InPost zwiększa inwestycje we Francji o 500 mln euro, do 1,4 mld euro. Spółka zainwestowała na tym ważnym rynku dotychczas łącznie 900 milionów euro.

Planowane inwestycje skupią się na trzech filarach: automatyzacji procesów w węzłach sortowania i dystrybucji, rozbudowie sieci automatów paczkowych oraz dalszej poprawie jakości usług dla klientów i sprzedawców e-commerce.

Realizacja programu inwestycyjnego przełoży się na powstanie dodatkowych co najmniej 750 nowych miejsc pracy w całej Francji. – Konsekwentnie realizujemy strategię organicznego rozwoju na naszych najważniejszych rynkach, a Francja to jeden z najbardziej perspektywicznych krajów. To co budujemy teraz, to fundament pod kolejną dekadę – nowoczesną, zautomatyzowaną infrastrukturę, która zmieni sposób, w jaki Francuzi odbierają swoje zamówienia – podkreśla prezes zarządu i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.

Analitycy oceniają, że plan wygląda na element wieloletniej strategii. – Tego typu inwestycje infrastrukturalne są zwykle planowane z dużym wyprzedzeniem. Jednocześnie nie można wykluczyć, że termin ogłoszenia tej informacji został częściowo dostosowany do sytuacji rynkowej. Przejęcie Relais Colis przez GLS jest ważnym wydarzeniem dla francuskiego rynku OOH i mogło stanowić dodatkową okazję do podkreślenia długoterminowego zaangażowania InPostu we Francji – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki.

Średnia mila i automatyzacja

W pierwszym kwartale InPost zwiększył liczbę obsługiwanych w strefie euro (w tym we Francji) przesyłek o 28 proc. do przeszło 94 mln i firma najwyraźniej spodziewa się utrzymania wysokiej, dwucyfrowej dynamiki w kolejnych kwartałach. W bardzo ważnym kanale B2C (e-handlu) wzrost sięgnął nawet 34 proc.

We Francji InPost występuje pod marką Mondial Relay, jedną z najbardziej rozpoznawalnych. W 2026 roku zajęła 47 miejsce w rankingu Kantar BrandZ TOP50 jako jedna z najbardziej wartościowych.

Inwestycje obejmą rozbudowę i modernizację kluczowych obiektów logistycznych, w tym zaawansowanych sortowni w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans. Spółka tłumaczy, że „wdrożenie nowoczesnych technologii automatyzacji w tych centrach pozwoli znacząco zwiększyć przepustowość i efektywność operacyjną sieci.”

InPost przejął w lipcu 2021 roku markę Mondial Relay i zainwestował w nią już 900 mln euro, uruchamiając 20 nowych obiektów logistycznych oraz tworząc 600 nowych miejsc pracy. Łączna liczba pracowników wspieranych przez Grupę we Francji przekroczyła 2300.

Sieć automatów paczkowych Mondial Relay rozrosła się w tym czasie z 300 urządzeń (w 2021 r.) do ponad 11 000 obecnie. Firma obsługuje około 60 000 sprzedawców internetowych we Francji. Mondial Relay jest obecny także w Belgii, Luksemburgu oraz Holandii.

Mondial Relay (należący do InPost) zamierza wykupić od zarządcy komisarycznego firmy kurierskiej Relais Colis sortownię o powierzchni 14 000 m kw. zlokalizowaną w Combs-la-Ville w prowincji Seine-et-Marne wraz z dziewięcioma pracownikami.

Nadchodzi koncentracja

Zarządca komisaryczny firmy kurierskiej Relais Colis ogłosił zamiar sprzedaży GLS sieci 1,5 tys. automatów oraz punktów doręczeń – łącznie 7 tys. lokalizacji. To dobry przykład postępującej koncentracji rynku. – GLS kupując Relais Colis staje się poważnym konkurentem dla tak znanych sieci jak grupa Geopost (DPD, Chronopost, Colissimo), Colis Prive czy Mondial Relay, należący do grupy InPost. Szacuje się, że w ub. roku przez punkty Relais Colis przewinęło się pomiędzy 42 a 45 milionów przesyłek a tylko ok 2 milionów w modelu dostaw/odbiorów z domu – zaznacza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Na koniec 2025 roku InPost dysponował we Francji 10 045 maszynami i do tego miał 7,9 tys. punktów dostaw i odbioru. Drugą pod względem liczby automatów paczkowych siecią dysponowała La Poste (6,2 tys. maszyn oraz 17,4 tys. PUDO). Na trzecim miejscu znalazł się Vinted Go (5,1 tys. maszyn, ale tylko 2,3 tys. PUDO) przed Amazon (5 tys. maszyn i aż 35,2 tys. PUDO).