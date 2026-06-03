W 2025 roku działające w Europie firmy kurierskie dostarczyły ponad 24 mld przesyłek, wynika z danych Effigy Consulting. To przeszło dwukrotnie więcej niż w 2017 roku, porównuje analityk Francesco Tribuni.

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Wzrost liczby przesyłek kurierskich wynika z rosnących: re-commerce, C2C, międzynarodowego e-handlu, importu paczek o niskiej wartości (do 5,8 mld sztuk), zwrotów oraz mniejszych, ale o większej częstotliwości zamówień. – Popularyzacja usług kurierskich sprzyja operatorom z gęstymi sieciami dostaw, silnymi usługami cyfrowymi, elastyczną przepustowością i dostawą do domu, jak i do automatu paczkowego – zauważa wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

DPD z największą siecią dostaw poza domem

Z przygotowanego przez Last Mile Experts raportu Out-of-Home Delivery in Europe, PUDOs and Automated Parcel Machines za rok 2025 wynika, że na kontynencie działa 355 sieci dostaw.

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Baza danych Last Mile Experts pokazuje, że pod koniec 2025 roku największa liczba współdzielonych lokacji OOH (łącznie PUDO i APM) znajdowała się w Polsce, następnie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech.

Na koniec 2025 roku w całej Europie grupa DPD dysponowała największą liczbą punktów PUDO i APM, oferując swoim klientom 153 420, wyprzedzając DHL (153 170 punktów), GLS (128 910 punktów), InPost (94 540 punktów) i UPS (55 970 punktów).

LME nie klasyfikował Amazona, który prawdopodobnie miałby największą sieć OOH skierowaną do klientów w Europie, z 141 990 punktami PUDO i 60 980 APM, co daje łącznie 302 970 punktów OOH.

InPost pozostaje wyraźnym liderem w tempie rozbudowy sieci APM mając 61,2 tys. maszyn na starym kontynencie i wyprzedza DHL (50 710), DPD (50 100), GLS (30,7 tys.) oraz UPS (11 420).

Szybki wzrost liczby automatów

W rankingu pokazującym liczbę unikalnych lokacji w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w danym kraju, na pozycji lidera uplasowały się Czechy z 30,8 lokacjami na 10 tys. mieszkańców, wyprzedzając Polskę z 27,3 lokacjami OOH na 10 tys. mieszkańców. Na dalszych miejscach uplasowały się Słowacja, Węgry oraz Hiszpania. – Na podstawie danych które zbieram od 6 lat średnioroczny wzrost liczby punktów OOH w Europie oscyluje pomiędzy 15 a 20%, tendencją w kierunku znacznie szybszego przyrostu automatów paczkowych vs. punkty PUDO, których nasycenie było już dość wysokie kilka lat temu.

Kolejnym zauważalnym trendem jest coraz szybsze budowanie sieci współdzielonych, dotyczy to zarówno niezależnych operatorów (najczęściej sieci automatów paczkowych) oferujących swoją infrastrukturę dla wielu poczt i firm kurierskich. Jestem przekonany, że trend utrzyma się a nawet przyspieszy, ze względu na ekonomikę oraz aspekty środowiskowe – twierdzi Gral.

Według szacunków LME, w najbliższych latach wzrost ilości automatów paczkowych na terenie Europy będzie wahał się od 10% do nawet ponad 20% CAGR w niektórych krajach.

Gral podkreśla, że OOH przechodzi z infrastruktury dostaw do infrastruktury danych i handlu. Innowacyjne wdrożenia, w tym autonomiczne automaty paczkowe, oparta na sztucznej inteligencji analiza predykcyjna, dynamiczne zarządzanie przepustowością, inteligentniejsze kierowanie, usługi subskrypcyjne i dynamiczne opcje cenowe, otwierają nową fazę możliwości OOH. – InPost jest najbardziej widocznym przykładem tej zmiany. W 2025 roku Grupa InPost dostarczyła prawie 1,4 miliarda przesyłek, co stanowi wzrost o 25% rok do roku. Grupa działała na dziewięciu rynkach europejskich – zaznacza wiceprezes LME.