejnych obszarów współpracy, jak energoelektronika, systemy sterowania, dostawy komponentów. Jednak każdy z nich będzie bilansowany odrębnie. 

Hitachi Rail produkuje we Włoszech aluminiowe pociągi od blisko ćwierć wieku. Zakład w Bredzie ma zdolność wytwarzania 90 pociągów rocznie, w tym 36 wysokiej prędkości po 8 wagonów, a regionalne mają po 3-6 wagonów. Trzy kolejowe zakłady Hitachi we Włoszech zatrudnią 4 tys. ludzi. 

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Pesa, przy podobnym zatrudnieniu, może rocznie produkować ok. 300 członów kolejowych (500 może Breda), 60 tramwajów i 36 lokomotyw. 

Z energetyki do kolei

Jeżeli powiedzie się plan producentów, PKP Intercity zakupi pojazdy ETR1000, które są przystosowane do eksploatacji w Niemczech, Austrii, Włoszech, Francja, przy różnych systemach zasilania i różnych rodzajach sygnalizacji. 

Do tej pory Hitachi Rail dostarczył 64 pociągi dużych prędkości ETR1000. Opracowane w 2010 roku przez spółkę joint venture AnsaldoBreda (obecnie Hitachi Rail) i Bombardier Transportation (obecnie Alstom), produkowane są wyłącznie przez Hitachi Rail. 

Hitachi działa w segmentach kolejowym, energetyki oraz szeroko pojętej informatyki. Zatrudnia w Polsce 7 tys. ludzi (najwięcej spośród krajów Europy), rozbudowuje fabrykę transformatorów w Łodzi, ma tam też biuro projektowe liczące 400 inżynierów, w Polsce zatrudnia również 2,5 tys. programistów. 

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Hitachi produkuje w Polsce także kompletne systemy sterowania przytorowego ETCS, od 2022 roku PLK wyposażyła w nie 350 km torów. Porozumienie z Pesą pozwoli japońskiej konkurencji na wejście na rynek taboru. 