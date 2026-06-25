Należąca do grupy PSA International spółka Loconi Intermodal uruchomiła nowe regularne połączenie z Baltic Hub do Ostrawy. Jest ono realizowane w formule round-trip, początkowo z częstotliwością raz w tygodniu. Pociągi będą wyruszać z głębokowodnego terminalu Baltic Hub w Gdańsku w każdy piątek, kursując bezpośrednio do terminalu PKP Cargo International w Paskovie.

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Przejazd trwa 2 dni. – Bazujemy na stabilnej infrastrukturze krajowej, sprawdzonych rozwiązaniach terminalowych oraz naszym 15-letnim doświadczeniu operacyjnym. Wraz z rosnącą rolą Polski i terminalu Baltic Hub jako kluczowego centrum logistycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), jesteśmy w stanie sprawnie wdrażać i integrować nowe trasy międzynarodowe – przekonuje prezes zarządu Loconi Intermodal Niels Jakobsgaard Andersen.

Polskie porty alternatywą dla adriatyckich

Podkreśla, że nowy serwis stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynkowe. – Jako członek Grupy PSA otwieramy przed naszymi klientami nowe możliwości operowania na rynkach zagranicznych, gwarantując najwyższą niezawodność – zapewnia Andersen.

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Polska posiada kilkanaście regularnych, bezpośrednich serwisów intermodalnych łączących terminale w kraju z hubami w Czechach i na Słowacji. – Widzimy rosnące zainteresowanie przewozami intermodalnymi pomiędzy polskimi portami a Czechami i Słowacją. Dla firm z Europy Centralnej porty w Gdańsku, Gdyni czy Szczecinie-Świnoujściu są coraz częściej realną alternatywą dla portów zachodnioeuropejskich i adriatyckich, szczególnie w obsłudze kontenerów z Azji – wyjaśnia dyrektor handlowy ATC Cargo Rafał Hałada.

Ocenia, że największy potencjał mają regularne połączenia z polskich portów do terminali i odbiorców w Czechach oraz na Słowacji, ale także eksport w drugą stronę — z zakładów produkcyjnych w Europie Centralnej do portów w Polsce. – Intermodal dobrze odpowiada na potrzeby klientów, którzy oczekują stabilności, przewidywalności i niższego śladu węglowego, ale wymaga odpowiedniej skali i dobrego planowania – zastrzega dyrektor handlowy ATC Cargo.

Także dyrektor handlowy OstSped Piotr Zawistowski uważa, że porty wysyłają dużo ładunków do Czech i na Słowację. – Atrakcyjność polskich portów względem niemieckich jest oczywista: mniejsze opłaty (jeszcze), infrastruktura kolejowa, choć jeszcze nie taka jaka oczekiwana, ale co raz lepsza – wymienia zalety Zawistowski. Jego firma wysyła kontenery, ale wykorzystuje transport drogowy, co spowodowane jest trudnością ze znalezieniem ładunków powrotnych.

Pełna oferta

Nie jest przypadkiem, że Port Gdańsk gościł 23 czerwca słowacką wiceminister transportu Denisę Žilákovą, dyrektora generalnego Sekcji Kolejowej Ministerstwa Transportu Filipa Hlubockego oraz dyrektora Biura Sekretarza Stanu w resorcie transportu Miroslava Polakovicova. – Rozwój północno-południowych korytarzy transportowych tworzy nowe możliwości dla słowackiego przemysłu, eksporterów oraz sektora logistycznego. Połączenie nowoczesnego portu morskiego w Gdańsku, sprawnej sieci kolejowej oraz potencjału terminalu przeładunkowego w Čiernej nad Tisou może znacząco wzmocnić pozycję Słowacji na europejskiej mapie logistycznej – uważa Žilákova.

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Hałada przewiduje, że rynek będzie rozwijał się selektywnie. – Przewagę zyskają ci operatorzy, którzy nie będą oferować samego odcinka kolejowego, lecz pełną obsługę: port, kolej, terminal, transport drogowy na pierwszej i ostatniej mili, odprawy celne oraz bieżący monitoring zlecenia – wskazuje Hałada.

Urząd Transportu Kolejowego wskazuje na wzrost przeładunków kontenerów, które osiągnęły rekordowy poziom 3 903 847 TEU. Tak wysokie przeładunki stały się nowym fundamentem dla rozwoju lądowych korytarzy transportowych. – W 2025 roku przepustowość infrastruktury szynowej w portach stała się elementem ważnym dla obsługi rosnących wolumenów. Baltic Hub osiągnął poziom 9 362 pociągów, co oznacza wzrost o ponad 1 100 rok do roku. Tak intensywny ruch nie byłby możliwy bez takich inwestycji jak wdrożenie automatycznych suwnic placowych, które znacząco zwiększyły efektywność operacji składowania i przeładunku – zaznacza prezes UTK Ignacy Góra.

Pomimo inwestycji przepustowość terminala kolejowego Baltic Hb jest niewystarczająca. – W związku z uruchomieniem przewozów do Ostrawy zostały zabrane kolejne możliwości obsługi dla pociągów do Polski obsługiwane przez Baltic Hub – największy terminal kontenerowy w naszej części Europy. To powoduje ograniczenia w przydzielaniu okien przeładunkowych dla operatów działających na rynku polskim – niepokoi się Marcin Żurowski z OstSped. – Mamy 5 okien przeładunkowych stałych a ładunków kontenerowych na 7 okien, ale nie mamy możliwości ich zrealizowania. Jedyne na co możemy liczyć to okna przydzielane „ad hoc”, które nie mogą być podstawą do rozwoju usług – zaznacza Żurowski.